https://ria.ru/20240222/gaza-1928881752.html

МИД: операция ЦАХАЛ в Рафахе будет способствовать новому витку конфликта

МИД: операция ЦАХАЛ в Рафахе будет способствовать новому витку конфликта - РИА Новости, 22.02.2024

МИД: операция ЦАХАЛ в Рафахе будет способствовать новому витку конфликта

Операция армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в городе Рафах в секторе Газа будет способствовать новому витку конфликта, заявил РИА Новости замглавы МИД России Михаил... РИА Новости, 22.02.2024

2024-02-22T07:59

2024-02-22T07:59

2024-02-22T17:23

в мире

рафах (провинция)

россия

египет

михаил богданов

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 22 фев – РИА Новости. Операция армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в городе Рафах в секторе Газа будет способствовать новому витку конфликта, заявил РИА Новости замглавы МИД России Михаил Богданов. Операция ЦАХАЛ в городе Рафах в секторе Газа, возможно, начнется в середине апреля после окончания священного для мусульман месяца Рамадан, сообщал портал Axios со ссылкой на израильских и американских чиновников. "Разумеется", - сказал Богданов, отвечая на вопрос, может ли такая операция ЦАХАЛ способствовать новому витку конфликта в Газе. "Они (палестинцы – ред.) сейчас сконцентрировались больше миллиона двести-триста тысяч на маленьком участке земли в районе Рафаха, близко к границе с Египтом. Что им делать, если будет захват города и бомбежки, и бои? Что делать населению? А там дети, женщины", - добавил он. По словам замглавы МИД РФ, складывающейся в регионе ситуацией обеспокоены арабо-мусульманские страны, в том числе сам Египет. "Действительно они очень обеспокоены наплывом такого количества людей на чужую территорию. Они должны оставаться на своей территории: палестинцы - на палестинской территории, в секторе Газа", - добавил Богданов в беседе с РИА Новости на заседании политологической площадки "Хакимовский клуб" в Дипломатической академии МИД РФ в Москве с участием экспертов из России и Саудовской Аравии. Заседание "Хакимовского клуба" состоялось с участием Фонда поддержки публичной дипломатии им. А.М. Горчакова и Фонда поддержки исламской культуры.

https://ria.ru/20240222/votum-1928872730.html

https://ria.ru/20240222/veto-1928879742.html

рафах (провинция)

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в мире, рафах (провинция), россия, египет, михаил богданов, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году