https://ria.ru/20240222/fizkultura-1929076026.html
Уроки физкультуры в школах предложили дополнить новыми модулями
Уроки физкультуры в школах предложили дополнить новыми модулями - РИА Новости, 22.02.2024
Уроки физкультуры в школах предложили дополнить новыми модулями
Минпросвещения России предлагает добавить новые модули по отдельным видам спорта в рамках уроков физкультуры в школах, соответствующий проект опубликован на... РИА Новости, 22.02.2024
2024-02-22T20:59
2024-02-22T20:59
2024-02-22T20:59
россия
министерство просвещения россии (минпросвещения россии)
общество
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Минпросвещения России предлагает добавить новые модули по отдельным видам спорта в рамках уроков физкультуры в школах, соответствующий проект опубликован на официальном интернет-портале проектов нормативных правовых актов. "Кроме того, в рамках исполнения перечня поручений президента Российской Федерации по итогам заседания Совета при президенте Российской Федерации по развитию физической культуры и спорта, состоявшегося 10 сентября 2021 года, в программе учебного предмета "Физическая культура" расширено количество модулей по отдельным видам спорта", - говорится в пояснительной записке к проекту. Так, например, министерство планирует добавить модули по городошному спорту, гольфу, биатлону, скалолазанию, спортивному туризму, хоккею на траве, ушу, "чир спорту", перетягиванию каната, боксу, дзюдо, киокусинкаю, тяжелой атлетике, конькам, теннису. Кроме того, предлагается дополнить программы модулем "Роллер спорт", в рамках которого школьникам расскажут, например, о "технике фигуриста" - прыжках и вращениях. В рамках модуля "Танцевальный спорт" учащиеся узнают об основных принципах исполнения танцев европейской (венский вальс, медленный фокстрот) и латиноамериканской (самба, пасодобль) программ танцевального спорта. Предлагается выделить и отдельный модуль "Компьютерный спорт", согласно документу, такой спорт имеет несколько спортивных дисциплин: боевая арена, соревновательные головоломки, спортивный симулятор, стратегия в реальном времени, тактический трехмерный бой, технический симулятор, файтинг, которые могут использоваться в школьной программе физической культуры. Тем же документом министерство предлагает дополнить образовательные программы школьного образования рабочими программами по чукотскому и испанскому языкам. В случае принятия документа, он вступит в силу с 1 сентября 2024 года.
https://ria.ru/20240222/obschestvoznanie-1929038868.html
https://ria.ru/20240222/minprosvescheniya-1929027510.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, министерство просвещения россии (минпросвещения россии), общество
Россия, Министерство просвещения России (Минпросвещения России), Общество
Уроки физкультуры в школах предложили дополнить новыми модулями
Минпросвещения предложило добавить новые модули в уроки физкультуры в школах
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости.
Минпросвещения России предлагает добавить новые модули по отдельным видам спорта в рамках уроков физкультуры в школах, соответствующий проект
опубликован на официальном интернет-портале проектов нормативных правовых актов.
"Кроме того, в рамках исполнения перечня поручений президента Российской Федерации по итогам заседания Совета при президенте Российской Федерации по развитию физической культуры и спорта, состоявшегося 10 сентября 2021 года, в программе учебного предмета "Физическая культура" расширено количество модулей по отдельным видам спорта", - говорится в пояснительной записке к проекту.
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Так, например, министерство планирует добавить модули по городошному спорту, гольфу, биатлону, скалолазанию, спортивному туризму, хоккею на траве, ушу, "чир спорту", перетягиванию каната, боксу, дзюдо, киокусинкаю, тяжелой атлетике, конькам, теннису.
Кроме того, предлагается дополнить программы модулем "Роллер спорт", в рамках которого школьникам расскажут, например, о "технике фигуриста" - прыжках и вращениях. В рамках модуля "Танцевальный спорт" учащиеся узнают об основных принципах исполнения танцев европейской (венский вальс, медленный фокстрот) и латиноамериканской (самба, пасодобль) программ танцевального спорта.
Предлагается выделить и отдельный модуль "Компьютерный спорт", согласно документу, такой спорт имеет несколько спортивных дисциплин: боевая арена, соревновательные головоломки, спортивный симулятор, стратегия в реальном времени, тактический трехмерный бой, технический симулятор, файтинг, которые могут использоваться в школьной программе физической культуры.
Тем же документом министерство предлагает дополнить образовательные программы школьного образования рабочими программами по чукотскому и испанскому языкам.
В случае принятия документа, он вступит в силу с 1 сентября 2024 года.
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