https://ria.ru/20240222/fizkultura-1928971342.html

Год физкультуры открыли в "Россети Центр" и "Россети Центр и Приволжье"

Год физкультуры открыли в "Россети Центр" и "Россети Центр и Приволжье" - РИА Новости, 22.02.2024

Год физкультуры открыли в "Россети Центр" и "Россети Центр и Приволжье"

Второй день на полях XI профессиональной коллегии ПАО "Россети Центр" и ПАО "Россети Центр и Приволжье" в Липецке был посвящен выполнению нормативов комплекса... РИА Новости, 22.02.2024

2024-02-22T13:38

2024-02-22T13:38

2024-02-22T13:38

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МОСКВА, 22 фев — Пресс-служба ПАО "Россети Центр". Второй день на полях XI профессиональной коллегии ПАО "Россети Центр" и ПАО "Россети Центр и Приволжье" в Липецке был посвящен выполнению нормативов комплекса "Готов к труду и обороне". Спортивные испытания проходили в рамках объявленного в энергокомпании "Года физической культуры и спорта". Генеральный директор ПАО "Россети Центр" Игорь Маковский и российская гимнастка, двукратная олимпийская чемпионка, 9-кратная чемпионка мира, заслуженный мастер спорта России Светлана Хоркина торжественно открыли первое мероприятие тематического года. В этот день в легкоатлетическом манеже спорткомплекса "Молодежный" более 200 сотрудников сдали нормы ГТО по стрельбе, бегу, рывку 16-килограммовой гири, прыжкам в длину, отжиманиям и упражнениям на пресс. "Спортивные соревнования и испытания являются хорошим, проверенным стимулом развития массового спорта. Организация сдачи норм ГТО в компании "Россети Центр" и "Россети Центр и Приволжье" - прекрасная инициатива, ведь благодаря комплексу ГТО выросло не одно поколение активных и здоровых людей. Подобное мероприятие, проходящее на очень высоком уровне, мотивирует людей заниматься физкультурой, выбирать для себя активный досуг и, главное, в конечном итоге - здоровый образ жизни", - отметила Хоркина. По словам Маковского, компания поддерживает работников в стремлении заниматься спортом и вести здоровый образ жизни. "Именно поэтому 2024 год объявлен в компании "Годом физической культуры и спорта". На протяжении всего года энергетики и их семьи будут участвовать в массовых спортивных внутрикорпоративных и межотраслевых мероприятиях. Именно такие формы досуга помогают коллективу сплотиться, почувствовать себя командой с общими целями и интересами. Это, безусловно, помогает в нашей повседневной деятельности, которая также требует слаженной работы. От души поздравляю всех участников сегодняшних испытаний и желаю им новых спортивных побед!" – сказал Маковский. Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

пресс-релизы