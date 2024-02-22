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Год физкультуры открыли в "Россети Центр" и "Россети Центр и Приволжье"
Год физкультуры открыли в "Россети Центр" и "Россети Центр и Приволжье" - РИА Новости, 22.02.2024
Год физкультуры открыли в "Россети Центр" и "Россети Центр и Приволжье"
Второй день на полях XI профессиональной коллегии ПАО "Россети Центр" и ПАО "Россети Центр и Приволжье" в Липецке был посвящен выполнению нормативов комплекса... РИА Новости, 22.02.2024
2024-02-22T13:38
2024-02-22T13:38
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МОСКВА, 22 фев — Пресс-служба ПАО "Россети Центр". Второй день на полях XI профессиональной коллегии ПАО "Россети Центр" и ПАО "Россети Центр и Приволжье" в Липецке был посвящен выполнению нормативов комплекса "Готов к труду и обороне". Спортивные испытания проходили в рамках объявленного в энергокомпании "Года физической культуры и спорта". Генеральный директор ПАО "Россети Центр" Игорь Маковский и российская гимнастка, двукратная олимпийская чемпионка, 9-кратная чемпионка мира, заслуженный мастер спорта России Светлана Хоркина торжественно открыли первое мероприятие тематического года. В этот день в легкоатлетическом манеже спорткомплекса "Молодежный" более 200 сотрудников сдали нормы ГТО по стрельбе, бегу, рывку 16-килограммовой гири, прыжкам в длину, отжиманиям и упражнениям на пресс. "Спортивные соревнования и испытания являются хорошим, проверенным стимулом развития массового спорта. Организация сдачи норм ГТО в компании "Россети Центр" и "Россети Центр и Приволжье" - прекрасная инициатива, ведь благодаря комплексу ГТО выросло не одно поколение активных и здоровых людей. Подобное мероприятие, проходящее на очень высоком уровне, мотивирует людей заниматься физкультурой, выбирать для себя активный досуг и, главное, в конечном итоге - здоровый образ жизни", - отметила Хоркина. По словам Маковского, компания поддерживает работников в стремлении заниматься спортом и вести здоровый образ жизни. "Именно поэтому 2024 год объявлен в компании "Годом физической культуры и спорта". На протяжении всего года энергетики и их семьи будут участвовать в массовых спортивных внутрикорпоративных и межотраслевых мероприятиях. Именно такие формы досуга помогают коллективу сплотиться, почувствовать себя командой с общими целями и интересами. Это, безусловно, помогает в нашей повседневной деятельности, которая также требует слаженной работы. От души поздравляю всех участников сегодняшних испытаний и желаю им новых спортивных побед!" – сказал Маковский. Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.
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пресс-релизы
МОСКВА, 22 фев — Пресс-служба ПАО "Россети Центр". Второй день на полях XI профессиональной коллегии ПАО "Россети Центр" и ПАО "Россети Центр и Приволжье" в Липецке был посвящен выполнению нормативов комплекса "Готов к труду и обороне". Спортивные испытания проходили в рамках объявленного в энергокомпании "Года физической культуры и спорта".
Генеральный директор ПАО "Россети Центр" Игорь Маковский и российская гимнастка, двукратная олимпийская чемпионка, 9-кратная чемпионка мира, заслуженный мастер спорта России Светлана Хоркина торжественно открыли первое мероприятие тематического года.
В этот день в легкоатлетическом манеже спорткомплекса "Молодежный" более 200 сотрудников сдали нормы ГТО по стрельбе, бегу, рывку 16-килограммовой гири, прыжкам в длину, отжиманиям и упражнениям на пресс.
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"Спортивные соревнования и испытания являются хорошим, проверенным стимулом развития массового спорта. Организация сдачи норм ГТО в компании "Россети Центр" и "Россети Центр и Приволжье" - прекрасная инициатива, ведь благодаря комплексу ГТО выросло не одно поколение активных и здоровых людей. Подобное мероприятие, проходящее на очень высоком уровне, мотивирует людей заниматься физкультурой, выбирать для себя активный досуг и, главное, в конечном итоге - здоровый образ жизни", - отметила Хоркина.
По словам Маковского, компания поддерживает работников в стремлении заниматься спортом и вести здоровый образ жизни.
"Именно поэтому 2024 год объявлен в компании "Годом физической культуры и спорта". На протяжении всего года энергетики и их семьи будут участвовать в массовых спортивных внутрикорпоративных и межотраслевых мероприятиях. Именно такие формы досуга помогают коллективу сплотиться, почувствовать себя командой с общими целями и интересами. Это, безусловно, помогает в нашей повседневной деятельности, которая также требует слаженной работы. От души поздравляю всех участников сегодняшних испытаний и желаю им новых спортивных побед!" – сказал Маковский.
Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.