https://ria.ru/20240222/finlyandiya-1929046741.html

СМИ: Финляндия, вероятно, не откроет границу с Россией в апреле

СМИ: Финляндия, вероятно, не откроет границу с Россией в апреле - РИА Новости, 22.02.2024

СМИ: Финляндия, вероятно, не откроет границу с Россией в апреле

Финляндия, вероятно, не откроет границу с Россией в апреле, когда истечет срок последнего решения о закрытии, сообщает в четверг газета Ilta-Sanomat со ссылкой... РИА Новости, 22.02.2024

2024-02-22T18:07

2024-02-22T18:07

2024-02-22T18:07

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санкции в отношении россии

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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Финляндия, вероятно, не откроет границу с Россией в апреле, когда истечет срок последнего решения о закрытии, сообщает в четверг газета Ilta-Sanomat со ссылкой на источники в правительстве. "Полное открытие восточной границы маловероятно даже в апреле. Восточная граница, вероятно, и тогда останется закрытой или, в лучшем случае, будет открыта в очень ограниченной степени", — приводит слова одного из источников газета. В данный момент правительство страны работает над различными законопроектами, направленными на предотвращение нелегальной миграции. Ожидается, что работа завершится к концу марта. Граница между Финляндией и Россией закрыта по решению финских властей до 14 апреля. Финляндия начала вводить ограничения на пересечение границы с ноября 2023 года на фоне неконтролируемого потока беженцев из третьих стран. Финские власти неоднократно обвиняли Россию в целенаправленной отправке просителей убежища к границе. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отвергла обвинения в адрес России в причастности к миграционному кризису в Евросоюзе, назвав подобные обвинения двойными стандартами Запада. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя закрытие финских КПП на границе с РФ, отметил, что русофобская позиция, которой теперь стали придерживаться руководители этой соседней страны, вызывает глубокое сожаление. Песков также подчеркнул, что пограничники РФ соблюдают все инструкции, "погранпереходом пользуются те, кто имеет на это законное право", а надуманные обвинения для Москвы неприемлемы.

https://ria.ru/20240214/evropa-1927139337.html

https://ria.ru/20231117/mest-1909970228.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, финляндия, санкции в отношении россии