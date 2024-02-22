https://ria.ru/20240222/film-1928960296.html
Медведев назвал фильм "Оппенгеймер" мегаактуальным
Медведев назвал фильм "Оппенгеймер" мегаактуальным - РИА Новости, 22.02.2024
Медведев назвал фильм "Оппенгеймер" мегаактуальным
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал голливудский фильм "Оппенгеймер" мега-актуальным. РИА Новости, 22.02.2024
2024-02-22T13:09
2024-02-22T13:09
2024-02-22T13:09
культура
новости культуры
дмитрий медведев
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал голливудский фильм "Оппенгеймер" мега-актуальным. Картина рассказывает о создателе атомной бомбы Роберте Оппенгеймере. "К сожалению, мега-актуальным сейчас является другой фильм – "Оппенгеймер". Часики тикают", - сказал он в интервью российским СМИ, включая РИА Новости, отвечая на вопрос, знаком ли он с фильмом "Не смотрите наверх".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, дмитрий медведев
Культура, Новости культуры, Дмитрий Медведев
Медведев назвал фильм "Оппенгеймер" мегаактуальным
Медведев назвал фильм "Оппенгеймер" о создателе атомной бомбы мегаактуальным
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал голливудский фильм "Оппенгеймер" мега-актуальным.
Картина рассказывает о создателе атомной бомбы Роберте Оппенгеймере.
"К сожалению, мега-актуальным сейчас является другой фильм – "Оппенгеймер". Часики тикают", - сказал он в интервью российским СМИ, включая РИА Новости, отвечая на вопрос, знаком ли он с фильмом "Не смотрите наверх".
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