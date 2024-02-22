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Медведев назвал фильм "Оппенгеймер" мегаактуальным - РИА Новости, 22.02.2024
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
13:09 22.02.2024
https://ria.ru/20240222/film-1928960296.html
Медведев назвал фильм "Оппенгеймер" мегаактуальным
Медведев назвал фильм "Оппенгеймер" мегаактуальным - РИА Новости, 22.02.2024
Медведев назвал фильм "Оппенгеймер" мегаактуальным
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал голливудский фильм "Оппенгеймер" мега-актуальным. РИА Новости, 22.02.2024
2024-02-22T13:09
2024-02-22T13:09
культура
новости культуры
дмитрий медведев
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал голливудский фильм "Оппенгеймер" мега-актуальным. Картина рассказывает о создателе атомной бомбы Роберте Оппенгеймере. "К сожалению, мега-актуальным сейчас является другой фильм – "Оппенгеймер". Часики тикают", - сказал он в интервью российским СМИ, включая РИА Новости, отвечая на вопрос, знаком ли он с фильмом "Не смотрите наверх".
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новости культуры, дмитрий медведев
Культура, Новости культуры, Дмитрий Медведев
Медведев назвал фильм "Оппенгеймер" мегаактуальным

Медведев назвал фильм "Оппенгеймер" о создателе атомной бомбы мегаактуальным

© Universal StudiosКадр из трейлера к фильму "Оппенгеймер"
Кадр из трейлера к фильму Оппенгеймер
© Universal Studios
Кадр из трейлера к фильму "Оппенгеймер". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал голливудский фильм "Оппенгеймер" мега-актуальным.
Картина рассказывает о создателе атомной бомбы Роберте Оппенгеймере.
"К сожалению, мега-актуальным сейчас является другой фильм – "Оппенгеймер". Часики тикают", - сказал он в интервью российским СМИ, включая РИА Новости, отвечая на вопрос, знаком ли он с фильмом "Не смотрите наверх".
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