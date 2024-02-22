https://ria.ru/20240222/film-1928960296.html

Медведев назвал фильм "Оппенгеймер" мегаактуальным

Медведев назвал фильм "Оппенгеймер" мегаактуальным - РИА Новости, 22.02.2024

Медведев назвал фильм "Оппенгеймер" мегаактуальным

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал голливудский фильм "Оппенгеймер" мега-актуальным. РИА Новости, 22.02.2024

2024-02-22T13:09

2024-02-22T13:09

2024-02-22T13:09

культура

новости культуры

дмитрий медведев

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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал голливудский фильм "Оппенгеймер" мега-актуальным. Картина рассказывает о создателе атомной бомбы Роберте Оппенгеймере. "К сожалению, мега-актуальным сейчас является другой фильм – "Оппенгеймер". Часики тикают", - сказал он в интервью российским СМИ, включая РИА Новости, отвечая на вопрос, знаком ли он с фильмом "Не смотрите наверх".

https://ria.ru/20240108/oppengeymer-1920112998.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

новости культуры, дмитрий медведев