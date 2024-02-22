https://ria.ru/20240222/fermery-1929018843.html

Словацкие фермеры передали свои требования офису Еврокомиссии в Братиславе

Словацкие фермеры передали свои требования офису Еврокомиссии в Братиславе - РИА Новости, 22.02.2024

Словацкие фермеры передали свои требования офису Еврокомиссии в Братиславе

Словацкие фермеры, которые протестуют в четверг против общеевропейской политики в сельском хозяйстве, провоцирующей бюрократию и финансовые потери, передали... РИА Новости, 22.02.2024

2024-02-22T16:32

2024-02-22T16:32

2024-02-22T16:44

братислава

словакия

еврокомиссия

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БРАТИСЛАВА, 22 фев - РИА Новости. Словацкие фермеры, которые протестуют в четверг против общеевропейской политики в сельском хозяйстве, провоцирующей бюрократию и финансовые потери, передали свои требования представительству Европейской комиссии в Братиславе, сообщил глава "Словацкой сельскохозяйственной и продовольственной палаты" Эмил Махо. Ранее сообщалось, что принять участие в протестах в четверг собираются порядка 4 тысяч фермеров по всей Словакии, это самая масштабная акция протеста в сфере сельского хозяйства со дня возникновения республики. Махо ранее информировал, что словацкие фермеры решили присоединиться к общеевропейским протестам своих коллег, "чтобы выразить свое несогласие с тем, что Европейский союз несется в черную дыру, где Европа и, конечно, Словакия станет местом, которое будет импортировать не только соевые бобы, но и мясо". "На основе того, что творится последний месяц в Европейском союзе, мы чувствовали, что должны сказать то же самое, что говорят европейские аграрии: чаша нашего терпения переполнена. Поэтому мы сейчас здесь, перед офисом Европейской комиссии, чтобы передать свои требования… Мы хотим открыть чиновникам глаза и рассказать, как обстоят дела с импортом из третьих стран. Да, одна из тем - Украина и ввоз дешевых сельскохозяйственных продуктов с Украины", - сказал Махо в четверг журналистам. Он отметил, словацкие фермеры хотят работать, но требования, которые выдвигаются европейским аграриям, ставят их в неравные конкурентные условиям с фермерами из стран, которые не входят в Европейский союз. В четверг несколько десятков словацких фермеров приехали на тракторах к офису Европейской комиссии в Братиславе с плакатами: "Самообеспечение - это не просто слова!", "У нас коровы, а у вас галстуки, но что из этого нас кормит?", "Я фермер, а не чиновник", "Чтобы наши дети видели коров не только в зоопарке". Глава министерства сельского хозяйства Словакии Рихард Такач заявлял, что поддержит словацких фермеров, которые готовы выйти на протесты. Он заверял, что словацкие фермеры не планируют блокировать какие-то трассы и мешать функционированию инфраструктуры в стране, но своей акцией они хотят дать сигнал, что "выступают против глупостей со стороны Европейского союза и Европейской комиссии".

https://ria.ru/20240222/ukraina-1928936526.html

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братислава, словакия, еврокомиссия