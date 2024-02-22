https://ria.ru/20240222/fermery-1928989069.html
В Братиславе фермеры на тракторах заблокировали улицу перед парламентом
В Братиславе фермеры на тракторах заблокировали улицу перед парламентом - РИА Новости, 22.02.2024
В Братиславе фермеры на тракторах заблокировали улицу перед парламентом
Фермеры на тракторах заполонили улицу перед парламентом в столице Словакии в знак недовольства общеевропейской политикой в сельском хозяйстве, провоцирующей... РИА Новости, 22.02.2024
2024-02-22T14:31
2024-02-22T14:31
2024-02-22T14:33
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БРАТИСЛАВА, 22 фев - РИА Новости. Фермеры на тракторах заполонили улицу перед парламентом в столице Словакии в знак недовольства общеевропейской политикой в сельском хозяйстве, провоцирующей бюрократию и финансовые потери, передает корреспондент РИА Новости. Ранее сообщалось, что принять участие в протестах в четверг собираются порядка 4 тысяч фермеров по всей Словакии, это самая масштабная акция протеста в сфере сельского хозяйства со дня возникновения республики. Глава "Словацкой сельскохозяйственной и продовольственной палаты" Эмил Махо ранее информировал, что словацкие фермеры решили присоединиться к общеевропейским протестам своих коллег, "чтобы выразить свое несогласие с тем, что Европейский союз несется в черную дыру, где Европа и, конечно, Словакия станет местом, которое будет импортировать не только соевые бобы, но и мясо". Он заранее приносил извинения гражданам Словакии, которые могут столкнуться с ограничениями движения на дорогах из-за техники протестующих фермеров. Глава министерства сельского хозяйства Словакии Рихард Такач заявлял, что поддержит словацких фермеров, которые готовы выйти на протесты. Он заверял, что словацкие фермеры не планируют блокировать какие-то трассы и мешать функционированию инфраструктуры в стране, но своей акцией они хотят дать сигнал, что "выступают против глупостей со стороны Европейского союза и Европейской комиссии".
https://ria.ru/20240221/fermery-1928854001.html
https://ria.ru/20240215/polsha-1927581439.html
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Протест фермеров в Словакии
В Словакии фермеры протестуют против общеевропейской политики в с/х: ожидалось, что в четверг в акциях по всей стране примут участие около четырех тысяч аграриев. Власти говорили, что мешать не будут и даже поддержат - потому что это сигнал "против глупостей со стороны ЕС".
2024-02-22T14:31
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РИА Новости
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в мире, братислава, европа, словакия
В мире, Братислава, Европа, Словакия
В Братиславе фермеры на тракторах заблокировали улицу перед парламентом
Протестующие фермеры на тракторах заполонили улицу у парламента в Братиславе
БРАТИСЛАВА, 22 фев - РИА Новости. Фермеры на тракторах заполонили улицу перед парламентом в столице Словакии в знак недовольства общеевропейской политикой в сельском хозяйстве, провоцирующей бюрократию и финансовые потери, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее сообщалось, что принять участие в протестах в четверг собираются порядка 4 тысяч фермеров по всей Словакии
, это самая масштабная акция протеста в сфере сельского хозяйства со дня возникновения республики.
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Глава "Словацкой сельскохозяйственной и продовольственной палаты" Эмил Махо ранее информировал, что словацкие фермеры решили присоединиться к общеевропейским протестам своих коллег, "чтобы выразить свое несогласие с тем, что Европейский союз несется в черную дыру, где Европа
и, конечно, Словакия станет местом, которое будет импортировать не только соевые бобы, но и мясо".
Он заранее приносил извинения гражданам Словакии, которые могут столкнуться с ограничениями движения на дорогах из-за техники протестующих фермеров.
Глава министерства сельского хозяйства Словакии Рихард Такач заявлял, что поддержит словацких фермеров, которые готовы выйти на протесты. Он заверял, что словацкие фермеры не планируют блокировать какие-то трассы и мешать функционированию инфраструктуры в стране, но своей акцией они хотят дать сигнал, что "выступают против глупостей со стороны Европейского союза и Европейской комиссии".
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