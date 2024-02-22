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Движение "Я/МЫ Сергей Фургал"* действовало в координации зарубежных центров
Движение "Я/МЫ Сергей Фургал"* действовало в координации зарубежных центров - РИА Новости, 22.02.2024
Движение "Я/МЫ Сергей Фургал"* действовало в координации зарубежных центров
Общественное движение "Я/МЫ Сергей Фургал"*, в четверг признанное экстремистским и запрещено РФ, действовало в активной координации различных зарубежных... РИА Новости, 22.02.2024
2024-02-22T07:30
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ХАБАРОВСК, 22 фев - РИА Новости. Общественное движение "Я/МЫ Сергей Фургал"*, в четверг признанное экстремистским и запрещено РФ, действовало в активной координации различных зарубежных центров, сообщает прокуратура Хабаровского края. Рассмотрение административного дела № 3а-49/2024 по административному исковому заявлению прокурора Хабаровского края о признании межрегионального общественного движения "Я/МЫ Сергей Фургал"* экстремистской организацией и запрете его деятельности на территории РФ было назначено в закрытом судебном заседании Хабаровского краевого суд, которое началось в 10.00 (3.00 мск) 22 февраля. Длилось оно более трех часов, сообщала ранее РИА Новости прокуратура региона. Суд удовлетворил требования прокурора. Решение суда обращено к немедленному исполнению. "Организация действовала в активной координации различных зарубежных центров, ведущих деструктивные действия в отношении России", - сообщает прокуратура Хабаровского края. Надзорное ведомство сообщает также, что межрегиональное общественное движение "Я/МЫ Сергей Фургал"* под прикрытием идей защиты и поддержки бывшего губернатора региона осуществляет экстремистскую деятельность. Объединяющей основой движения служит экстремистская идеология, заключающаяся в возбуждении ненависти и вражды к представителям институтов власти, разрушающая правовые устои и ценности общества, уточняет прокуратура региона. Кроме того, использовались различные политические технологии воздействия на принятие органами власти решений, включая организацию и проведение несогласованных массовых публичных мероприятий. "Фактическими целями являются создание условий для изменения основ конституционного строя РФ и смена власти в стране насильственным путем. Для их достижения распространяются призывы к осуществлению экстремистской и террористической деятельности, организации массовых беспорядков, совершению насильственных действий в отношении представителей власти и другое", - добавляется в сообщении прокуратуры. Отмечается, что участники движения за данные действия неоднократно привлекались к административной и уголовной ответственности. Вскоре после задержания летом 2021 года хабаровского губернатора Сергея Фургала в краевом центре стали регулярно проходить протестные митинги, в том числе в рамках акции "Я/Мы Сергей Фургал"* - по аналогии с акцией в поддержку незаконно задержанного за наркотики в Москве журналиста Ивана Голунова. Год назад Люберецкий суд Московской области приговорил Фургала к 22 годам колонии строгого режима по делу об организации двух убийств и одного покушения. Сейчас в столичном суде слушается второе дело экс-губернатора - о хищении активов "МСП Банка".* Запрещенная в России экстремистская организация
https://ria.ru/20240208/furgal-1926201493.html
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происшествия, россия, хабаровский край, москва, иван голунов, сергей фургал, мсп банк
Происшествия, Россия, Хабаровский край, Москва, Иван Голунов, Сергей Фургал, МСП Банк
Движение "Я/МЫ Сергей Фургал"* действовало в координации зарубежных центров
Прокуратура: "Я/МЫ Сергей Фургал" действовало в координации зарубежных центров
ХАБАРОВСК, 22 фев - РИА Новости. Общественное движение "Я/МЫ Сергей Фургал"*, в четверг признанное экстремистским и запрещено РФ, действовало в активной координации различных зарубежных центров, сообщает прокуратура Хабаровского края.
Рассмотрение административного дела № 3а-49/2024 по административному исковому заявлению прокурора Хабаровского края о признании межрегионального общественного движения "Я/МЫ Сергей Фургал"* экстремистской организацией и запрете его деятельности на территории РФ было назначено в закрытом судебном заседании Хабаровского краевого суд, которое началось в 10.00 (3.00 мск) 22 февраля. Длилось оно более трех часов, сообщала ранее РИА Новости прокуратура региона. Суд удовлетворил требования прокурора. Решение суда обращено к немедленному исполнению.
Экс-губернатор Хабаровского края Фургал не признал вину по второму делу
"Организация действовала в активной координации различных зарубежных центров, ведущих деструктивные действия в отношении России", - сообщает прокуратура Хабаровского края.
Надзорное ведомство сообщает также, что межрегиональное общественное движение "Я/МЫ Сергей Фургал"* под прикрытием идей защиты и поддержки бывшего губернатора региона осуществляет экстремистскую деятельность. Объединяющей основой движения служит экстремистская идеология, заключающаяся в возбуждении ненависти и вражды к представителям институтов власти, разрушающая правовые устои и ценности общества, уточняет прокуратура региона. Кроме того, использовались различные политические технологии воздействия на принятие органами власти решений, включая организацию и проведение несогласованных массовых публичных мероприятий.
«
"Фактическими целями являются создание условий для изменения основ конституционного строя РФ и смена власти в стране насильственным путем. Для их достижения распространяются призывы к осуществлению экстремистской и террористической деятельности, организации массовых беспорядков, совершению насильственных действий в отношении представителей власти и другое", - добавляется в сообщении прокуратуры.
Отмечается, что участники движения за данные действия неоднократно привлекались к административной и уголовной ответственности.
Вскоре после задержания летом 2021 года хабаровского губернатора Сергея Фургала в краевом центре стали регулярно проходить протестные митинги, в том числе в рамках акции "Я/Мы Сергей Фургал"* - по аналогии с акцией в поддержку незаконно задержанного за наркотики в Москве
журналиста Ивана Голунова
.
Год назад Люберецкий суд Московской области
приговорил Фургала к 22 годам колонии строгого режима по делу об организации двух убийств и одного покушения. Сейчас в столичном суде слушается второе дело экс-губернатора - о хищении активов "МСП Банка
".
* Запрещенная в России экстремистская организация
Суд заочно арестовал соучастника убийства, за которое осужден Фургал