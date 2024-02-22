https://ria.ru/20240222/dtp-1929086909.html
В Москве служебная машина попала в ДТП
В Москве служебная машина попала в ДТП - РИА Новости, 22.02.2024
В Москве служебная машина попала в ДТП
ДТП с участием служебной машины произошло в Москве, четыре человека пострадали, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД РФ. РИА Новости, 22.02.2024
2024-02-22T22:53
2024-02-22T22:53
2024-02-22T22:53
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. ДТП с участием служебной машины произошло в Москве, четыре человека пострадали, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД РФ. По данным ведомства, в 20.06 на пересечении Алтуфьевского шоссе и улицы Хачатуряна произошло ДТП с участием двух транспортных средств, "одно из которых является служебным автомобилем". "В результате аварии пострадали четыре человека, которым понадобилась медицинская помощь", - рассказали в ГУМВД. Полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего.
https://ria.ru/20240220/dtp-1928605693.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, москва, россия
Происшествия, Москва, Россия
В Москве служебная машина попала в ДТП
ДТП с участием служебной машины произошло в Москве, пострадали четыре человека
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. ДТП с участием служебной машины произошло в Москве, четыре человека пострадали, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД РФ.
По данным ведомства, в 20.06 на пересечении Алтуфьевского шоссе и улицы Хачатуряна произошло ДТП с участием двух транспортных средств, "одно из которых является служебным автомобилем".
«
"В результате аварии пострадали четыре человека, которым понадобилась медицинская помощь", - рассказали в ГУМВД.
Полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего.
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