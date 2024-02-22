https://ria.ru/20240222/dtp-1929086909.html

В Москве служебная машина попала в ДТП

В Москве служебная машина попала в ДТП - РИА Новости, 22.02.2024

В Москве служебная машина попала в ДТП

ДТП с участием служебной машины произошло в Москве, четыре человека пострадали, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД РФ. РИА Новости, 22.02.2024

2024-02-22T22:53

2024-02-22T22:53

2024-02-22T22:53

происшествия

москва

россия

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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. ДТП с участием служебной машины произошло в Москве, четыре человека пострадали, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД РФ. По данным ведомства, в 20.06 на пересечении Алтуфьевского шоссе и улицы Хачатуряна произошло ДТП с участием двух транспортных средств, "одно из которых является служебным автомобилем". "В результате аварии пострадали четыре человека, которым понадобилась медицинская помощь", - рассказали в ГУМВД. Полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего.

https://ria.ru/20240220/dtp-1928605693.html

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Наталья Макарова

происшествия, москва, россия