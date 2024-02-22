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В Москве служебная машина попала в ДТП - РИА Новости, 22.02.2024
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22:53 22.02.2024
https://ria.ru/20240222/dtp-1929086909.html
В Москве служебная машина попала в ДТП
В Москве служебная машина попала в ДТП - РИА Новости, 22.02.2024
В Москве служебная машина попала в ДТП
ДТП с участием служебной машины произошло в Москве, четыре человека пострадали, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД РФ. РИА Новости, 22.02.2024
2024-02-22T22:53
2024-02-22T22:53
происшествия
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. ДТП с участием служебной машины произошло в Москве, четыре человека пострадали, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД РФ. По данным ведомства, в 20.06 на пересечении Алтуфьевского шоссе и улицы Хачатуряна произошло ДТП с участием двух транспортных средств, "одно из которых является служебным автомобилем". "В результате аварии пострадали четыре человека, которым понадобилась медицинская помощь", - рассказали в ГУМВД. Полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего.
https://ria.ru/20240220/dtp-1928605693.html
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происшествия, москва, россия
Происшествия, Москва, Россия
В Москве служебная машина попала в ДТП

ДТП с участием служебной машины произошло в Москве, пострадали четыре человека

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 22.02.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Автомобиль скорой медицинской помощи . Архивное фото
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. ДТП с участием служебной машины произошло в Москве, четыре человека пострадали, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД РФ.
По данным ведомства, в 20.06 на пересечении Алтуфьевского шоссе и улицы Хачатуряна произошло ДТП с участием двух транспортных средств, "одно из которых является служебным автомобилем".
«
"В результате аварии пострадали четыре человека, которым понадобилась медицинская помощь", - рассказали в ГУМВД.
Полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего.
Автомобиль полиции в Москве - РИА Новости, 1920, 20.02.2024
На 26-м километре МКАД столкнулись несколько машин
20 февраля, 23:25
 
ПроисшествияМоскваРоссия
 
 
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