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"Грады" уничтожили пункт временной дислокации ВСУ на правом берегу Днепра
"Грады" уничтожили пункт временной дислокации ВСУ на правом берегу Днепра - РИА Новости, 22.02.2024
"Грады" уничтожили пункт временной дислокации ВСУ на правом берегу Днепра
Расчеты реактивных систем залпового огня "Град" ВДВ уничтожили военнослужащих ВСУ в пункте временной дислокации на правом берегу Днепра в Херсонской области,... РИА Новости, 22.02.2024
2024-02-22T05:09
2024-02-22T05:09
2024-02-22T05:09
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ЛУГАНСК, 22 фев - РИА Новости. Расчеты реактивных систем залпового огня "Град" ВДВ уничтожили военнослужащих ВСУ в пункте временной дислокации на правом берегу Днепра в Херсонской области, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "С получением боевой задачи на уничтожение подразделения ВСУ, обнаруженного рядом с одним из населенных пунктов на правом берегу реки (Днепр - ред.), расчет РСЗО "Град" выдвинулся в указанный район, занял огневую позицию и нанес удар по заданным квадратам", - сообщили в МО РФ. По данным оборонного ведомства, в результате удара был уничтожен взвод украинских военных.
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днепр (река), россия, херсонская область , вооруженные силы украины, воздушно-десантные войска россии
Специальная военная операция на Украине, Днепр (река), Россия, Херсонская область , Вооруженные силы Украины, Воздушно-десантные войска России
"Грады" уничтожили пункт временной дислокации ВСУ на правом берегу Днепра
"Грады" ВДВ уничтожили пункт временной дислокации ВСУ на правом берегу Днепра