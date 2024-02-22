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"Грады" уничтожили пункт временной дислокации ВСУ на правом берегу Днепра - РИА Новости, 22.02.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
05:09 22.02.2024
https://ria.ru/20240222/dnepr-1928873554.html
"Грады" уничтожили пункт временной дислокации ВСУ на правом берегу Днепра
"Грады" уничтожили пункт временной дислокации ВСУ на правом берегу Днепра - РИА Новости, 22.02.2024
"Грады" уничтожили пункт временной дислокации ВСУ на правом берегу Днепра
Расчеты реактивных систем залпового огня "Град" ВДВ уничтожили военнослужащих ВСУ в пункте временной дислокации на правом берегу Днепра в Херсонской области,... РИА Новости, 22.02.2024
2024-02-22T05:09
2024-02-22T05:09
специальная военная операция на украине
днепр (река)
россия
херсонская область
вооруженные силы украины
воздушно-десантные войска россии
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ЛУГАНСК, 22 фев - РИА Новости. Расчеты реактивных систем залпового огня "Град" ВДВ уничтожили военнослужащих ВСУ в пункте временной дислокации на правом берегу Днепра в Херсонской области, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "С получением боевой задачи на уничтожение подразделения ВСУ, обнаруженного рядом с одним из населенных пунктов на правом берегу реки (Днепр - ред.), расчет РСЗО "Град" выдвинулся в указанный район, занял огневую позицию и нанес удар по заданным квадратам", - сообщили в МО РФ. По данным оборонного ведомства, в результате удара был уничтожен взвод украинских военных.
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днепр (река), россия, херсонская область , вооруженные силы украины, воздушно-десантные войска россии
Специальная военная операция на Украине, Днепр (река), Россия, Херсонская область , Вооруженные силы Украины, Воздушно-десантные войска России
"Грады" уничтожили пункт временной дислокации ВСУ на правом берегу Днепра

"Грады" ВДВ уничтожили пункт временной дислокации ВСУ на правом берегу Днепра

© AP Photo / Alex BabenkoУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 22.02.2024
© AP Photo / Alex Babenko
Украинские военные. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 22 фев - РИА Новости. Расчеты реактивных систем залпового огня "Град" ВДВ уничтожили военнослужащих ВСУ в пункте временной дислокации на правом берегу Днепра в Херсонской области, сообщили журналистам в Минобороны РФ.
«
"С получением боевой задачи на уничтожение подразделения ВСУ, обнаруженного рядом с одним из населенных пунктов на правом берегу реки (Днепр - ред.), расчет РСЗО "Град" выдвинулся в указанный район, занял огневую позицию и нанес удар по заданным квадратам", - сообщили в МО РФ.
По данным оборонного ведомства, в результате удара был уничтожен взвод украинских военных.
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Специальная военная операция на УкраинеДнепр (река)РоссияХерсонская областьВооруженные силы УкраиныВоздушно-десантные войска России
 
 
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