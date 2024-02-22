https://ria.ru/20240222/dnepr-1928873554.html

"Грады" уничтожили пункт временной дислокации ВСУ на правом берегу Днепра

"Грады" уничтожили пункт временной дислокации ВСУ на правом берегу Днепра - РИА Новости, 22.02.2024

"Грады" уничтожили пункт временной дислокации ВСУ на правом берегу Днепра

Расчеты реактивных систем залпового огня "Град" ВДВ уничтожили военнослужащих ВСУ в пункте временной дислокации на правом берегу Днепра в Херсонской области,... РИА Новости, 22.02.2024

2024-02-22T05:09

2024-02-22T05:09

2024-02-22T05:09

специальная военная операция на украине

днепр (река)

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херсонская область

вооруженные силы украины

воздушно-десантные войска россии

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ЛУГАНСК, 22 фев - РИА Новости. Расчеты реактивных систем залпового огня "Град" ВДВ уничтожили военнослужащих ВСУ в пункте временной дислокации на правом берегу Днепра в Херсонской области, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "С получением боевой задачи на уничтожение подразделения ВСУ, обнаруженного рядом с одним из населенных пунктов на правом берегу реки (Днепр - ред.), расчет РСЗО "Град" выдвинулся в указанный район, занял огневую позицию и нанес удар по заданным квадратам", - сообщили в МО РФ. По данным оборонного ведомства, в результате удара был уничтожен взвод украинских военных.

https://ria.ru/20240221/krynki-1928825803.html

днепр (река)

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днепр (река), россия, херсонская область , вооруженные силы украины, воздушно-десантные войска россии