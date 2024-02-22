Рейтинг@Mail.ru
Дания подписала с Украиной соглашение о безопасности, пишут СМИ - РИА Новости, 22.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:36 22.02.2024
https://ria.ru/20240222/daniya-1929004025.html
Дания подписала с Украиной соглашение о безопасности, пишут СМИ
Дания подписала с Украиной соглашение о безопасности, пишут СМИ - РИА Новости, 22.02.2024
Дания подписала с Украиной соглашение о безопасности, пишут СМИ
Дания подписала двустороннее соглашение о безопасности с Украиной на 10 лет, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на датское правительство. РИА Новости, 22.02.2024
2024-02-22T15:36
2024-02-22T15:36
в мире
украина
россия
дания
метте фредериксен
сергей лавров
нато
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149573/41/1495734153_0:1:4320:2431_1920x0_80_0_0_69edcdef09d80f14b9259e0e3fcd407c.jpg
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Дания подписала двустороннее соглашение о безопасности с Украиной на 10 лет, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на датское правительство. "Соглашение означает, что будущая военная и гражданская поддержка будет определена в рамках двустороннего политического соглашения на ближайшие 10 лет", - цитирует агентство заявление правительства. Как отмечается, эта поддержка будет финансироваться датским фондом для Украины, который оценивается в настоящее время в 69,1 миллиарда датских крон (примерно 10 миллиардов долларов США). Как передает агентство Рейтер, на пресс-конференции в четверг премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что Копенгаген согласился предоставить Украине военную помощь в размере 1,7 миллиарда датских крон (245,4 миллиона долларов). В ходе выступления она также призывала союзников тратить больше средств на ВСУ, утверждая, что Россия якобы представляет растущую угрозу Европе, добавляет агентство. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
https://ria.ru/20240106/otpravka-1919948086.html
https://ria.ru/20240222/frantsiya-1928865415.html
украина
россия
дания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149573/41/1495734153_539:0:3782:2432_1920x0_80_0_0_13d3df787d2e6eb3cfce3675d573304f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, дания, метте фредериксен, сергей лавров, нато, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Россия, Дания, Метте Фредериксен, Сергей Лавров, НАТО, Вооруженные силы Украины
Дания подписала с Украиной соглашение о безопасности, пишут СМИ

Франс Пресс: Дания подписала с Украиной соглашение о безопасности на десять лет

CC BY 2.0 / A.Currell / Christiansborg PalaceКопенгаген
Копенгаген - РИА Новости, 1920, 22.02.2024
CC BY 2.0 / A.Currell / Christiansborg Palace
Копенгаген. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Дания подписала двустороннее соглашение о безопасности с Украиной на 10 лет, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на датское правительство.
"Соглашение означает, что будущая военная и гражданская поддержка будет определена в рамках двустороннего политического соглашения на ближайшие 10 лет", - цитирует агентство заявление правительства.
Истребители F-16 Fighting Falcon Королевских ВВС Дании - РИА Новости, 1920, 06.01.2024
Дания на полгода отложила передачу Украине первых истребителей F-16
6 января, 15:13
Как отмечается, эта поддержка будет финансироваться датским фондом для Украины, который оценивается в настоящее время в 69,1 миллиарда датских крон (примерно 10 миллиардов долларов США).
Как передает агентство Рейтер, на пресс-конференции в четверг премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что Копенгаген согласился предоставить Украине военную помощь в размере 1,7 миллиарда датских крон (245,4 миллиона долларов).
В ходе выступления она также призывала союзников тратить больше средств на ВСУ, утверждая, что Россия якобы представляет растущую угрозу Европе, добавляет агентство.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
Президент Франции Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 22.02.2024
Во Франции захотели оспорить соглашение о безопасности с Украиной
Вчера, 01:17
 
В миреУкраинаРоссияДанияМетте ФредериксенСергей ЛавровНАТОВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала