https://ria.ru/20240222/daniya-1929004025.html

Дания подписала с Украиной соглашение о безопасности, пишут СМИ

Дания подписала с Украиной соглашение о безопасности, пишут СМИ - РИА Новости, 22.02.2024

Дания подписала с Украиной соглашение о безопасности, пишут СМИ

Дания подписала двустороннее соглашение о безопасности с Украиной на 10 лет, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на датское правительство. РИА Новости, 22.02.2024

2024-02-22T15:36

2024-02-22T15:36

2024-02-22T15:36

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дания

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нато

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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Дания подписала двустороннее соглашение о безопасности с Украиной на 10 лет, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на датское правительство. "Соглашение означает, что будущая военная и гражданская поддержка будет определена в рамках двустороннего политического соглашения на ближайшие 10 лет", - цитирует агентство заявление правительства. Как отмечается, эта поддержка будет финансироваться датским фондом для Украины, который оценивается в настоящее время в 69,1 миллиарда датских крон (примерно 10 миллиардов долларов США). Как передает агентство Рейтер, на пресс-конференции в четверг премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что Копенгаген согласился предоставить Украине военную помощь в размере 1,7 миллиарда датских крон (245,4 миллиона долларов). В ходе выступления она также призывала союзников тратить больше средств на ВСУ, утверждая, что Россия якобы представляет растущую угрозу Европе, добавляет агентство. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.

https://ria.ru/20240106/otpravka-1919948086.html

https://ria.ru/20240222/frantsiya-1928865415.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, россия, дания, метте фредериксен, сергей лавров, нато, вооруженные силы украины