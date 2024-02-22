https://ria.ru/20240222/bombezhka-1928974575.html

Медведев возмутился, что призывающие бомбить Россию получают здесь доход

Медведев возмутился, что призывающие бомбить Россию получают здесь доход - РИА Новости, 22.02.2024

Медведев возмутился, что призывающие бомбить Россию получают здесь доход

Замруководителя Совбеза РФ, председатель ЕР Дмитрий Медведев считает, что если человек из-за границы призывает бомбить российские города, он не должен получать... РИА Новости, 22.02.2024

2024-02-22T13:51

2024-02-22T13:51

2024-02-22T13:51

дмитрий медведев

россия

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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Замруководителя Совбеза РФ, председатель ЕР Дмитрий Медведев считает, что если человек из-за границы призывает бомбить российские города, он не должен получать доход в РФ. "Человек сидит за границей и говорит: "Да-да, бомбите российские города", а с другой стороны, его книжки продаются или сценарии его покупаются. Так не должно быть. Вернёмся на реальную почву. Это как если бы во время Великой Отечественной войны у нас какие-то гонорары шли в Берлин от отдельных публикаций наших авторов", - сказал он в интервью российским СМИ, включая РИА Новости. При этом Медведев подчеркнул, что вопрос не в идеологии человека, а в конкретных его словах и призывах экстремистской направленности. "Ведь даже те, кого обвиняют в уголовных преступлениях экстремистской направленности, их обвиняют не за систему ценностей. Но при чём тут какой-нибудь Акунин*, его система ценностей и те слова, которые он произнес: "Я всё понимаю и нужно бомбить российские города?" Это разные вещи абсолютно", - отметил он. * Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.

https://ria.ru/20240117/vragi_rossii-1921730280.html

https://ria.ru/20240207/rusofobiya-1925780539.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

дмитрий медведев, россия