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Медведев возмутился, что призывающие бомбить Россию получают здесь доход - РИА Новости, 22.02.2024
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13:51 22.02.2024
https://ria.ru/20240222/bombezhka-1928974575.html
Медведев возмутился, что призывающие бомбить Россию получают здесь доход
Медведев возмутился, что призывающие бомбить Россию получают здесь доход - РИА Новости, 22.02.2024
Медведев возмутился, что призывающие бомбить Россию получают здесь доход
Замруководителя Совбеза РФ, председатель ЕР Дмитрий Медведев считает, что если человек из-за границы призывает бомбить российские города, он не должен получать... РИА Новости, 22.02.2024
2024-02-22T13:51
2024-02-22T13:51
дмитрий медведев
россия
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Замруководителя Совбеза РФ, председатель ЕР Дмитрий Медведев считает, что если человек из-за границы призывает бомбить российские города, он не должен получать доход в РФ. "Человек сидит за границей и говорит: "Да-да, бомбите российские города", а с другой стороны, его книжки продаются или сценарии его покупаются. Так не должно быть. Вернёмся на реальную почву. Это как если бы во время Великой Отечественной войны у нас какие-то гонорары шли в Берлин от отдельных публикаций наших авторов", - сказал он в интервью российским СМИ, включая РИА Новости. При этом Медведев подчеркнул, что вопрос не в идеологии человека, а в конкретных его словах и призывах экстремистской направленности. "Ведь даже те, кого обвиняют в уголовных преступлениях экстремистской направленности, их обвиняют не за систему ценностей. Но при чём тут какой-нибудь Акунин*, его система ценностей и те слова, которые он произнес: "Я всё понимаю и нужно бомбить российские города?" Это разные вещи абсолютно", - отметил он. * Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.
https://ria.ru/20240117/vragi_rossii-1921730280.html
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дмитрий медведев, россия
Дмитрий Медведев, Россия
Медведев возмутился, что призывающие бомбить Россию получают здесь доход

Медведев: если человек призывает бомбить РФ, он не должен получать отсюда доход

© РИА Новости / Юлия Зырянова | Перейти в медиабанкПредседатель "Единой России", заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Председатель Единой России, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 22.02.2024
© РИА Новости / Юлия Зырянова
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Председатель "Единой России", заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Замруководителя Совбеза РФ, председатель ЕР Дмитрий Медведев считает, что если человек из-за границы призывает бомбить российские города, он не должен получать доход в РФ.
"Человек сидит за границей и говорит: "Да-да, бомбите российские города", а с другой стороны, его книжки продаются или сценарии его покупаются. Так не должно быть. Вернёмся на реальную почву. Это как если бы во время Великой Отечественной войны у нас какие-то гонорары шли в Берлин от отдельных публикаций наших авторов", - сказал он в интервью российским СМИ, включая РИА Новости.
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При этом Медведев подчеркнул, что вопрос не в идеологии человека, а в конкретных его словах и призывах экстремистской направленности.
"Ведь даже те, кого обвиняют в уголовных преступлениях экстремистской направленности, их обвиняют не за систему ценностей. Но при чём тут какой-нибудь Акунин*, его система ценностей и те слова, которые он произнес: "Я всё понимаю и нужно бомбить российские города?" Это разные вещи абсолютно", - отметил он.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.
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