Запад готовится к военным действиям против Белоруссии, заявили в Минске
Хренин: Запад ведет разведку против Белоруссии и готовится к военным действиям
© Фото : Ministerstwo Obrony Narodowej/TwitterВертолеты ВС Польши в приграничном с Белоруссией районе
© Фото : Ministerstwo Obrony Narodowej/Twitter
Вертолеты ВС Польши в приграничном с Белоруссией районе. Архивное фото
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Запад проводит комплекс мероприятий для подготовки к военным действиям, ведется разведка против Белоруссии, заявил министр обороны страны Виктор Хренин в интервью телеканалу "Россия 24".
"На сегодняшний день мы видим заблаговременный комплекс мероприятий, которые проводит Западная Европа во главе с США для подготовки к военным действиям. Мы понимаем, против кого эти военные действия будут направлены", - сказал Хренин.
Он добавил, что кроме действий сухопутных войск, фиксируются и попытки воздушной разведки территории Белоруссии. "Кроме сухопутной составляющей мы видим, как активно, постоянно ведется разведка против Республики Беларусь, во всех её видах: и радиотехническая, самолеты: как пилотируемые, так и беспилотная авиация - ежесуточно от 5 до 9 вылетов... космическая разведка, мы тоже видим, как они активно проявляют активный интерес к нашим военным городкам, базам", - подчеркнул глава минобороны Белоруссии.