https://ria.ru/20240222/belorussiya-1928933761.html

Запад готовится к военным действиям против Белоруссии, заявили в Минске

Запад готовится к военным действиям против Белоруссии, заявили в Минске - РИА Новости, 22.02.2024

Запад готовится к военным действиям против Белоруссии, заявили в Минске

Запад проводит комплекс мероприятий для подготовки к военным действиям, ведется разведка против Белоруссии, заявил министр обороны страны Виктор Хренин в... РИА Новости, 22.02.2024

2024-02-22T11:49

2024-02-22T11:49

2024-02-22T11:49

белоруссия

виктор хренин

безопасность

нато

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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Запад проводит комплекс мероприятий для подготовки к военным действиям, ведется разведка против Белоруссии, заявил министр обороны страны Виктор Хренин в интервью телеканалу "Россия 24". "На сегодняшний день мы видим заблаговременный комплекс мероприятий, которые проводит Западная Европа во главе с США для подготовки к военным действиям. Мы понимаем, против кого эти военные действия будут направлены", - сказал Хренин. Он добавил, что кроме действий сухопутных войск, фиксируются и попытки воздушной разведки территории Белоруссии. "Кроме сухопутной составляющей мы видим, как активно, постоянно ведется разведка против Республики Беларусь, во всех её видах: и радиотехническая, самолеты: как пилотируемые, так и беспилотная авиация - ежесуточно от 5 до 9 вылетов... космическая разведка, мы тоже видим, как они активно проявляют активный интерес к нашим военным городкам, базам", - подчеркнул глава минобороны Белоруссии.

https://ria.ru/20240220/lukashenko-1928405661.html

белоруссия

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Кирилл Волков

белоруссия, виктор хренин, безопасность, нато