https://ria.ru/20240222/belorussiya-1928916240.html

Белоруссия пригрозила сбивать нарушителей воздушного пространства

Белоруссия пригрозила сбивать нарушителей воздушного пространства - РИА Новости, 22.02.2024

Белоруссия пригрозила сбивать нарушителей воздушного пространства

Белоруссия будет сбивать нарушителей воздушного пространства страны, Минск церемониться не будет, заявил в четверг глава минобороны Виктор Хренин в интервью... РИА Новости, 22.02.2024

2024-02-22T11:00

2024-02-22T11:00

2024-02-22T11:03

белоруссия

в мире

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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Белоруссия будет сбивать нарушителей воздушного пространства страны, Минск церемониться не будет, заявил в четверг глава минобороны Виктор Хренин в интервью телеканалу "Россия 24"."К сожалению, только с августа прошлого года, произошло шесть нарушений государственной границы. Мы на все нарушения реагируем. Когда нужно - поднимается наша боевая авиация, приводятся в соответствии степени готовности зенитно-ракетные войска... Если уже совсем (будут - ред.) потерянные тормоза с их стороны, конечно, мы будем сбивать, церемониться не будем", - сказал Хренин.

https://ria.ru/20240216/ukraina-1927827956.html

белоруссия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

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