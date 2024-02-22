https://ria.ru/20240222/belorussiya-1928916240.html
Белоруссия пригрозила сбивать нарушителей воздушного пространства
Белоруссия пригрозила сбивать нарушителей воздушного пространства - РИА Новости, 22.02.2024
Белоруссия пригрозила сбивать нарушителей воздушного пространства
Белоруссия будет сбивать нарушителей воздушного пространства страны, Минск церемониться не будет, заявил в четверг глава минобороны Виктор Хренин в интервью... РИА Новости, 22.02.2024
2024-02-22T11:00
2024-02-22T11:00
2024-02-22T11:03
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Белоруссия будет сбивать нарушителей воздушного пространства страны, Минск церемониться не будет, заявил в четверг глава минобороны Виктор Хренин в интервью телеканалу "Россия 24"."К сожалению, только с августа прошлого года, произошло шесть нарушений государственной границы. Мы на все нарушения реагируем. Когда нужно - поднимается наша боевая авиация, приводятся в соответствии степени готовности зенитно-ракетные войска... Если уже совсем (будут - ред.) потерянные тормоза с их стороны, конечно, мы будем сбивать, церемониться не будем", - сказал Хренин.
https://ria.ru/20240216/ukraina-1927827956.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белоруссия, в мире
Белоруссия пригрозила сбивать нарушителей воздушного пространства
Минобороны Белоруссии: нарушителей воздушного пространства будут сбивать
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости.
Белоруссия будет сбивать нарушителей воздушного пространства страны, Минск церемониться не будет, заявил в четверг глава минобороны Виктор Хренин в интервью телеканалу "Россия 24"
.
"К сожалению, только с августа прошлого года, произошло шесть нарушений государственной границы. Мы на все нарушения реагируем. Когда нужно - поднимается наша боевая авиация, приводятся в соответствии степени готовности зенитно-ракетные войска... Если уже совсем (будут - ред.) потерянные тормоза с их стороны, конечно, мы будем сбивать, церемониться не будем", - сказал Хренин.
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