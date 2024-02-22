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Белоруссия пригрозила сбивать нарушителей воздушного пространства - РИА Новости, 22.02.2024
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11:00 22.02.2024 (обновлено: 11:03 22.02.2024)
https://ria.ru/20240222/belorussiya-1928916240.html
Белоруссия пригрозила сбивать нарушителей воздушного пространства
Белоруссия пригрозила сбивать нарушителей воздушного пространства - РИА Новости, 22.02.2024
Белоруссия пригрозила сбивать нарушителей воздушного пространства
Белоруссия будет сбивать нарушителей воздушного пространства страны, Минск церемониться не будет, заявил в четверг глава минобороны Виктор Хренин в интервью... РИА Новости, 22.02.2024
2024-02-22T11:00
2024-02-22T11:03
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Белоруссия будет сбивать нарушителей воздушного пространства страны, Минск церемониться не будет, заявил в четверг глава минобороны Виктор Хренин в интервью телеканалу "Россия 24"."К сожалению, только с августа прошлого года, произошло шесть нарушений государственной границы. Мы на все нарушения реагируем. Когда нужно - поднимается наша боевая авиация, приводятся в соответствии степени готовности зенитно-ракетные войска... Если уже совсем (будут - ред.) потерянные тормоза с их стороны, конечно, мы будем сбивать, церемониться не будем", - сказал Хренин.
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белоруссия, в мире
Белоруссия, В мире
Белоруссия пригрозила сбивать нарушителей воздушного пространства

Минобороны Белоруссии: нарушителей воздушного пространства будут сбивать

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Белорусские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 22.02.2024
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Белоруссия будет сбивать нарушителей воздушного пространства страны, Минск церемониться не будет, заявил в четверг глава минобороны Виктор Хренин в интервью телеканалу "Россия 24".
"К сожалению, только с августа прошлого года, произошло шесть нарушений государственной границы. Мы на все нарушения реагируем. Когда нужно - поднимается наша боевая авиация, приводятся в соответствии степени готовности зенитно-ракетные войска... Если уже совсем (будут - ред.) потерянные тормоза с их стороны, конечно, мы будем сбивать, церемониться не будем", - сказал Хренин.
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