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Медведев сравнил Байдена и Трампа с персонажами комиксов - РИА Новости, 22.02.2024
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10:40 22.02.2024 (обновлено: 15:47 22.02.2024)
https://ria.ru/20240222/bayden-1928908169.html
Медведев сравнил Байдена и Трампа с персонажами комиксов
Медведев сравнил Байдена и Трампа с персонажами комиксов - РИА Новости, 22.02.2024
Медведев сравнил Байдена и Трампа с персонажами комиксов
Президент США Джо Байден и его предшественник Дональд Трамп напоминают персонажей комиксов, которые изрекают мемы и становятся поводом для шуток, действующий... РИА Новости, 22.02.2024
2024-02-22T10:40
2024-02-22T15:47
сша
дмитрий медведев
джо байден
дональд трамп
в мире
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Президент США Джо Байден и его предшественник Дональд Трамп напоминают персонажей комиксов, которые изрекают мемы и становятся поводом для шуток, действующий президент США принципиально отличается от американских политиков прошлого столетия и для Америки это "большая беда", считает зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. "Да, у них есть личностные характеристики. Хотя, глядя на действующего президента и предыдущего, у меня постоянно возникает ощущение, что я наблюдаю персонажей комиксов, в известном смысле героев, которые изрекают мемы, формируют мемы, и которые являются поводом для бесконечных шуток и всего того, чем пестрит интернет и социальные сети", - сказал Медведев в интервью российским СМИ, включая РИА Новости. Он также указал на разницу между нынешними лидерами и теми, кто возглавлял США в прошлом столетии. "Сравните, допустим, Байдена с одной стороны и Рузвельта, Эйзенхауэра, Кеннеди, Никсона, Форда и даже того же Рейгана. Ну это принципиально разные политики. И это, наверное, для Америки большая беда", - добавил зампред Совбеза.
https://ria.ru/20240222/oskorblenie-1928888674.html
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сша, дмитрий медведев, джо байден, дональд трамп, в мире
США, Дмитрий Медведев, Джо Байден, Дональд Трамп, В мире
Медведев сравнил Байдена и Трампа с персонажами комиксов

Медведев: Байден и Трамп похожи на персонажей комиксов, изрекающих мемы

© РИА Новости / Юки Ивамура | Перейти в медиабанкЖители Нью-Йорка смотрят трансляцию финального раунда дебатов Трампа и Байдена
Жители Нью-Йорка смотрят трансляцию финального раунда дебатов Трампа и Байдена - РИА Новости, 1920, 22.02.2024
© РИА Новости / Юки Ивамура
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Жители Нью-Йорка смотрят трансляцию финального раунда дебатов Трампа и Байдена. Архивное фото
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Президент США Джо Байден и его предшественник Дональд Трамп напоминают персонажей комиксов, которые изрекают мемы и становятся поводом для шуток, действующий президент США принципиально отличается от американских политиков прошлого столетия и для Америки это "большая беда", считает зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"Да, у них есть личностные характеристики. Хотя, глядя на действующего президента и предыдущего, у меня постоянно возникает ощущение, что я наблюдаю персонажей комиксов, в известном смысле героев, которые изрекают мемы, формируют мемы, и которые являются поводом для бесконечных шуток и всего того, чем пестрит интернет и социальные сети", - сказал Медведев в интервью российским СМИ, включая РИА Новости.
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Он также указал на разницу между нынешними лидерами и теми, кто возглавлял США в прошлом столетии.
"Сравните, допустим, Байдена с одной стороны и Рузвельта, Эйзенхауэра, Кеннеди, Никсона, Форда и даже того же Рейгана. Ну это принципиально разные политики. И это, наверное, для Америки большая беда", - добавил зампред Совбеза.
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