https://ria.ru/20240222/bayden-1928908169.html
Медведев сравнил Байдена и Трампа с персонажами комиксов
Медведев сравнил Байдена и Трампа с персонажами комиксов - РИА Новости, 22.02.2024
Медведев сравнил Байдена и Трампа с персонажами комиксов
Президент США Джо Байден и его предшественник Дональд Трамп напоминают персонажей комиксов, которые изрекают мемы и становятся поводом для шуток, действующий... РИА Новости, 22.02.2024
2024-02-22T10:40
2024-02-22T10:40
2024-02-22T15:47
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Президент США Джо Байден и его предшественник Дональд Трамп напоминают персонажей комиксов, которые изрекают мемы и становятся поводом для шуток, действующий президент США принципиально отличается от американских политиков прошлого столетия и для Америки это "большая беда", считает зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. "Да, у них есть личностные характеристики. Хотя, глядя на действующего президента и предыдущего, у меня постоянно возникает ощущение, что я наблюдаю персонажей комиксов, в известном смысле героев, которые изрекают мемы, формируют мемы, и которые являются поводом для бесконечных шуток и всего того, чем пестрит интернет и социальные сети", - сказал Медведев в интервью российским СМИ, включая РИА Новости. Он также указал на разницу между нынешними лидерами и теми, кто возглавлял США в прошлом столетии. "Сравните, допустим, Байдена с одной стороны и Рузвельта, Эйзенхауэра, Кеннеди, Никсона, Форда и даже того же Рейгана. Ну это принципиально разные политики. И это, наверное, для Америки большая беда", - добавил зампред Совбеза.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, дмитрий медведев, джо байден, дональд трамп, в мире
США, Дмитрий Медведев, Джо Байден, Дональд Трамп, В мире
Медведев сравнил Байдена и Трампа с персонажами комиксов
Медведев: Байден и Трамп похожи на персонажей комиксов, изрекающих мемы
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Президент США Джо Байден и его предшественник Дональд Трамп напоминают персонажей комиксов, которые изрекают мемы и становятся поводом для шуток, действующий президент США принципиально отличается от американских политиков прошлого столетия и для Америки это "большая беда", считает зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"Да, у них есть личностные характеристики. Хотя, глядя на действующего президента и предыдущего, у меня постоянно возникает ощущение, что я наблюдаю персонажей комиксов, в известном смысле героев, которые изрекают мемы, формируют мемы, и которые являются поводом для бесконечных шуток и всего того, чем пестрит интернет и социальные сети", - сказал Медведев в интервью российским СМИ, включая РИА Новости.
"Ему плевать". Оскорбление Байдена в адрес Путина вызвало шок в Сети
Он также указал на разницу между нынешними лидерами и теми, кто возглавлял США
в прошлом столетии.
"Сравните, допустим, Байдена
с одной стороны и Рузвельта, Эйзенхауэра, Кеннеди, Никсона, Форда и даже того же Рейгана. Ну это принципиально разные политики. И это, наверное, для Америки большая беда", - добавил зампред Совбеза.
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