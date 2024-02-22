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Прокурорам и следователям разрешили использовать АК для личной защиты - РИА Новости, 22.02.2024
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22:22 22.02.2024
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Прокурорам и следователям разрешили использовать АК для личной защиты
Прокурорам и следователям разрешили использовать АК для личной защиты - РИА Новости, 22.02.2024
Прокурорам и следователям разрешили использовать АК для личной защиты
Правительство России разрешило использовать для личной защиты сотрудников прокуратуры и следственного комитета две модели автомата Калашникова, соответствующее... РИА Новости, 22.02.2024
2024-02-22T22:22
2024-02-22T22:22
россия
безопасность
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Правительство России разрешило использовать для личной защиты сотрудников прокуратуры и следственного комитета две модели автомата Калашникова, соответствующее постановление опубликовано на официальном портале правовой информации. "Внести в перечень типов и моделей боевого ручного стрелкового оружия, состоящего на вооружении прокуратуры РФ, Следственного комитета РФ и предназначенного для личной защиты… следующие изменения. Дополнить пунктами: дополнить пунктами 24 и 25 следующего содержания: "5,45 мм автомат Калашникова АК12, 7,62 мм автомат Калашникова АК15", - говорится в постановлении. Уточняется, что изменения были внесены в постановление правительства от 29 июня 1999 года.
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россия, безопасность
Россия, Безопасность
Прокурорам и следователям разрешили использовать АК для личной защиты

Прокуроры и следователи смогут использовать автоматы для личной защиты

© Sputnik / Арам Нерсесян | Перейти в медиабанкЗавод, входящий в состав НПО "Нейтрон" по производству автоматов Калашникова в Ереване
Завод, входящий в состав НПО Нейтрон по производству автоматов Калашникова в Ереване - РИА Новости, 1920, 22.02.2024
© Sputnik / Арам Нерсесян
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Правительство России разрешило использовать для личной защиты сотрудников прокуратуры и следственного комитета две модели автомата Калашникова, соответствующее постановление опубликовано на официальном портале правовой информации.
"Внести в перечень типов и моделей боевого ручного стрелкового оружия, состоящего на вооружении прокуратуры РФ, Следственного комитета РФ и предназначенного для личной защиты… следующие изменения. Дополнить пунктами: дополнить пунктами 24 и 25 следующего содержания: "5,45 мм автомат Калашникова АК12, 7,62 мм автомат Калашникова АК15", - говорится в постановлении.
Уточняется, что изменения были внесены в постановление правительства от 29 июня 1999 года.
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