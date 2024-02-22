https://ria.ru/20240222/avtomat-1929084054.html
Прокурорам и следователям разрешили использовать АК для личной защиты
Прокурорам и следователям разрешили использовать АК для личной защиты - РИА Новости, 22.02.2024
Прокурорам и следователям разрешили использовать АК для личной защиты
Правительство России разрешило использовать для личной защиты сотрудников прокуратуры и следственного комитета две модели автомата Калашникова, соответствующее... РИА Новости, 22.02.2024
2024-02-22T22:22
2024-02-22T22:22
2024-02-22T22:22
россия
безопасность
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Правительство России разрешило использовать для личной защиты сотрудников прокуратуры и следственного комитета две модели автомата Калашникова, соответствующее постановление опубликовано на официальном портале правовой информации. "Внести в перечень типов и моделей боевого ручного стрелкового оружия, состоящего на вооружении прокуратуры РФ, Следственного комитета РФ и предназначенного для личной защиты… следующие изменения. Дополнить пунктами: дополнить пунктами 24 и 25 следующего содержания: "5,45 мм автомат Калашникова АК12, 7,62 мм автомат Калашникова АК15", - говорится в постановлении. Уточняется, что изменения были внесены в постановление правительства от 29 июня 1999 года.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, безопасность
Прокурорам и следователям разрешили использовать АК для личной защиты
Прокуроры и следователи смогут использовать автоматы для личной защиты
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости.
Правительство России разрешило использовать для личной защиты сотрудников прокуратуры и следственного комитета две модели автомата Калашникова, соответствующее постановление опубликовано на официальном портале
правовой информации.
"Внести в перечень типов и моделей боевого ручного стрелкового оружия, состоящего на вооружении прокуратуры РФ, Следственного комитета РФ и предназначенного для личной защиты… следующие изменения. Дополнить пунктами: дополнить пунктами 24 и 25 следующего содержания: "5,45 мм автомат Калашникова АК12, 7,62 мм автомат Калашникова АК15", - говорится в постановлении.
Уточняется, что изменения были внесены в постановление правительства от 29 июня 1999 года.
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