https://ria.ru/20240222/avtobus-1928912056.html

В Херсонской области беспилотник атаковал автобус с пассажирами

В Херсонской области беспилотник атаковал автобус с пассажирами - РИА Новости, 22.02.2024

В Херсонской области беспилотник атаковал автобус с пассажирами

Украинские войска атаковали дроном маршрутный автобус на дороге в Херсонской области, ранены водитель и пассажирка, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в РИА Новости, 22.02.2024

2024-02-22T10:49

2024-02-22T10:49

2024-02-22T10:51

специальная военная операция на украине

херсонская область

вооруженные силы украины

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 фев – РИА Новости. Украинские войска атаковали дроном маршрутный автобус на дороге в Херсонской области, ранены водитель и пассажирка, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале."На дороге Новая Каховка — Тополевка украинские террористы направили FPV-дрон на движущийся маршрутный автобус с пассажирами. Водителю удалось сманеврировать, благодаря чему взрыв произошел снаружи. Однако осколками был ранен сам водитель и одна из пассажирок", - написал Сальдо.По его словам, водителю оказана помощь на месте, женщина доставлена в больницу.Сальдо добавил, что за прошедшие сутки украинские войска 50 раз обстреляли из артиллерии города, поселки и села области, в их числе Алешки, Днепряны, Корсунка, Новая Маячка."Есть раненые среди мирных жителей. В Новокаховском и Каховском округах мирных жителей и гражданскую инфраструктуру атаковали вражеские дроны. Взрывы беспилотников произошли в Васильевке и Чернянке", - подчеркнул губернатор.

https://ria.ru/20240221/ukraina-1928630509.html

https://ria.ru/20240217/ataka-1927994769.html

херсонская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

херсонская область , вооруженные силы украины, происшествия