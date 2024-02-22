https://ria.ru/20240222/avtobus-1928912056.html
В Херсонской области беспилотник атаковал автобус с пассажирами
В Херсонской области беспилотник атаковал автобус с пассажирами - РИА Новости, 22.02.2024
В Херсонской области беспилотник атаковал автобус с пассажирами
Украинские войска атаковали дроном маршрутный автобус на дороге в Херсонской области, ранены водитель и пассажирка, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в РИА Новости, 22.02.2024
2024-02-22T10:49
2024-02-22T10:49
2024-02-22T10:51
специальная военная операция на украине
херсонская область
вооруженные силы украины
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 фев – РИА Новости. Украинские войска атаковали дроном маршрутный автобус на дороге в Херсонской области, ранены водитель и пассажирка, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале."На дороге Новая Каховка — Тополевка украинские террористы направили FPV-дрон на движущийся маршрутный автобус с пассажирами. Водителю удалось сманеврировать, благодаря чему взрыв произошел снаружи. Однако осколками был ранен сам водитель и одна из пассажирок", - написал Сальдо.По его словам, водителю оказана помощь на месте, женщина доставлена в больницу.Сальдо добавил, что за прошедшие сутки украинские войска 50 раз обстреляли из артиллерии города, поселки и села области, в их числе Алешки, Днепряны, Корсунка, Новая Маячка."Есть раненые среди мирных жителей. В Новокаховском и Каховском округах мирных жителей и гражданскую инфраструктуру атаковали вражеские дроны. Взрывы беспилотников произошли в Васильевке и Чернянке", - подчеркнул губернатор.
https://ria.ru/20240221/ukraina-1928630509.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
херсонская область , вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Вооруженные силы Украины, Происшествия
В Херсонской области беспилотник атаковал автобус с пассажирами
В Херсонской области беспилотник атаковал автобус с пассажирами, есть раненые
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 фев – РИА Новости.
Украинские войска атаковали дроном маршрутный автобус на дороге в Херсонской области, ранены водитель и пассажирка, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале
.
"На дороге Новая Каховка
— Тополевка украинские террористы направили FPV-дрон на движущийся маршрутный автобус с пассажирами. Водителю удалось сманеврировать, благодаря чему взрыв произошел снаружи. Однако осколками был ранен сам водитель и одна из пассажирок", - написал Сальдо.
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По его словам, водителю оказана помощь на месте, женщина доставлена в больницу.
Сальдо добавил, что за прошедшие сутки украинские войска 50 раз обстреляли из артиллерии города, поселки и села области, в их числе Алешки, Днепряны, Корсунка, Новая Маячка.
"Есть раненые среди мирных жителей. В Новокаховском и Каховском округах мирных жителей и гражданскую инфраструктуру атаковали вражеские дроны. Взрывы беспилотников произошли в Васильевке и Чернянке", - подчеркнул губернатор.
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