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Российские ВС заняли более выгодные рубежи на Авдеевском направлении - РИА Новости, 22.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:39 22.02.2024 (обновлено: 13:47 22.02.2024)
https://ria.ru/20240222/avdeevskoe-1928971474.html
Российские ВС заняли более выгодные рубежи на Авдеевском направлении
Российские ВС заняли более выгодные рубежи на Авдеевском направлении - РИА Новости, 22.02.2024
Российские ВС заняли более выгодные рубежи на Авдеевском направлении
Российские военнослужащие за сутки отразили девять атак и контратак украинских войск на авдеевском направлении, противник потерял до 145 солдат, сообщили в... РИА Новости, 22.02.2024
2024-02-22T13:39
2024-02-22T13:47
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
безопасность
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МОСКВА, 22 фев – РИА Новости. Российские военнослужащие за сутки отразили девять атак и контратак украинских войск на авдеевском направлении, противник потерял до 145 солдат, сообщили в четверг в Минобороны РФ."На авдеевском направлении подразделения группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции, а также нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 53-й механизированной, 3-й штурмовой бригад ВСУ, 107-й и 116-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Орловка и Тоненькое Донецкой народной республики", - говорится в сводке российского военного ведомства.Отмечается, что были отражены девять атак и контратак украинских формирований в районах населенных пунктов Новгородское, Ленинское, Бердычи, Ласточкино и Первомайское в ДНР."Противник потерял до 145 военнослужащих, пять боевых машин пехоты, два бронетранспортера М113 производства США, 26 автомобилей, а также артиллерийскую систему М777 производства США", - добавили в МО РФ.
https://ria.ru/20240222/konflikt-1928956140.html
https://ria.ru/20240222/medvedev-1928903099.html
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Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность, Россия, Украина
Российские ВС заняли более выгодные рубежи на Авдеевском направлении

Российские ВС заняли более выгодные рубежи и позиции на Авдеевском направлении

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне проведения спецоперации
Российские военные в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 22.02.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российские военные в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 фев – РИА Новости. Российские военнослужащие за сутки отразили девять атак и контратак украинских войск на авдеевском направлении, противник потерял до 145 солдат, сообщили в четверг в Минобороны РФ.
"На авдеевском направлении подразделения группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции, а также нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 53-й механизированной, 3-й штурмовой бригад ВСУ, 107-й и 116-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Орловка и Тоненькое Донецкой народной республики", - говорится в сводке российского военного ведомства.
Разминирование дорог и зданий в Авдеевке военнослужащими инженерных подразделений группировки войск Центр - РИА Новости, 1920, 22.02.2024
Всегда знали. В США неожиданно высказались о конфликте на Украине
Вчера, 12:55
Отмечается, что были отражены девять атак и контратак украинских формирований в районах населенных пунктов Новгородское, Ленинское, Бердычи, Ласточкино и Первомайское в ДНР.
"Противник потерял до 145 военнослужащих, пять боевых машин пехоты, два бронетранспортера М113 производства США, 26 автомобилей, а также артиллерийскую систему М777 производства США", - добавили в МО РФ.
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Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФБезопасностьРоссияУкраина
 
 
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