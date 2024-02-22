https://ria.ru/20240222/avdeevskoe-1928971474.html
Российские ВС заняли более выгодные рубежи на Авдеевском направлении
Российские ВС заняли более выгодные рубежи на Авдеевском направлении - РИА Новости, 22.02.2024
Российские ВС заняли более выгодные рубежи на Авдеевском направлении
Российские военнослужащие за сутки отразили девять атак и контратак украинских войск на авдеевском направлении, противник потерял до 145 солдат, сообщили в... РИА Новости, 22.02.2024
2024-02-22T13:39
2024-02-22T13:39
2024-02-22T13:47
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МОСКВА, 22 фев – РИА Новости. Российские военнослужащие за сутки отразили девять атак и контратак украинских войск на авдеевском направлении, противник потерял до 145 солдат, сообщили в четверг в Минобороны РФ."На авдеевском направлении подразделения группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции, а также нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 53-й механизированной, 3-й штурмовой бригад ВСУ, 107-й и 116-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Орловка и Тоненькое Донецкой народной республики", - говорится в сводке российского военного ведомства.Отмечается, что были отражены девять атак и контратак украинских формирований в районах населенных пунктов Новгородское, Ленинское, Бердычи, Ласточкино и Первомайское в ДНР."Противник потерял до 145 военнослужащих, пять боевых машин пехоты, два бронетранспортера М113 производства США, 26 автомобилей, а также артиллерийскую систему М777 производства США", - добавили в МО РФ.
https://ria.ru/20240222/konflikt-1928956140.html
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РИА Новости
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Российские ВС заняли более выгодные рубежи на Авдеевском направлении
Российские ВС заняли более выгодные рубежи и позиции на Авдеевском направлении