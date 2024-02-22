https://ria.ru/20240222/armeniya-1929063314.html

Посол в Ереване обеспокоился тенденциями дистанцирования Армении от России

Посол в Ереване обеспокоился тенденциями дистанцирования Армении от России - РИА Новости, 22.02.2024

Посол в Ереване обеспокоился тенденциями дистанцирования Армении от России

Посол РФ в Ереване Сергей Копыркин выразил обеспокоенность тем, что разговоры о диверсификации внешней и оборонной политики Армении невольно звучат в контексте... РИА Новости, 22.02.2024

2024-02-22T19:27

2024-02-22T19:27

2024-02-22T19:27

армения

россия

сергей копыркин

политика

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ЕРЕВАН, 22 фев - РИА Новости. Посол РФ в Ереване Сергей Копыркин выразил обеспокоенность тем, что разговоры о диверсификации внешней и оборонной политики Армении невольно звучат в контексте дистанцирования от России. По его словам, в РФ понимают, какое давление на Армению оказывается западными странами для того, чтобы решить в регионе свои геополитические задачи, связанные с Москвой. Отвечая на вопрос агентства Sputnik Армения о диверсификации внешней и оборонной политики Еревана, посол отметил, что выстраивание внешнеполитического курса – это суверенное право любого государства, но его как посла РФ больше интересует позиционирование в рамках этого процесса в отношении Российской Федерации. "Есть определенные вопросы, есть определенная обеспокоенность, поскольку подчас курс на диверсификацию невольно воспринимается как в значительной степени дистанцирование от России. Для меня как посла, перед которым стоят задачи сохранять, укреплять союзнические, братские отношения между двумя странами, такого рода тенденция вызывает обеспокоенность", – заявил он агентству. Дипломат напомнил о заявлениях, которые в последние время делались официальными представителями американской администрации, в частности, государственного департамента США. По его словам, американцы открыто ставят отношения с Арменией в контекст борьбы с влиянием России, Ирана. По словам Копыркина, никаких комментариев на этот счет со стороны армянского руководства он не слышал. При этом дипломат заверил, что российское руководство очень дорожит отношениями с Арменией и армянским народом, и РФ готова сделать все возможное, и на этот счет есть конкретные предложения, чтобы не только сохранить, но также развивать и укреплять сотрудничество во всех сферах. "Как известно, с российской стороны были высоко оценены все те приоритеты, которые были заявлены премьером Армении в рамках председательства Еревана в ЕАЭС. Это очень важный сигнал о намерениях и целях России в отношениях с Арменией. Но, конечно, для танго требуются двое, и мы рассчитываем, что здесь с армянской стороны будет проявлена политическая воля", – заявил Копыркин. По его словам, Россия как ответственный член международного сообщества будет проводить линию, направленную на достижение мира и стабильности в регионе, и Москва рассматривает Ереван как очень важного и ценного партнера в этом деле. Власти Армении неоднократно обвиняли ОДКБ и Россию в невыполнении своих обязательств. Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян отказался участвовать в саммите ОДКБ в Минске 23 ноября 2023 года. Двадцать шестого октября Пашинян не поехал на межправсоветы ЕАЭС и СНГ в Бишкек, республику на мероприятиях представлял вице-премьер страны Мгер Григорян. Премьер Армении также не приехал на саммит СНГ, который проходил в Бишкеке 13 октября. Министр иностранных дел Сергей Лавров в ноябре заявил, что Россия выступает за то, чтобы Армения как член ОДКБ, близкий союзник и стратегический партнер РФ сама определила, как ей выстраивать отношения с внешними партнерами. По его словам, Москва в этом вопросе не имеет никаких предубеждений. Как отметил министр, страны Запада "обхаживают активно Армению, хотят дружить с ней против РФ". В октябре Лавров отмечал, что Москва надеется, что премьер Армении будет придерживаться своих заявлений о неизменности курса страны, несмотря на попытки "утянуть" ее в другом направлении.

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https://ria.ru/20231115/armeniya-1909480844.html

https://ria.ru/20231004/armeniya-1900297714.html

https://ria.ru/20230926/armeniya-1898576110.html

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Кирилл Волков

армения, россия, сергей копыркин, политика