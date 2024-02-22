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Антонов заявил, что в ОАГ нет консенсуса по Украине, общего осуждения РФ - РИА Новости, 22.02.2024
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05:27 22.02.2024
https://ria.ru/20240222/antonov-1928874575.html
Антонов заявил, что в ОАГ нет консенсуса по Украине, общего осуждения РФ
Антонов заявил, что в ОАГ нет консенсуса по Украине, общего осуждения РФ - РИА Новости, 22.02.2024
Антонов заявил, что в ОАГ нет консенсуса по Украине, общего осуждения РФ
Посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что среди стран Западного полушария нет желаемого американцами консенсуса в отношении конфликта на Украине и... РИА Новости, 22.02.2024
2024-02-22T05:27
2024-02-22T05:27
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ВАШИНГТОН, 22 фев - РИА Новости. Посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что среди стран Западного полушария нет желаемого американцами консенсуса в отношении конфликта на Украине и коллективного осуждения России. Он прокомментировал заседание постоянного совета Организации американских государств (ОАГ), на котором прозвучал ряд антироссийских заявлений по поводу ситуации на Украине и смерти Алексея Навального. "Показательно, что с ангажированной трактовкой конфликта на Украине согласны далеко не все члены ОАГ, включая таких важных игроков, как Бразилия и Мексика. Ни о каком общерегиональном консенсусе с коллективным осуждением России, к чему так стремятся Соединенные Штаты, не может быть и речи", - сказал Антонов. По его словам, некоторые делегации озвучили "недовольство вбрасыванием" в дискуссию вопросов, не входящих в сферу компетенции организации, особенно на фоне множащихся и по-настоящему острых проблем в самой Латинской Америке". "Вашингтону и его сателлитам - вместо подливания "масла в огонь" украинского конфликта и втягивания в него нейтральных государств Глобального Юга - следовало бы озаботиться выделением действенной помощи партнерам. Именно такие сюжеты должны обсуждаться на площадке ОАГ", - сказал посол. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что Москва считает заявления западных политиков о смерти Навального оголтелыми и недопустимыми, еще нет окончательной информации и заявлений медиков и судмедэкспертов. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает, что моментальная реакция лидеров стран НАТО с выводами о смерти Навального в колонии, которая озвучена раньше выводов судмедэкспертов, саморазоблачительна. МИД РФ отмечал, что реакции из-за рубежа на смерть Навального были "заготовлены заранее" - буквально через 15 минут после сообщения УФСИН "бурным потоком пошли сделанные как под копирку обвинения". По данным ямальского управления ФСИН, 16 февраля после прогулки Навальный почувствовал себя плохо, потерял сознание и скончался. По предварительным данным источника RT, у осужденного оторвался тромб, точные причины смерти устанавливаются. СУСК по Ямало-Ненецкому автономному округу организовал процессуальную проверку по этому факту, все обстоятельства смерти Навального будут установлены. Как рассказали РИА Новости в Лабытнангской городской больнице, скорая помощь более получаса тщетно пыталась реанимировать Навального, а путь от станции до пациента занял у бригады около девяти минут. По факту случившегося начата доследственная проверка. В заключение Навальный попал после того, как в 2021 году условный срок по делу "Ив Роше" ему заменили реальным лишением свободы из-за нарушений режима условного осуждения. После нескольких процессов по другим уголовным статьям, включая создание экстремистского сообщества, мошенничество и неуважение к суду (оскорбление судьи, судившей его за клевету на ветерана войны) итоговый срок заключения вырос до 19 лет, а режим колонии - до особого.
https://ria.ru/20240222/posol-1928867524.html
https://ria.ru/20240221/navalnyy-1928731434.html
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в мире, россия, украина, сша, анатолий антонов, дмитрий песков, мария захарова, нато, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), организация американских государств
В мире, Россия, Украина, США, Анатолий Антонов, Дмитрий Песков, Мария Захарова, НАТО, Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России), Организация американских государств
Антонов заявил, что в ОАГ нет консенсуса по Украине, общего осуждения РФ

Посол Антонов заявил, что в ОАГ нет консенсуса по Украине, общего осуждения РФ

© РИА Новости / Алексей Агарышев | Перейти в медиабанкПосол РФ в США Анатолий Антонов
Посол РФ в США Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 22.02.2024
© РИА Новости / Алексей Агарышев
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Посол РФ в США Анатолий Антонов. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 22 фев - РИА Новости. Посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что среди стран Западного полушария нет желаемого американцами консенсуса в отношении конфликта на Украине и коллективного осуждения России.
Он прокомментировал заседание постоянного совета Организации американских государств (ОАГ), на котором прозвучал ряд антироссийских заявлений по поводу ситуации на Украине и смерти Алексея Навального.
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«
"Показательно, что с ангажированной трактовкой конфликта на Украине согласны далеко не все члены ОАГ, включая таких важных игроков, как Бразилия и Мексика. Ни о каком общерегиональном консенсусе с коллективным осуждением России, к чему так стремятся Соединенные Штаты, не может быть и речи", - сказал Антонов.
По его словам, некоторые делегации озвучили "недовольство вбрасыванием" в дискуссию вопросов, не входящих в сферу компетенции организации, особенно на фоне множащихся и по-настоящему острых проблем в самой Латинской Америке".
"Вашингтону и его сателлитам - вместо подливания "масла в огонь" украинского конфликта и втягивания в него нейтральных государств Глобального Юга - следовало бы озаботиться выделением действенной помощи партнерам. Именно такие сюжеты должны обсуждаться на площадке ОАГ", - сказал посол.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что Москва считает заявления западных политиков о смерти Навального оголтелыми и недопустимыми, еще нет окончательной информации и заявлений медиков и судмедэкспертов. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает, что моментальная реакция лидеров стран НАТО с выводами о смерти Навального в колонии, которая озвучена раньше выводов судмедэкспертов, саморазоблачительна. МИД РФ отмечал, что реакции из-за рубежа на смерть Навального были "заготовлены заранее" - буквально через 15 минут после сообщения УФСИН "бурным потоком пошли сделанные как под копирку обвинения".
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По данным ямальского управления ФСИН, 16 февраля после прогулки Навальный почувствовал себя плохо, потерял сознание и скончался. По предварительным данным источника RT, у осужденного оторвался тромб, точные причины смерти устанавливаются. СУСК по Ямало-Ненецкому автономному округу организовал процессуальную проверку по этому факту, все обстоятельства смерти Навального будут установлены.
Как рассказали РИА Новости в Лабытнангской городской больнице, скорая помощь более получаса тщетно пыталась реанимировать Навального, а путь от станции до пациента занял у бригады около девяти минут. По факту случившегося начата доследственная проверка.
В заключение Навальный попал после того, как в 2021 году условный срок по делу "Ив Роше" ему заменили реальным лишением свободы из-за нарушений режима условного осуждения. После нескольких процессов по другим уголовным статьям, включая создание экстремистского сообщества, мошенничество и неуважение к суду (оскорбление судьи, судившей его за клевету на ветерана войны) итоговый срок заключения вырос до 19 лет, а режим колонии - до особого.
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