https://ria.ru/20240222/antonov-1928874575.html

Антонов заявил, что в ОАГ нет консенсуса по Украине, общего осуждения РФ

Антонов заявил, что в ОАГ нет консенсуса по Украине, общего осуждения РФ - РИА Новости, 22.02.2024

Антонов заявил, что в ОАГ нет консенсуса по Украине, общего осуждения РФ

Посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что среди стран Западного полушария нет желаемого американцами консенсуса в отношении конфликта на Украине и... РИА Новости, 22.02.2024

2024-02-22T05:27

2024-02-22T05:27

2024-02-22T05:27

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ВАШИНГТОН, 22 фев - РИА Новости. Посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что среди стран Западного полушария нет желаемого американцами консенсуса в отношении конфликта на Украине и коллективного осуждения России. Он прокомментировал заседание постоянного совета Организации американских государств (ОАГ), на котором прозвучал ряд антироссийских заявлений по поводу ситуации на Украине и смерти Алексея Навального. "Показательно, что с ангажированной трактовкой конфликта на Украине согласны далеко не все члены ОАГ, включая таких важных игроков, как Бразилия и Мексика. Ни о каком общерегиональном консенсусе с коллективным осуждением России, к чему так стремятся Соединенные Штаты, не может быть и речи", - сказал Антонов. По его словам, некоторые делегации озвучили "недовольство вбрасыванием" в дискуссию вопросов, не входящих в сферу компетенции организации, особенно на фоне множащихся и по-настоящему острых проблем в самой Латинской Америке". "Вашингтону и его сателлитам - вместо подливания "масла в огонь" украинского конфликта и втягивания в него нейтральных государств Глобального Юга - следовало бы озаботиться выделением действенной помощи партнерам. Именно такие сюжеты должны обсуждаться на площадке ОАГ", - сказал посол. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что Москва считает заявления западных политиков о смерти Навального оголтелыми и недопустимыми, еще нет окончательной информации и заявлений медиков и судмедэкспертов. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает, что моментальная реакция лидеров стран НАТО с выводами о смерти Навального в колонии, которая озвучена раньше выводов судмедэкспертов, саморазоблачительна. МИД РФ отмечал, что реакции из-за рубежа на смерть Навального были "заготовлены заранее" - буквально через 15 минут после сообщения УФСИН "бурным потоком пошли сделанные как под копирку обвинения". По данным ямальского управления ФСИН, 16 февраля после прогулки Навальный почувствовал себя плохо, потерял сознание и скончался. По предварительным данным источника RT, у осужденного оторвался тромб, точные причины смерти устанавливаются. СУСК по Ямало-Ненецкому автономному округу организовал процессуальную проверку по этому факту, все обстоятельства смерти Навального будут установлены. Как рассказали РИА Новости в Лабытнангской городской больнице, скорая помощь более получаса тщетно пыталась реанимировать Навального, а путь от станции до пациента занял у бригады около девяти минут. По факту случившегося начата доследственная проверка. В заключение Навальный попал после того, как в 2021 году условный срок по делу "Ив Роше" ему заменили реальным лишением свободы из-за нарушений режима условного осуждения. После нескольких процессов по другим уголовным статьям, включая создание экстремистского сообщества, мошенничество и неуважение к суду (оскорбление судьи, судившей его за клевету на ветерана войны) итоговый срок заключения вырос до 19 лет, а режим колонии - до особого.

https://ria.ru/20240222/posol-1928867524.html

https://ria.ru/20240221/navalnyy-1928731434.html

https://ria.ru/20240220/sanktsii-1928597668.html

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