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МВФ предупредил о рисках от конфискации российских активов - РИА Новости, 22.02.2024
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19:42 22.02.2024 (обновлено: 19:45 22.02.2024)
https://ria.ru/20240222/aktivy-1929065377.html
МВФ предупредил о рисках от конфискации российских активов
МВФ предупредил о рисках от конфискации российских активов - РИА Новости, 22.02.2024
МВФ предупредил о рисках от конфискации российских активов
Конфискация Западом суверенных российских активов несет риски для международной валютной системы, заявила директор департамента коммуникаций Международного... РИА Новости, 22.02.2024
2024-02-22T19:42
2024-02-22T19:45
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санкции в отношении россии
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ВАШИНГТОН, 22 фев - РИА Новости. Конфискация Западом суверенных российских активов несет риски для международной валютной системы, заявила директор департамента коммуникаций Международного валютного фонда (МВФ) Джули Козак. "Риски включают возможность судебного разбирательства, ответные меры и угрозы для международной валютной системы", - сказала она на брифинге в ответ на вопрос РИА Новости о последствиях возможной конфискации Западом активов России. По ее словам, любые подобные действия со стороны Запада должны иметь "достаточные юридические основы" в случае решения об их реализации. Недружественные страны с февраля 2022 года вводят против России санкции, в результате были заморожены как суверенные активы, так и средства частных инвесторов. Валютные резервы страны были заморожены в объеме около 300 миллиардов долларов. Почти сразу начались разговоры о конфискации этих активов зарубежными странами на различные цели. В октябре 2022 года лидеры ЕС поручили Еврокомиссии подготовить предложения по использованию замороженных активов для финансирования восстановления Украины. В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права". В МИД РФ называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России.
https://ria.ru/20231228/dengi-1918584466.html
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россия, украина, еврокомиссия, санкции в отношении россии, евросоюз, мвф, европа
Россия, Украина, Еврокомиссия, Санкции в отношении России, Евросоюз, МВФ, Европа
МВФ предупредил о рисках от конфискации российских активов

МВФ: конфискация активов России несет риски для международной валютной системы

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Международного валютного фонда в Вашингтоне
Здание Международного валютного фонда в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 22.02.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Международного валютного фонда в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 22 фев - РИА Новости. Конфискация Западом суверенных российских активов несет риски для международной валютной системы, заявила директор департамента коммуникаций Международного валютного фонда (МВФ) Джули Козак.
"Риски включают возможность судебного разбирательства, ответные меры и угрозы для международной валютной системы", - сказала она на брифинге в ответ на вопрос РИА Новости о последствиях возможной конфискации Западом активов России.
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По ее словам, любые подобные действия со стороны Запада должны иметь "достаточные юридические основы" в случае решения об их реализации.
Недружественные страны с февраля 2022 года вводят против России санкции, в результате были заморожены как суверенные активы, так и средства частных инвесторов. Валютные резервы страны были заморожены в объеме около 300 миллиардов долларов. Почти сразу начались разговоры о конфискации этих активов зарубежными странами на различные цели. В октябре 2022 года лидеры ЕС поручили Еврокомиссии подготовить предложения по использованию замороженных активов для финансирования восстановления Украины.
В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права". В МИД РФ называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России.
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