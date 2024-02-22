https://ria.ru/20240222/aktivy-1929065377.html

МВФ предупредил о рисках от конфискации российских активов

МВФ предупредил о рисках от конфискации российских активов - РИА Новости, 22.02.2024

МВФ предупредил о рисках от конфискации российских активов

Конфискация Западом суверенных российских активов несет риски для международной валютной системы, заявила директор департамента коммуникаций Международного... РИА Новости, 22.02.2024

2024-02-22T19:42

2024-02-22T19:42

2024-02-22T19:45

россия

украина

еврокомиссия

санкции в отношении россии

евросоюз

мвф

европа

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ВАШИНГТОН, 22 фев - РИА Новости. Конфискация Западом суверенных российских активов несет риски для международной валютной системы, заявила директор департамента коммуникаций Международного валютного фонда (МВФ) Джули Козак. "Риски включают возможность судебного разбирательства, ответные меры и угрозы для международной валютной системы", - сказала она на брифинге в ответ на вопрос РИА Новости о последствиях возможной конфискации Западом активов России. По ее словам, любые подобные действия со стороны Запада должны иметь "достаточные юридические основы" в случае решения об их реализации. Недружественные страны с февраля 2022 года вводят против России санкции, в результате были заморожены как суверенные активы, так и средства частных инвесторов. Валютные резервы страны были заморожены в объеме около 300 миллиардов долларов. Почти сразу начались разговоры о конфискации этих активов зарубежными странами на различные цели. В октябре 2022 года лидеры ЕС поручили Еврокомиссии подготовить предложения по использованию замороженных активов для финансирования восстановления Украины. В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права". В МИД РФ называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России.

https://ria.ru/20231228/dengi-1918584466.html

https://ria.ru/20240222/aktivy-1928888486.html

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украина

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, украина, еврокомиссия, санкции в отношении россии, евросоюз, мвф, европа