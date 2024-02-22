https://ria.ru/20240222/aes-1928863412.html

Гендиректор БелАЭС раскрыл, сколько в 2024 году выработает станция

Гендиректор БелАЭС раскрыл, сколько в 2024 году выработает станция - РИА Новости, 22.02.2024

Гендиректор БелАЭС раскрыл, сколько в 2024 году выработает станция

Белорусская АЭС в 2024 году планирует выработать более 16 миллиардов киловатт-часов электроэнергии, сообщил гендиректор станции Сергей Бобович. РИА Новости, 22.02.2024

2024-02-22T00:39

2024-02-22T00:39

2024-02-22T00:39

в мире

белоруссия

гродненская область

белорусская аэс

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

алексей лихачев

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/08/1600328936_0:86:1152:734_1920x0_80_0_0_bc068d136080d11afe684cca583a24af.jpg

МИНСК, 22 фев – РИА Новости. Белорусская АЭС в 2024 году планирует выработать более 16 миллиардов киловатт-часов электроэнергии, сообщил гендиректор станции Сергей Бобович. "В этом году планируем более 16 миллиардов киловатт-часов выработать двумя блоками", - сказал он в эфире телеканала "Беларусь 1". При этом он отметил, что "АЭС работает сегодня, в зимний период, в наиболее благоприятном режиме по выработке". "И ежесуточная выработка электроэнергии двумя блоками у нас в диапазоне 56-57 миллионов киловатт-часов. Эта электроэнергия востребована внутри страны, мы не продаем (электроэнергию другим странам – ред.), работаем только на себя, вырабатываем порядка 40% электроэнергии в стране", - отметил Бобович. Он подчеркнул, что АЭС всегда работает в базовом режиме. "Нет разгрузок, мы всегда на максимуме работаем … Это тоже один из элементов безопасности – нет ни разгрузок, ни набора нагрузки, и оборудование всегда работает в щадящем режиме", - сказал гендиректор. В эфире телеканала заведующая кафедрой менеджмента, технологий бизнеса и устойчивого развития Белорусского государственного технологического университета Ирина Новикова заявила, что белорусской экономике по мере ее развития "в ближайшее время нужна как минимум еще одна, а в перспективе – две-три атомные станции". На это Бобович призвал пока поработать с одной АЭС, а дальше – время покажет. "Опыт, который мы наработаем, никуда не денется. Мы будем спокойно работать и развиваться", - сказал гендиректор БелАЭС. Он также заявил, что те компетенции, которые приобретает не только персонал АЭС, но и специалисты, осуществляющие ремонт, обслуживание, диагностику оборудования станции, будут востребованы в мире. По его словам, с каждым планово-предупредительным ремонтом объем работ, выполняемый белорусскими специалистами, будет увеличиваться. "Очень скоро наши специалисты, именно ремонтники, наладчики, будут больше востребованы (на внешних рынках – ред.). Мы уже сегодня имеем такой опыт (работы в других странах – ред.). Мы уже сегодня с "Росатомом" отрабатываем по ряду объектов, сопровождаем их. Они ("Росатом" – ред.) нас привлекают, мы видим большой интерес", - подчеркнул Бобович. По данным минэнерго на середину февраля, Белорусская атомная электростанция с момента включения в ноябре 2020 года в объединенную энергосистему первого энергоблока выработала 25 миллиардов киловатт-часов электроэнергии. В настоящее время станция работает в составе двух энергоблоков. Ранее в минэнерго сообщали, что ежегодно она будет генерировать порядка 18 миллиардов киловатт-часов и обеспечит более 40% внутренних потребностей страны в электроэнергии. Белоруссия реализовывала в городе Островце Гродненской области проект по строительству атомной электростанции с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2,4 тысячи МВт. Первый энергоблок БелАЭС впервые был включен в объединенную энергосистему 3 ноября 2020 года, а введен в промышленную эксплуатацию 10 июня 2021 года. Пресс-служба минэнерго сообщила 1 ноября 2023 года, что подписан акт приемки в промышленную эксплуатацию второго энергоблока. Генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев 3 ноября передал президенту Белоруссии символический паспорт Белорусской АЭС, который свидетельствует о готовности объекта.

https://ria.ru/20240129/belorussiya-1924156461.html

https://ria.ru/20240107/rosatom-1920095402.html

https://ria.ru/20240219/sanktsii-1928341599.html

белоруссия

гродненская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, белоруссия, гродненская область, белорусская аэс, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", алексей лихачев