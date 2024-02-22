https://ria.ru/20240222/abbas-1928881286.html

МИД: Аббас не планирует участвовать в межпалестинской встрече

МИД: Аббас не планирует участвовать в межпалестинской встрече - РИА Новости, 22.02.2024

МИД: Аббас не планирует участвовать в межпалестинской встрече

Визит лидера Палестинской национальной администрации Махмуда Аббаса в Россию не связан с запланированной в Москве в конце февраля межпалестинской встречей,... РИА Новости, 22.02.2024

2024-02-22T07:47

2024-02-22T07:47

2024-02-22T17:24

россия

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махмуд аббас

михаил богданов

сергей лавров

палестинская национальная администрация

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 22 фев – РИА Новости. Визит лидера Палестинской национальной администрации Махмуда Аббаса в Россию не связан с запланированной в Москве в конце февраля межпалестинской встречей, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов. "Визит Махмуда Аббаса с этой встречей никак не связан", - сказал замглавы российского МИД, отметив, что такой визит в ближайшие дни не ожидается. Как уточнил Богданов, Москва вернется к обсуждению с палестинской стороной возможных сроков визита Аббаса в Россию после выборов президента РФ. "После выборов нашего президента, которые пройдут сейчас, в середине марта, мы тогда с нашими палестинскими друзьями уточним приемлемую для обеих сторон дату визита президента Махмуда Аббаса в Россию", - добавил он в беседе с РИА Новости на заседании политологической площадки "Хакимовский клуб" в Дипломатической академии МИД РФ в Москве с участием экспертов из России и Саудовской Аравии. Заседание "Хакимовского клуба" состоялось с участием Фонда поддержки публичной дипломатии им. А.М. Горчакова и Фонда поддержки исламской культуры.. Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва рассчитывает в обозримом будущем провести межпалестинскую встречу с участием всех ведущих фракций для преодоления внутреннего раскола. Члены Народного фронта освобождения Палестины (НФОП) и Демократического фронта освобождения Палестины (ДФОП) ранее в разговоре с РИА Новости подтвердили, что получили приглашения принять участие в межпалестинской встрече в российской столице в конце февраля. Визит президента Палестины в Россию может состояться в феврале, сообщил в начале января РИА Новости советник президента Палестины Махмуд аль-Хаббаш. По словам советника палестинского лидера, в ходе визита Аббаса в Россию будут обсуждаться как двусторонние отношения между Москвой и Рамаллой, так и "политическое положение (на Ближнем Востоке), с учетом ключевой роли России по поддержке прав палестинского народа".

https://ria.ru/20240212/rafakh-1926873056.html

https://ria.ru/20240208/palestina-1926054984.html

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россия, москва, палестина, махмуд аббас, михаил богданов, сергей лавров, палестинская национальная администрация, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году