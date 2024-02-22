https://ria.ru/20240222/abbas-1928881286.html
МИД: Аббас не планирует участвовать в межпалестинской встрече
МИД: Аббас не планирует участвовать в межпалестинской встрече - РИА Новости, 22.02.2024
МИД: Аббас не планирует участвовать в межпалестинской встрече
Визит лидера Палестинской национальной администрации Махмуда Аббаса в Россию не связан с запланированной в Москве в конце февраля межпалестинской встречей,... РИА Новости, 22.02.2024
2024-02-22T07:47
2024-02-22T07:47
2024-02-22T17:24
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махмуд аббас
михаил богданов
сергей лавров
палестинская национальная администрация
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 22 фев – РИА Новости. Визит лидера Палестинской национальной администрации Махмуда Аббаса в Россию не связан с запланированной в Москве в конце февраля межпалестинской встречей, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов. "Визит Махмуда Аббаса с этой встречей никак не связан", - сказал замглавы российского МИД, отметив, что такой визит в ближайшие дни не ожидается. Как уточнил Богданов, Москва вернется к обсуждению с палестинской стороной возможных сроков визита Аббаса в Россию после выборов президента РФ. "После выборов нашего президента, которые пройдут сейчас, в середине марта, мы тогда с нашими палестинскими друзьями уточним приемлемую для обеих сторон дату визита президента Махмуда Аббаса в Россию", - добавил он в беседе с РИА Новости на заседании политологической площадки "Хакимовский клуб" в Дипломатической академии МИД РФ в Москве с участием экспертов из России и Саудовской Аравии. Заседание "Хакимовского клуба" состоялось с участием Фонда поддержки публичной дипломатии им. А.М. Горчакова и Фонда поддержки исламской культуры.. Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва рассчитывает в обозримом будущем провести межпалестинскую встречу с участием всех ведущих фракций для преодоления внутреннего раскола. Члены Народного фронта освобождения Палестины (НФОП) и Демократического фронта освобождения Палестины (ДФОП) ранее в разговоре с РИА Новости подтвердили, что получили приглашения принять участие в межпалестинской встрече в российской столице в конце февраля. Визит президента Палестины в Россию может состояться в феврале, сообщил в начале января РИА Новости советник президента Палестины Махмуд аль-Хаббаш. По словам советника палестинского лидера, в ходе визита Аббаса в Россию будут обсуждаться как двусторонние отношения между Москвой и Рамаллой, так и "политическое положение (на Ближнем Востоке), с учетом ключевой роли России по поддержке прав палестинского народа".
https://ria.ru/20240212/rafakh-1926873056.html
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россия, москва, палестина, махмуд аббас, михаил богданов, сергей лавров, палестинская национальная администрация, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Россия, Москва, Палестина, Махмуд Аббас, Михаил Богданов, Сергей Лавров, Палестинская национальная администрация, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
МИД: Аббас не планирует участвовать в межпалестинской встрече
МИД: Аббас не планирует участвовать в межпалестинской встрече в Москве
МОСКВА, 22 фев – РИА Новости. Визит лидера Палестинской национальной администрации Махмуда Аббаса в Россию не связан с запланированной в Москве в конце февраля межпалестинской встречей, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов.
"Визит Махмуда Аббаса с этой встречей никак не связан", - сказал замглавы российского МИД, отметив, что такой визит в ближайшие дни не ожидается.
Советник Аббаса призвал остановить военную операцию Израиля в Рафахе
Как уточнил Богданов, Москва вернется к обсуждению с палестинской стороной возможных сроков визита Аббаса в Россию после выборов президента РФ.
"После выборов нашего президента, которые пройдут сейчас, в середине марта, мы тогда с нашими палестинскими друзьями уточним приемлемую для обеих сторон дату визита президента Махмуда Аббаса в Россию", - добавил он в беседе с РИА Новости на заседании политологической площадки "Хакимовский клуб" в Дипломатической академии МИД РФ в Москве с участием экспертов из России и Саудовской Аравии. Заседание "Хакимовского клуба" состоялось с участием Фонда поддержки публичной дипломатии им. А.М. Горчакова и Фонда поддержки исламской культуры..
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров
заявил, что Москва рассчитывает в обозримом будущем провести межпалестинскую встречу с участием всех ведущих фракций для преодоления внутреннего раскола. Члены Народного фронта освобождения Палестины (НФОП) и Демократического фронта освобождения Палестины (ДФОП) ранее в разговоре с РИА Новости подтвердили, что получили приглашения принять участие в межпалестинской встрече в российской столице в конце февраля.
Визит президента Палестины
в Россию может состояться в феврале, сообщил в начале января РИА Новости советник президента Палестины Махмуд аль-Хаббаш. По словам советника палестинского лидера, в ходе визита Аббаса в Россию будут обсуждаться как двусторонние отношения между Москвой и Рамаллой
, так и "политическое положение (на Ближнем Востоке
), с учетом ключевой роли России по поддержке прав палестинского народа".
Блинкен указал Аббасу на важность создания палестинского государства