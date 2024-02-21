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У берегов Тонга зафиксировали землетрясение магнитудой 5,4 - РИА Новости, 21.02.2024
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17:41 21.02.2024
https://ria.ru/20240221/zemletryasenie-1928805857.html
У берегов Тонга зафиксировали землетрясение магнитудой 5,4
У берегов Тонга зафиксировали землетрясение магнитудой 5,4 - РИА Новости, 21.02.2024
У берегов Тонга зафиксировали землетрясение магнитудой 5,4
Землетрясение магнитудой 5,4 зафиксировано у берегов Тонга, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). РИА Новости, 21.02.2024
2024-02-21T17:41
2024-02-21T17:41
в мире
тонга
европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,4 зафиксировано у берегов Тонга, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). Подземный толчок был зафиксирован в 14.07 по времени UTC (17.07 мск) в 179 километрах к западу от столицы Тонга Нукуалофа с населением 24 тысячи человек. Очаг землетрясения находился на глубине 279 километров. Информации о жертвах и разрушениях не поступало.
https://ria.ru/20240220/zemletryasenie-1928392360.html
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в мире, тонга, европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)
В мире, Тонга, Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC)
У берегов Тонга зафиксировали землетрясение магнитудой 5,4

EMSC: у берегов Тонга зафиксировали землетрясение магнитудой 5,4

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСейсмограммы, получаемые с сети сейсмостанций, на мониторе сотрудника
Сейсмограммы, получаемые с сети сейсмостанций, на мониторе сотрудника - РИА Новости, 1920, 21.02.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Сейсмограммы, получаемые с сети сейсмостанций, на мониторе сотрудника. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,4 зафиксировано у берегов Тонга, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
Подземный толчок был зафиксирован в 14.07 по времени UTC (17.07 мск) в 179 километрах к западу от столицы Тонга Нукуалофа с населением 24 тысячи человек. Очаг землетрясения находился на глубине 279 километров.
Информации о жертвах и разрушениях не поступало.
Сейсмограммы - РИА Новости, 1920, 20.02.2024
В Дагестане произошло землетрясение
20 февраля, 10:27
 
В миреТонгаЕвропейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC)
 
 
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