https://ria.ru/20240221/zemletryasenie-1928805857.html
У берегов Тонга зафиксировали землетрясение магнитудой 5,4
У берегов Тонга зафиксировали землетрясение магнитудой 5,4 - РИА Новости, 21.02.2024
У берегов Тонга зафиксировали землетрясение магнитудой 5,4
Землетрясение магнитудой 5,4 зафиксировано у берегов Тонга, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). РИА Новости, 21.02.2024
2024-02-21T17:41
2024-02-21T17:41
2024-02-21T17:41
в мире
тонга
европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,4 зафиксировано у берегов Тонга, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). Подземный толчок был зафиксирован в 14.07 по времени UTC (17.07 мск) в 179 километрах к западу от столицы Тонга Нукуалофа с населением 24 тысячи человек. Очаг землетрясения находился на глубине 279 километров. Информации о жертвах и разрушениях не поступало.
https://ria.ru/20240220/zemletryasenie-1928392360.html
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в мире, тонга, европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)
В мире, Тонга, Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC)
У берегов Тонга зафиксировали землетрясение магнитудой 5,4
EMSC: у берегов Тонга зафиксировали землетрясение магнитудой 5,4