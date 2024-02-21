https://ria.ru/20240221/zemletryasenie-1928805857.html

У берегов Тонга зафиксировали землетрясение магнитудой 5,4

У берегов Тонга зафиксировали землетрясение магнитудой 5,4 - РИА Новости, 21.02.2024

У берегов Тонга зафиксировали землетрясение магнитудой 5,4

Землетрясение магнитудой 5,4 зафиксировано у берегов Тонга, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). РИА Новости, 21.02.2024

2024-02-21T17:41

2024-02-21T17:41

2024-02-21T17:41

в мире

тонга

европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,4 зафиксировано у берегов Тонга, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). Подземный толчок был зафиксирован в 14.07 по времени UTC (17.07 мск) в 179 километрах к западу от столицы Тонга Нукуалофа с населением 24 тысячи человек. Очаг землетрясения находился на глубине 279 километров. Информации о жертвах и разрушениях не поступало.

https://ria.ru/20240220/zemletryasenie-1928392360.html

тонга

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в мире, тонга, европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)