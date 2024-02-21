https://ria.ru/20240221/zaymy-1928716459.html
Гарантийный фонд помог бизнесу Томска получить займы на 2,4 млрд рублей
Гарантийный фонд помог бизнесу Томска получить займы на 2,4 млрд рублей - РИА Новости, 21.02.2024
Гарантийный фонд помог бизнесу Томска получить займы на 2,4 млрд рублей
В минувшем году Гарантийный фонд Томской области предоставил 127 поручительств на 819 миллионов рублей, под которые бизнесмены получили банковские кредиты на... РИА Новости, 21.02.2024
2024-02-21T13:36
2024-02-21T13:36
2024-02-21T13:36
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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. В минувшем году Гарантийный фонд Томской области предоставил 127 поручительств на 819 миллионов рублей, под которые бизнесмены получили банковские кредиты на 2,4 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба администрации региона. При этом в 2022 году фонд выдал 102 поручительства на 634 миллиона рублей, благодаря чему предприниматели Томска привлекли почти 2,3 миллиарда рублей кредитов. Как отметили в пресс-службе, томский областной гарантийный фонд участвует в реализации президентского нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство" и предоставляет поручительства и независимые гарантии бизнесменам региона при оформлении ими кредитов в банках. Целью кредитов может быть пополнение оборотных средств и инвестиционные вложения. Фонд предоставляет поручительства, в том числе стартапам и компаниям, а также работает по программе "Развитие предпринимательства и повышение эффективности госуправления социально-экономическим развитием Томской области". В минувшем году фонд в рамках регионального проекта "Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса" предоставил поручительства новым компаниям на льготных условиях на сумму 65 миллионов рублей. Целью нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство" является поддержка бизнеса на всех этапах развития: от стартовой идеи до расширения и выхода на экспорт, устранение административных барьеров, популяризация образа предпринимателя.
https://ria.ru/20240221/registratsiya-1928506287.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , бизнес, предприниматели, томская область, томск
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Поддержка бизнеса , Бизнес, Предприниматели, Томская область, Томск
МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. В минувшем году Гарантийный фонд Томской области предоставил 127 поручительств на 819 миллионов рублей, под которые бизнесмены получили банковские кредиты на 2,4 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба администрации региона.
При этом в 2022 году фонд выдал 102 поручительства на 634 миллиона рублей, благодаря чему предприниматели Томска
привлекли почти 2,3 миллиарда рублей кредитов.
Как отметили в пресс-службе, томский областной гарантийный фонд участвует в реализации президентского нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство" и предоставляет поручительства и независимые гарантии бизнесменам региона при оформлении ими кредитов в банках. Целью кредитов может быть пополнение оборотных средств и инвестиционные вложения.
Фонд предоставляет поручительства, в том числе стартапам и компаниям, а также работает по программе "Развитие предпринимательства и повышение эффективности госуправления социально-экономическим развитием Томской области".
В минувшем году фонд в рамках регионального проекта "Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса" предоставил поручительства новым компаниям на льготных условиях на сумму 65 миллионов рублей.
Целью нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство" является поддержка бизнеса на всех этапах развития: от стартовой идеи до расширения и выхода на экспорт, устранение административных барьеров, популяризация образа предпринимателя.
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