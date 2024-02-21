https://ria.ru/20240221/zaymy-1928716459.html

Гарантийный фонд помог бизнесу Томска получить займы на 2,4 млрд рублей

Гарантийный фонд помог бизнесу Томска получить займы на 2,4 млрд рублей - РИА Новости, 21.02.2024

Гарантийный фонд помог бизнесу Томска получить займы на 2,4 млрд рублей

В минувшем году Гарантийный фонд Томской области предоставил 127 поручительств на 819 миллионов рублей, под которые бизнесмены получили банковские кредиты на... РИА Новости, 21.02.2024

2024-02-21T13:36

2024-02-21T13:36

2024-02-21T13:36

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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. В минувшем году Гарантийный фонд Томской области предоставил 127 поручительств на 819 миллионов рублей, под которые бизнесмены получили банковские кредиты на 2,4 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба администрации региона. При этом в 2022 году фонд выдал 102 поручительства на 634 миллиона рублей, благодаря чему предприниматели Томска привлекли почти 2,3 миллиарда рублей кредитов. Как отметили в пресс-службе, томский областной гарантийный фонд участвует в реализации президентского нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство" и предоставляет поручительства и независимые гарантии бизнесменам региона при оформлении ими кредитов в банках. Целью кредитов может быть пополнение оборотных средств и инвестиционные вложения. Фонд предоставляет поручительства, в том числе стартапам и компаниям, а также работает по программе "Развитие предпринимательства и повышение эффективности госуправления социально-экономическим развитием Томской области". В минувшем году фонд в рамках регионального проекта "Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса" предоставил поручительства новым компаниям на льготных условиях на сумму 65 миллионов рублей. Целью нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство" является поддержка бизнеса на всех этапах развития: от стартовой идеи до расширения и выхода на экспорт, устранение административных барьеров, популяризация образа предпринимателя.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , бизнес, предприниматели, томская область, томск