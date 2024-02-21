https://ria.ru/20240221/zaryadefestival-1928409477.html

Не только для взрослых: Зал Зарядье впервые проведет детский фестиваль

Не только для взрослых: Зал Зарядье впервые проведет детский фестиваль - РИА Новости, 21.02.2024

Не только для взрослых: Зал Зарядье впервые проведет детский фестиваль

В первой половине марта в выходные дни в Концертном зале "Зарядье" будут проходить мероприятия для детей. В афише детского фестиваля – симфонические и органные... РИА Новости, 21.02.2024

2024-02-21T11:06

2024-02-21T11:06

2024-02-21T11:06

культпоход

концертный зал "зарядье"

мариинский театр

оскар уайльд

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МОСКВА, 20 фев – РИА Новости. В первой половине марта в выходные дни в Концертном зале "Зарядье" будут проходить мероприятия для детей. В афише детского фестиваля – симфонические и органные концерты, интерактивные спектакли, музыкально-театральные премьеры. Все события пройдут в Большом и Малом залах, а также в Новом концертном пространстве. Дети смогут познакомиться с произведениями русских и зарубежных композиторов, приобщиться к джазу и послушать музыку из любимых мультфильмов. РИА Новости подготовило путеводитель по фестивалю.Спектакли-путешествияОткроется фестиваль премьерой по мотивам повести Оскара Уайльда "Кентервильское привидение" (2-3 марта). Спектакль создан Мастерской Арины Мороз – режиссера, в представлениях которой нет границы между публикой и сказкой. Вращающаяся декорация откроет все уголки особняка, где происходит действие, заговорят и запоют фамильные портреты Кентервилей, а главные герои попадут в прошлое через старинные зеркала. В каждой постановке Арина Мороз старается погрузить зрителей в волшебный мир. Историю Оскара Уайльда сопровождает музыка родной для писателя Ирландии.Увлекательным путешествием по оперным сюжетам можно назвать постановку "Признак оперы" (8 марта). Автором идеи выступил известный театральный художник, основатель первого в России частного семейного театра "Тень" Илья Эпельбаум (1961-2020), режиссер – Алексей Шашилов. В сжатом и необычном варианте в "Признаке оперы" излагаются произведения классического оперного репертуара – "Волшебная флейта" Моцарта, "Иван Сусанин" Глинки, "Орфей и Эвридика" Глюка и "Кармен" Бизе. Каждая опера выполнена в своей теневой технике и представляет своего рода музыкальный анекдот.Еще один спектакль театра "Тень" в программе детского фестиваля зала "Зарядье" – "Дневник Робинзона" (10 марта). Режиссер Петр Зубарев и актер Алексей Шашилов предлагают изучить якобы найденный дневник известного героя. Условная сцена этого спектакля умещается в стеклянный аквариум, действие разворачивается среди воды и песков, с участием удивительных рукотворных фигур.Премьера симфонического спектакля "Волшебный оркестр: продолжение путешествия" будет завершать фестиваль (16 и 17 марта). Это представление объединит музыку в исполнении Московского государственного симфонического оркестра под управлением Ивана Рудина, буффонаду театра "Странствующие куклы господина Пэжо", фантазию режиссера Дмитрия Отяковского и яркую компьютерную графику на необычном круглом экране. Благодаря персонажам-маскам в этом представлении дети постигают основы музыкальной грамоты в игровой форме. Забавные имена героев соответствуют музыкальным штрихам, а каждая деталь космического корабля, на котором они совершают путешествие, соответствует группе инструментов оркестра.КонцертыВ программе фестиваля есть концерты для детей, которые, как и многие спектакли, проходят в интерактивном формате.На концерте "Страдивари-ансамбль – детям" (3 марта) слушатели познакомятся со струнными инструментами оркестра. Дирижер и солист этого ансамбля Мариинского театра Лоренц-Настурика Гершовичи объяснит, зачем нужен смычок, можно ли играть без него и чем отличается звучание инструментов при разном звукоизвлечении.День 9 марта будет посвящен самым маленьким зрителям. В этот день пройдут две программы проекта "Бэби концерт" – это "Бременские музыканты" и "По следам Бременских музыкантов". Прозвучат не только мелодии из известного мультфильма, но и музыка разных эпох в необычной аранжировке для ансамбля народных инструментов. И, наконец, представление "Приключения Буратино и Контрабаса-Барабаса" в этот же день познакомит детей с музыкой Россини, Верди и Пуччини.16 марта дети смогут не только слушать, но и рисовать – на концерте "Слушаем и рисуем музыку" Сергей Хохлов расскажет о музыкальных произведениях, героями которых стали животные. Он также исполнит фортепианные пьесы, будет использовать аудио- и видеозаписи. Дети же в этом время будут сидеть за столами и рисовать – бумага и карандаши предусмотрены организаторами.Два концерта фестиваля посвящены такому инструменту как орган. 8 марта можно будет услышать электронный орган в необычных дуэтах с кларнетом, бас-кларнетом, блокфлейтой, армянским дудуком и средневековой дудочкой шалюмо. Исполнители – органистка Мария Черепанова и кларнетист, мультиинструменталист Владимир Ершов – дополнят выступление рассказом о музыке и инструментах. Настоящее "Органное путешествие" можно будет совершить 17 марта – Екатерина Гецелева исполнит произведения разных стран и эпох. Слушатели узнают также, чем отличались органы разных стран.Джаз и звуковые экспериментыВ фестивальной программе нашлось место не только классике, но и джазу. 10 марта Большой Джазовый Оркестр Петра Востокова представит музыку разных эпох и стран – от миниатюр американского композитора и изобретателя Раймонда Скотта до джазовых обработок Моцарта и Чайковского.Классика, джаз, а также ритмы Испании, Латинской Америки и саундтреки из кинофильмов прозвучат 16 марта в исполнении Российского квартета саксофонистов.Особняком стоит событие 17 марта – это Электромузыкальная лаборатория. Ее ведущий Виктор Черненко расскажет о технических средствах работы со звуком. Он покажет, как "играть" на виртуальных музыкальных инструментах и даже предложит участникам лаборатории исполнить пьесу с помощью мобильных телефонов и "немузыкальных" инструментов.

https://ria.ru/20240214/sochifestival-1927014780.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

культпоход, концертный зал "зарядье", мариинский театр, оскар уайльд