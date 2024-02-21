Не только для взрослых: Зал Зарядье впервые проведет детский фестиваль
В марте в Концертном зале "Зарядье" пройдет первый детский музыкальный фестиваль
© Фото : предоставлено пресс-службой Концертного зала "Зарядье"Спектакль "Кентревильское приведение"
© Фото : предоставлено пресс-службой Концертного зала "Зарядье"
МОСКВА, 20 фев – РИА Новости. В первой половине марта в выходные дни в Концертном зале "Зарядье" будут проходить мероприятия для детей. В афише детского фестиваля – симфонические и органные концерты, интерактивные спектакли, музыкально-театральные премьеры. Все события пройдут в Большом и Малом залах, а также в Новом концертном пространстве. Дети смогут познакомиться с произведениями русских и зарубежных композиторов, приобщиться к джазу и послушать музыку из любимых мультфильмов. РИА Новости подготовило путеводитель по фестивалю.
Спектакли-путешествия
Откроется фестиваль премьерой по мотивам повести Оскара Уайльда "Кентервильское привидение" (2-3 марта). Спектакль создан Мастерской Арины Мороз – режиссера, в представлениях которой нет границы между публикой и сказкой. Вращающаяся декорация откроет все уголки особняка, где происходит действие, заговорят и запоют фамильные портреты Кентервилей, а главные герои попадут в прошлое через старинные зеркала. В каждой постановке Арина Мороз старается погрузить зрителей в волшебный мир. Историю Оскара Уайльда сопровождает музыка родной для писателя Ирландии.
© Фото : предоставлено пресс-службой Концертного зала "Зарядье"Спектакль "Признак оперы"
© Фото : предоставлено пресс-службой Концертного зала "Зарядье"
Спектакль "Признак оперы"
Увлекательным путешествием по оперным сюжетам можно назвать постановку "Признак оперы" (8 марта). Автором идеи выступил известный театральный художник, основатель первого в России частного семейного театра "Тень" Илья Эпельбаум (1961-2020), режиссер – Алексей Шашилов. В сжатом и необычном варианте в "Признаке оперы" излагаются произведения классического оперного репертуара – "Волшебная флейта" Моцарта, "Иван Сусанин" Глинки, "Орфей и Эвридика" Глюка и "Кармен" Бизе. Каждая опера выполнена в своей теневой технике и представляет своего рода музыкальный анекдот.
В сжатом и необычном варианте в "Признаке оперы" излагаются произведения классического оперного репертуара – "Волшебная флейта" Моцарта, "Иван Сусанин" Глинки, "Орфей и Эвридика" Глюка и "Кармен" Бизе. Каждая опера выполнена в своей теневой технике и представляет своего рода музыкальный анекдот.
Еще один спектакль театра "Тень" в программе детского фестиваля зала "Зарядье" – "Дневник Робинзона" (10 марта). Режиссер Петр Зубарев и актер Алексей Шашилов предлагают изучить якобы найденный дневник известного героя. Условная сцена этого спектакля умещается в стеклянный аквариум, действие разворачивается среди воды и песков, с участием удивительных рукотворных фигур.
© Фото : предоставлено пресс-службой Концертного зала "Зарядье""Волшебный оркестр: продолжение путешествия"
© Фото : предоставлено пресс-службой Концертного зала "Зарядье"
"Волшебный оркестр: продолжение путешествия"
Премьера симфонического спектакля "Волшебный оркестр: продолжение путешествия" будет завершать фестиваль (16 и 17 марта). Это представление объединит музыку в исполнении Московского государственного симфонического оркестра под управлением Ивана Рудина, буффонаду театра "Странствующие куклы господина Пэжо", фантазию режиссера Дмитрия Отяковского и яркую компьютерную графику на необычном круглом экране. Благодаря персонажам-маскам в этом представлении дети постигают основы музыкальной грамоты в игровой форме. Забавные имена героев соответствуют музыкальным штрихам, а каждая деталь космического корабля, на котором они совершают путешествие, соответствует группе инструментов оркестра.
Концерты
В программе фестиваля есть концерты для детей, которые, как и многие спектакли, проходят в интерактивном формате.
На концерте "Страдивари-ансамбль – детям" (3 марта) слушатели познакомятся со струнными инструментами оркестра. Дирижер и солист этого ансамбля Мариинского театра Лоренц-Настурика Гершовичи объяснит, зачем нужен смычок, можно ли играть без него и чем отличается звучание инструментов при разном звукоизвлечении.
© Фото : предоставлено пресс-службой Концертного зала "Зарядье"Концерт "Страдивари-ансамбль – детям"
© Фото : предоставлено пресс-службой Концертного зала "Зарядье"
Концерт "Страдивари-ансамбль – детям"
День 9 марта будет посвящен самым маленьким зрителям. В этот день пройдут две программы проекта "Бэби концерт" – это "Бременские музыканты" и "По следам Бременских музыкантов". Прозвучат не только мелодии из известного мультфильма, но и музыка разных эпох в необычной аранжировке для ансамбля народных инструментов.
В концерте "Музыкальный зоопарк" дети будут активно участвовать – им предложат разгадывать загадки, играть на музыкальных инструментах, танцевать, петь и даже дирижировать оркестром.
И, наконец, представление "Приключения Буратино и Контрабаса-Барабаса" в этот же день познакомит детей с музыкой Россини, Верди и Пуччини.
16 марта дети смогут не только слушать, но и рисовать – на концерте "Слушаем и рисуем музыку" Сергей Хохлов расскажет о музыкальных произведениях, героями которых стали животные. Он также исполнит фортепианные пьесы, будет использовать аудио- и видеозаписи. Дети же в этом время будут сидеть за столами и рисовать – бумага и карандаши предусмотрены организаторами.
Два концерта фестиваля посвящены такому инструменту как орган. 8 марта можно будет услышать электронный орган в необычных дуэтах с кларнетом, бас-кларнетом, блокфлейтой, армянским дудуком и средневековой дудочкой шалюмо. Исполнители – органистка Мария Черепанова и кларнетист, мультиинструменталист Владимир Ершов – дополнят выступление рассказом о музыке и инструментах. Настоящее "Органное путешествие" можно будет совершить 17 марта – Екатерина Гецелева исполнит произведения разных стран и эпох. Слушатели узнают также, чем отличались органы разных стран.
Джаз и звуковые эксперименты
В фестивальной программе нашлось место не только классике, но и джазу. 10 марта Большой Джазовый Оркестр Петра Востокова представит музыку разных эпох и стран – от миниатюр американского композитора и изобретателя Раймонда Скотта до джазовых обработок Моцарта и Чайковского.
Яркая и самобытная певица ASET исполнит в этот же день песни из детских мультфильмов в своей необычной интерпретации. Вместе с ней выступят победители детских конкурсов и участники телешоу.
© Фото : предоставлено пресс-службой Концертного зала "Зарядье"Певица ASET
© Фото : предоставлено пресс-службой Концертного зала "Зарядье"
Певица ASET
Классика, джаз, а также ритмы Испании, Латинской Америки и саундтреки из кинофильмов прозвучат 16 марта в исполнении Российского квартета саксофонистов.
Особняком стоит событие 17 марта – это Электромузыкальная лаборатория. Ее ведущий Виктор Черненко расскажет о технических средствах работы со звуком. Он покажет, как "играть" на виртуальных музыкальных инструментах и даже предложит участникам лаборатории исполнить пьесу с помощью мобильных телефонов и "немузыкальных" инструментов.