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Зарплаты вырастут у 40 тысяч бюджетников Липецкой области с 1 марта

Зарплаты вырастут у 40 тысяч бюджетников Липецкой области с 1 марта - РИА Новости, 21.02.2024

Зарплаты вырастут у 40 тысяч бюджетников Липецкой области с 1 марта

Увеличение окладов коснется 40 тысяч бюджетников с 1 марта 2024 года, а также вводятся новые меры соцподдержки медиков и других категорий липчан, сообщили в... РИА Новости, 21.02.2024

2024-02-21T14:43

2024-02-21T14:43

2024-02-21T14:43

липецкая область

липецкая область

игорь артамонов

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ЛИПЕЦК, 21 фев — РИА Новости. Увеличение окладов коснется 40 тысяч бюджетников с 1 марта 2024 года, а также вводятся новые меры соцподдержки медиков и других категорий липчан, сообщили в пресс-службе регионального правительства. Так, на 5% будут проиндексированы оклады бюджетников, которые не вошли в перечень президентских указов 2012 года. В их числе – работники детсадов, лесного хозяйства, соцзащиты, центров занятости, ветеринары, тренеры спортшкол и другие. Зарплата младших воспитателей в детских садах региона по инициативе губернатора Липецкой области Игоря Артамонова увеличится на 23%. Также вступит в действие распоряжение главы региона о единовременных выплатах медицинским работникам. Выплата в размере пять миллионов рублей установлена докторам медицинских наук, впервые трудоустроившимся в медучреждения региона на дефицитные специальности; 1,5 миллиона рублей смогут получить врачи, которые придут в медучреждения на приоритетные для этих организаций специальности. Это могут быть медики, которые после 1 апреля 2024 года перейдут из частных клиник в государственные, или медики, которые до 2020 года работали в государственной медицине, затем уехали из региона, а сейчас вернулись. На реализацию законопроекта из регионального бюджета будет выделено 115 миллионов рублей. "В этом году мы уделяем большое внимание здравоохранению. Строим новые и модернизуем старые медучреждения. На масштабный ремонт 11 поликлиник в этом году выделяем миллиард рублей. Также привлекаем врачей наиболее дефицитных специальностей. У нас есть программы, позволяющие выплачивать медикам хорошие подъемные и обеспечивать жильем", – прокомментировал Артамонов, его слова приводит пресс-служба. Также в пресс-службе отметили, что с этого года увеличится вознаграждение добровольным пожарным за спасение людей с 10 до 25 тысяч рублей. Кроме этого, Артамонов распорядился ввести личные страховые выплаты для добровольцев в размере 100 тысяч рублей. На реализацию гарантий правовой и социальной защиты добровольных пожарных и членов их семей в 2024 году в областном бюджете предусмотрено более 680 тысяч рублей, исходя из размера страхового взноса на одно застрахованное лицо в сумме 1944 рубля. На сегодняшний день число таких добровольных пожарных в регионе составляет 350 человек. Ранее их страхование за счет регионального бюджета не осуществлялось. "Мы обязаны предоставить социальные гарантии гражданам, которые стоят на защите спокойствия населения и при этом рискуют своим здоровьем", – считает Артамонов.

https://ria.ru/20240124/proekty-1923165319.html

https://ria.ru/20240220/proekt-1928394654.html

липецкая область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

липецкая область, игорь артамонов