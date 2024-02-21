https://ria.ru/20240221/zakon-1928684592.html

СФ одобрил закон для снижения издержек исполнителей климатических проектов

СФ одобрил закон для снижения издержек исполнителей климатических проектов - РИА Новости, 21.02.2024

СФ одобрил закон для снижения издержек исполнителей климатических проектов

Сенаторы на заседании палаты в среду одобрили закон, направленный на снижение издержек исполнителей климатических проектов. РИА Новости, 21.02.2024

2024-02-21T12:07

2024-02-21T12:07

2024-02-21T12:07

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экономика

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Сенаторы на заседании палаты в среду одобрили закон, направленный на снижение издержек исполнителей климатических проектов. В частности, документ освобождает от НДС услуги оператора реестра углеродных единиц. Согласно распоряжению правительства, оператором этого реестра является АО "Контур", действующее при поддержке Газпромбанка и Московской биржи. Реестр рынка углеродных единиц функционирует в России с 1 сентября 2022 года: участники могут регистрировать климатические проекты, выпускать в обращение углеродные единицы и проводить с ними сделки. Сейчас в реестре, в частности, зарегистрированы проекты "Русала", "Сибура", "Интер РАО". Углеродная единица – это верифицированный результат реализации климатического проекта, выраженный в массе парниковых газов, эквивалентной 1 тонне углекислого газа. Углеродные единицы можно использовать в целях снижения углеродного следа продукции или погашения квоты на выброс парниковых газов. По состоянию на 19 февраля 2024 года в реестре углеродных единиц зарегистрировано 18 климатических проектов, выпущена в обращение 93 951 углеродная единица и подлежит выпуску 65 544 981 такая единица. Концессионное соглашение между Минэкономразвития и "Контуром" от 15 декабря 2022 года предполагает регистрацию не менее 400 климатических проектов в год. Исходя из финансово-экономического обоснования к законопроекту, при ориентировочной оценке размера НДС на один климатический проект в 36 тысяч рублей максимальный объем льготы по данному налогу при выходе на заданные параметры может составить около 14,4 миллиона рублей в год. Следовательно, таким же будет и предельный объем выпадающих доходов федерального бюджета. Закон, который содержит и другие изменения, должен вступить в силу со дня его официального опубликования, а положения, касающиеся оператора углеродных единиц, – через месяц после этого, но не ранее 1-го числа очередного налогового периода по НДС. Налоговым периодом по нему является квартал.

https://ria.ru/20240213/forum-1926969722.html

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