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Сотрудникам Госдепа еще надо заслужить обращение "люди", заявила Захарова - РИА Новости, 21.02.2024
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00:40 21.02.2024 (обновлено: 00:47 21.02.2024)
https://ria.ru/20240221/zakharova-1928610968.html
Сотрудникам Госдепа еще надо заслужить обращение "люди", заявила Захарова
Сотрудникам Госдепа еще надо заслужить обращение "люди", заявила Захарова - РИА Новости, 21.02.2024
Сотрудникам Госдепа еще надо заслужить обращение "люди", заявила Захарова
Сотрудникам Госдепа США еще надо заслужить обращение "люди", заявила в своем Telegram-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя... РИА Новости, 21.02.2024
2024-02-21T00:40
2024-02-21T00:47
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Сотрудникам Госдепа США еще надо заслужить обращение "люди", заявила в своем Telegram-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя попавшую в СМИ инструкцию от госсекретаря США Энтони Блинкена. По ее сообщению, в СМИ попала инструкция Блинкена своим сотрудникам, согласно которой американским дипломатам не рекомендуется употреблять "проблемные" слова "мать", "отец", "муж" и "жена". "Согласно методичке, обращение "дамы и господа" теперь считается американским правительством "обидным". Заменить эти слова госсекретарь США предлагает так: "все", "люди", "вы все", "родитель", "ребенок", "супруг", "партнер"… Честно говоря, обращаться ко многим американским дипломатам "дамы и господа", независимо от их нестабильной гендерной принадлежности, казалось проблематичным уже давно, учитывая их кровавый вклад в мировые конфликты. А вот обращение "люди", на мой взгляд, некоторым из них только предстоит заслужить", - написала Захарова.
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в мире, сша, россия, мария захарова, энтони блинкен, государственный департамент сша
В мире, США, Россия, Мария Захарова, Энтони Блинкен, Государственный департамент США
Сотрудникам Госдепа еще надо заслужить обращение "люди", заявила Захарова

Захарова: сотрудникам Госдепа США еще надо заслужить обращение "люди"

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкДиректор ДИП МИД Роcсии Мария Захарова
Директор ДИП МИД Роcсии Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 21.02.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Директор ДИП МИД Роcсии Мария Захарова . Архивное фото
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Сотрудникам Госдепа США еще надо заслужить обращение "люди", заявила в своем Telegram-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя попавшую в СМИ инструкцию от госсекретаря США Энтони Блинкена.
По ее сообщению, в СМИ попала инструкция Блинкена своим сотрудникам, согласно которой американским дипломатам не рекомендуется употреблять "проблемные" слова "мать", "отец", "муж" и "жена".
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"Согласно методичке, обращение "дамы и господа" теперь считается американским правительством "обидным". Заменить эти слова госсекретарь США предлагает так: "все", "люди", "вы все", "родитель", "ребенок", "супруг", "партнер"… Честно говоря, обращаться ко многим американским дипломатам "дамы и господа", независимо от их нестабильной гендерной принадлежности, казалось проблематичным уже давно, учитывая их кровавый вклад в мировые конфликты. А вот обращение "люди", на мой взгляд, некоторым из них только предстоит заслужить", - написала Захарова.
 
В миреСШАРоссияМария ЗахароваЭнтони БлинкенГосударственный департамент США
 
 
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