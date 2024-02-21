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Сотрудникам Госдепа еще надо заслужить обращение "люди", заявила Захарова
Сотрудникам Госдепа еще надо заслужить обращение "люди", заявила Захарова - РИА Новости, 21.02.2024
Сотрудникам Госдепа еще надо заслужить обращение "люди", заявила Захарова
Сотрудникам Госдепа США еще надо заслужить обращение "люди", заявила в своем Telegram-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя... РИА Новости, 21.02.2024
2024-02-21T00:40
2024-02-21T00:40
2024-02-21T00:47
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Сотрудникам Госдепа США еще надо заслужить обращение "люди", заявила в своем Telegram-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя попавшую в СМИ инструкцию от госсекретаря США Энтони Блинкена. По ее сообщению, в СМИ попала инструкция Блинкена своим сотрудникам, согласно которой американским дипломатам не рекомендуется употреблять "проблемные" слова "мать", "отец", "муж" и "жена". "Согласно методичке, обращение "дамы и господа" теперь считается американским правительством "обидным". Заменить эти слова госсекретарь США предлагает так: "все", "люди", "вы все", "родитель", "ребенок", "супруг", "партнер"… Честно говоря, обращаться ко многим американским дипломатам "дамы и господа", независимо от их нестабильной гендерной принадлежности, казалось проблематичным уже давно, учитывая их кровавый вклад в мировые конфликты. А вот обращение "люди", на мой взгляд, некоторым из них только предстоит заслужить", - написала Захарова.
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в мире, сша, россия, мария захарова, энтони блинкен, государственный департамент сша
В мире, США, Россия, Мария Захарова, Энтони Блинкен, Государственный департамент США
Сотрудникам Госдепа еще надо заслужить обращение "люди", заявила Захарова
Захарова: сотрудникам Госдепа США еще надо заслужить обращение "люди"
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости.
Сотрудникам Госдепа США еще надо заслужить обращение "люди", заявила в своем Telegram-канале
официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя попавшую в СМИ инструкцию от госсекретаря США Энтони Блинкена.
По ее сообщению, в СМИ попала инструкция Блинкена своим сотрудникам, согласно которой американским дипломатам не рекомендуется употреблять "проблемные" слова "мать", "отец", "муж" и "жена".
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"Согласно методичке, обращение "дамы и господа" теперь считается американским правительством "обидным". Заменить эти слова госсекретарь США предлагает так: "все", "люди", "вы все", "родитель", "ребенок", "супруг", "партнер"… Честно говоря, обращаться ко многим американским дипломатам "дамы и господа", независимо от их нестабильной гендерной принадлежности, казалось проблематичным уже давно, учитывая их кровавый вклад в мировые конфликты. А вот обращение "люди", на мой взгляд, некоторым из них только предстоит заслужить", - написала Захарова.