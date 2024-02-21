https://ria.ru/20240221/zaderzhanie-1928652434.html

Администратора Telegram-канала из Читы задержали при выезде за границу

Администратора Telegram-канала из Читы задержали при выезде за границу - РИА Новости, 21.02.2024

Администратора Telegram-канала из Читы задержали при выезде за границу

Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали администратора Telegram-канала из Читы, которого заподозрили в государственной измене в интересах Украины,... РИА Новости, 21.02.2024

2024-02-21T09:56

2024-02-21T09:56

2024-02-21T11:54

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ЧИТА, 21 фев — РИА Новости. Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали администратора Telegram-канала из Читы, которого заподозрили в государственной измене в интересах Украины, заявили в пресс-службе УФСБ по Забайкальскому краю. "С октября 2022 года мужчина являлся администратором группы в мессенджере Telegram, подконтрольной Службе безопасности Украины, через которую в интересах этой страны вел антироссийскую пропаганду", — говорится в сообщении.Ведомство также рассказало, что житель Читы собирал персональные данные российских военнослужащих и их близких родственников, которые передавал иностранцам. Его задержали при попытке выезда за границу, где хотел обратиться в посольство США, чтобы получить политическое убежище.Против фигуранта возбудили уголовное дело по статье 275 УК России ("Государственная измена").

https://ria.ru/20240112/gosizmena-1920870025.html

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украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, чита, украина, забайкальский край, telegram