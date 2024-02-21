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Администратора Telegram-канала из Читы задержали при выезде за границу - РИА Новости, 21.02.2024
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09:56 21.02.2024 (обновлено: 11:54 21.02.2024)
https://ria.ru/20240221/zaderzhanie-1928652434.html
Администратора Telegram-канала из Читы задержали при выезде за границу
Администратора Telegram-канала из Читы задержали при выезде за границу - РИА Новости, 21.02.2024
Администратора Telegram-канала из Читы задержали при выезде за границу
Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали администратора Telegram-канала из Читы, которого заподозрили в государственной измене в интересах Украины,... РИА Новости, 21.02.2024
2024-02-21T09:56
2024-02-21T11:54
происшествия
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ЧИТА, 21 фев — РИА Новости. Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали администратора Telegram-канала из Читы, которого заподозрили в государственной измене в интересах Украины, заявили в пресс-службе УФСБ по Забайкальскому краю. "С октября 2022 года мужчина являлся администратором группы в мессенджере Telegram, подконтрольной Службе безопасности Украины, через которую в интересах этой страны вел антироссийскую пропаганду", — говорится в сообщении.Ведомство также рассказало, что житель Читы собирал персональные данные российских военнослужащих и их близких родственников, которые передавал иностранцам. Его задержали при попытке выезда за границу, где хотел обратиться в посольство США, чтобы получить политическое убежище.Против фигуранта возбудили уголовное дело по статье 275 УК России ("Государственная измена").
https://ria.ru/20240112/gosizmena-1920870025.html
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происшествия, чита, украина, забайкальский край, telegram
Происшествия, Чита, Украина, Забайкальский край, Telegram
Администратора Telegram-канала из Читы задержали при выезде за границу

ФСБ задержала администратора Telegram-канала из Читы по подозрению в госизмене

© ФСБ РоссииЗадержание администратора Telegram-канала из Читы, который занимался антироссийской пропагандой и собирал данные российских военных. Кадр видео
Задержание администратора Telegram-канала из Читы, который занимался антироссийской пропагандой и собирал данные российских военных. Кадр видео
© ФСБ России
Задержание администратора Telegram-канала из Читы, который занимался антироссийской пропагандой и собирал данные российских военных. Кадр видео
Читать ria.ru в
ЧИТА, 21 фев — РИА Новости. Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали администратора Telegram-канала из Читы, которого заподозрили в государственной измене в интересах Украины, заявили в пресс-службе УФСБ по Забайкальскому краю.
"С октября 2022 года мужчина являлся администратором группы в мессенджере Telegram, подконтрольной Службе безопасности Украины, через которую в интересах этой страны вел антироссийскую пропаганду", — говорится в сообщении.
Ведомство также рассказало, что житель Читы собирал персональные данные российских военнослужащих и их близких родственников, которые передавал иностранцам. Его задержали при попытке выезда за границу, где хотел обратиться в посольство США, чтобы получить политическое убежище.
Против фигуранта возбудили уголовное дело по статье 275 УК России ("Государственная измена").
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