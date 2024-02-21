Администратора Telegram-канала из Читы задержали при выезде за границу
ФСБ задержала администратора Telegram-канала из Читы по подозрению в госизмене
© ФСБ РоссииЗадержание администратора Telegram-канала из Читы, который занимался антироссийской пропагандой и собирал данные российских военных. Кадр видео
© ФСБ России
Задержание администратора Telegram-канала из Читы, который занимался антироссийской пропагандой и собирал данные российских военных. Кадр видео
ЧИТА, 21 фев — РИА Новости. Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали администратора Telegram-канала из Читы, которого заподозрили в государственной измене в интересах Украины, заявили в пресс-службе УФСБ по Забайкальскому краю.
"С октября 2022 года мужчина являлся администратором группы в мессенджере Telegram, подконтрольной Службе безопасности Украины, через которую в интересах этой страны вел антироссийскую пропаганду", — говорится в сообщении.
Ведомство также рассказало, что житель Читы собирал персональные данные российских военнослужащих и их близких родственников, которые передавал иностранцам. Его задержали при попытке выезда за границу, где хотел обратиться в посольство США, чтобы получить политическое убежище.
Против фигуранта возбудили уголовное дело по статье 275 УК России ("Государственная измена").