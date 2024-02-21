На сайте Госдумы появится версия на арабском языке
Володин: арабский станет четвертым иностранным рабочим языком сайта Госдумы
Заседание Госдумы России. Архивное фото
МОСКВА, 21 фев – РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что арабский станет четвертым иностранным рабочим языком официального сайта Государственной Думы, сообщается на сайте нижней палаты.
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"Я хочу проинформировать вас, что наш официальный сайт Государственной Думы будет доступен на арабском языке. Арабский язык станет четвертым иностранным рабочим языком официального сайта Государственной Думы", - сообщил Володин, слова которого приводятся в сообщении.
Он напомнил, что в сентябре 2018 года была запущена англоязычная версия сайта, в сентябре 2023 года - версия на испанском языке, в декабре - на китайском.
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"Это делается для того, чтобы Государственная Дума была более открытой, чтобы ее работа была доступна не только гражданам нашей страны, тем, кто знает русский язык, но и жителям разных континентов. Тем более мы с вами выстраиваем отношения достаточно эффективно и с Латинской Америкой, поэтому неслучайно испанский язык. Мы с вами строим отношения с Китаем - это стратегический партнер. На китайском языке говорят более миллиарда человек - около двух, поэтому мы с вами запустили версию сайта на китайском. И вот сейчас арабский язык. Это тоже один из наших приоритетов - страны Востока, Северной Африки", - отметил председатель ГД.