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На сайте Госдумы появится версия на арабском языке - РИА Новости, 21.02.2024
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14:32 21.02.2024 (обновлено: 14:58 21.02.2024)
https://ria.ru/20240221/yazyk-1928732236.html
На сайте Госдумы появится версия на арабском языке
На сайте Госдумы появится версия на арабском языке - РИА Новости, 21.02.2024
На сайте Госдумы появится версия на арабском языке
Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что арабский станет четвертым иностранным рабочим языком официального сайта Государственной Думы, сообщается на сайте... РИА Новости, 21.02.2024
2024-02-21T14:32
2024-02-21T14:58
латинская америка
китай
вячеслав володин
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МОСКВА, 21 фев – РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что арабский станет четвертым иностранным рабочим языком официального сайта Государственной Думы, сообщается на сайте нижней палаты. "Я хочу проинформировать вас, что наш официальный сайт Государственной Думы будет доступен на арабском языке. Арабский язык станет четвертым иностранным рабочим языком официального сайта Государственной Думы", - сообщил Володин, слова которого приводятся в сообщении. Он напомнил, что в сентябре 2018 года была запущена англоязычная версия сайта, в сентябре 2023 года - версия на испанском языке, в декабре - на китайском. "Это делается для того, чтобы Государственная Дума была более открытой, чтобы ее работа была доступна не только гражданам нашей страны, тем, кто знает русский язык, но и жителям разных континентов. Тем более мы с вами выстраиваем отношения достаточно эффективно и с Латинской Америкой, поэтому неслучайно испанский язык. Мы с вами строим отношения с Китаем - это стратегический партнер. На китайском языке говорят более миллиарда человек - около двух, поэтому мы с вами запустили версию сайта на китайском. И вот сейчас арабский язык. Это тоже один из наших приоритетов - страны Востока, Северной Африки", - отметил председатель ГД.
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латинская америка, китай, вячеслав володин, госдума рф
Латинская Америка, Китай, Вячеслав Володин, Госдума РФ
На сайте Госдумы появится версия на арабском языке

Володин: арабский станет четвертым иностранным рабочим языком сайта Госдумы

CC BY-SA 4.0 / Сайт Государственной Думы РФ / Заседание Госдумы России
Заседание Госдумы России - РИА Новости, 1920, 21.02.2024
CC BY-SA 4.0 / Сайт Государственной Думы РФ /
Заседание Госдумы России. Архивное фото
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МОСКВА, 21 фев – РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что арабский станет четвертым иностранным рабочим языком официального сайта Государственной Думы, сообщается на сайте нижней палаты.
«
"Я хочу проинформировать вас, что наш официальный сайт Государственной Думы будет доступен на арабском языке. Арабский язык станет четвертым иностранным рабочим языком официального сайта Государственной Думы", - сообщил Володин, слова которого приводятся в сообщении.
Он напомнил, что в сентябре 2018 года была запущена англоязычная версия сайта, в сентябре 2023 года - версия на испанском языке, в декабре - на китайском.
«
"Это делается для того, чтобы Государственная Дума была более открытой, чтобы ее работа была доступна не только гражданам нашей страны, тем, кто знает русский язык, но и жителям разных континентов. Тем более мы с вами выстраиваем отношения достаточно эффективно и с Латинской Америкой, поэтому неслучайно испанский язык. Мы с вами строим отношения с Китаем - это стратегический партнер. На китайском языке говорят более миллиарда человек - около двух, поэтому мы с вами запустили версию сайта на китайском. И вот сейчас арабский язык. Это тоже один из наших приоритетов - страны Востока, Северной Африки", - отметил председатель ГД.
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Латинская АмерикаКитайВячеслав ВолодинГосдума РФ
 
 
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