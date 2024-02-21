https://ria.ru/20240221/yaponiya-1928622071.html

Япония в январе нарастила импорт зерновых из России

Япония в январе нарастила импорт зерновых из России - РИА Новости, 21.02.2024

Япония в январе нарастила импорт зерновых из России

Япония в январе 2024 года нарастила импорт зерновых из России на 110,5%, а рыбы и рыбной продукции – на 16,9%, свидетельствуют обнародованные в среду данные... РИА Новости, 21.02.2024

2024-02-21T03:46

2024-02-21T03:46

2024-02-21T03:46

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ТОКИО, 21 фев - РИА Новости. Япония в январе 2024 года нарастила импорт зерновых из России на 110,5%, а рыбы и рыбной продукции – на 16,9%, свидетельствуют обнародованные в среду данные министерства финансов страны. Также отмечается, что в январе этого года не импортировалась мясная продукция и фрукты.

https://ria.ru/20240215/yaponiya-1927481720.html

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