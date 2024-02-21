https://ria.ru/20240221/yaponiya-1928622071.html
Япония в январе нарастила импорт зерновых из России
Япония в январе нарастила импорт зерновых из России - РИА Новости, 21.02.2024
Япония в январе нарастила импорт зерновых из России
Япония в январе 2024 года нарастила импорт зерновых из России на 110,5%, а рыбы и рыбной продукции – на 16,9%, свидетельствуют обнародованные в среду данные... РИА Новости, 21.02.2024
2024-02-21T03:46
2024-02-21T03:46
2024-02-21T03:46
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ТОКИО, 21 фев - РИА Новости. Япония в январе 2024 года нарастила импорт зерновых из России на 110,5%, а рыбы и рыбной продукции – на 16,9%, свидетельствуют обнародованные в среду данные министерства финансов страны. Также отмечается, что в январе этого года не импортировалась мясная продукция и фрукты.
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япония, россия, в мире
Япония в январе нарастила импорт зерновых из России
Минфин Японии: Токио в январе нарастил импорт зерновых из России на 110,5%
ТОКИО, 21 фев - РИА Новости. Япония в январе 2024 года нарастила импорт зерновых из России на 110,5%, а рыбы и рыбной продукции – на 16,9%, свидетельствуют обнародованные в среду данные министерства финансов страны.
Также отмечается, что в январе этого года не импортировалась мясная продукция и фрукты.
Экономика Японии впервые за пять лет вошла в рецессию