Рейтинг@Mail.ru
Япония в январе нарастила импорт зерновых из России - РИА Новости, 21.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:46 21.02.2024
https://ria.ru/20240221/yaponiya-1928622071.html
Япония в январе нарастила импорт зерновых из России
Япония в январе нарастила импорт зерновых из России - РИА Новости, 21.02.2024
Япония в январе нарастила импорт зерновых из России
Япония в январе 2024 года нарастила импорт зерновых из России на 110,5%, а рыбы и рыбной продукции – на 16,9%, свидетельствуют обнародованные в среду данные... РИА Новости, 21.02.2024
2024-02-21T03:46
2024-02-21T03:46
япония
россия
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/01/1919390355_0:253:2481:1648_1920x0_80_0_0_30209e8c59b422dbc1b84a70e397a448.jpg
ТОКИО, 21 фев - РИА Новости. Япония в январе 2024 года нарастила импорт зерновых из России на 110,5%, а рыбы и рыбной продукции – на 16,9%, свидетельствуют обнародованные в среду данные министерства финансов страны. Также отмечается, что в январе этого года не импортировалась мясная продукция и фрукты.
https://ria.ru/20240215/yaponiya-1927481720.html
япония
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/01/1919390355_54:0:2251:1648_1920x0_80_0_0_eb73d7a6c13a2bf988c7691efe5c2714.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
япония, россия, в мире
Япония, Россия, В мире
Япония в январе нарастила импорт зерновых из России

Минфин Японии: Токио в январе нарастил импорт зерновых из России на 110,5%

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкФлаг Японии
Флаг Японии - РИА Новости, 1920, 21.02.2024
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в медиабанк
Флаг Японии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТОКИО, 21 фев - РИА Новости. Япония в январе 2024 года нарастила импорт зерновых из России на 110,5%, а рыбы и рыбной продукции – на 16,9%, свидетельствуют обнародованные в среду данные министерства финансов страны.
Также отмечается, что в январе этого года не импортировалась мясная продукция и фрукты.
Вид на ночной Токио - РИА Новости, 1920, 15.02.2024
Экономика Японии впервые за пять лет вошла в рецессию
15 февраля, 08:19
 
ЯпонияРоссияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала