Они обречены. СМИ раскрыли, что ждет Украину после крупного поражения ВСУ
IFQ: сдача ВСУ Авдеевки означает окончательное поражение Украины
© AP Photo / LibkosУкраинские солдаты недалеко от линии фронта под Авдеевкой
© AP Photo / Libkos
Украинские солдаты недалеко от линии фронта под Авдеевкой. Архивное фото
МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Потеря Авдеевки Вооруженными силами Украины означает поражение Киева, пишет Il Fatto Quotidiano.
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"Падение Авдеевки — подтверждение того, что Украина безнадежно и окончательно проиграла. Мало того, что украинское контрнаступление стало колоссальным провалом, Зеленский еще и потерпел поражение в самом важном сражении, заменив командующего армией Залужного на Сырского", — говорится в материале.
По мнению обозревателя, несмотря на все поставленное западными союзниками вооружение, будь то разные виды ракет, бронетехники или систем ПВО, украинская армия обречена на поражение.
Журналист считает, что ВСУ теперь лишь только могут держаться и ждать, пока российские военные будут освобождать все больше территорий.
В ночь на 17 февраля главком ВСУ Александр Сырский отдал приказ оставить Авдеевку, при этом позже Министерство обороны России констатировало, что приказ вышел спустя сутки после начала "неконтролируемого бегства украинских подразделений из города".
Подразделения группировки войск "Центр" 17 февраля в ходе наступательных действий полностью освободили Авдеевку и продвинулись на глубину 8,6 километра, сообщило Минобороны. Общая площадь освобожденной территории составила 31,75 квадратных километра. Противник потерял более 1,5 тысячи военнослужащих.
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