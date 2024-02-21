Рейтинг@Mail.ru
Минобороны Британии сообщило об "аномалии" на атомной подлодке - РИА Новости, 21.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:55 21.02.2024 (обновлено: 06:08 21.02.2024)
https://ria.ru/20240221/velikobritaniya-1928622305.html
Минобороны Британии сообщило об "аномалии" на атомной подлодке
Минобороны Британии сообщило об "аномалии" на атомной подлодке - РИА Новости, 21.02.2024
Минобороны Британии сообщило об "аномалии" на атомной подлодке
ВМС Великобритании провели неудачный пуск межконтинентальной баллистической ракеты Trident II ("Трайдент-2") с атомной подводной лодки HMS Vanguard, на борту... РИА Новости, 21.02.2024
2024-02-21T03:55
2024-02-21T06:08
в мире
великобритания
флорида
атлантический океан
грант шаппс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/11/1564862386_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_371bdf64be1c6b830c720960811d852c.jpg
МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. ВМС Великобритании провели неудачный пуск межконтинентальной баллистической ракеты Trident II ("Трайдент-2") с атомной подводной лодки HMS Vanguard, на борту которой находился глава британского минобороны Грант Шаппс, сообщает газета Sun. &quot;Ракета Trident дала резкую осечку и упала в океан в нескольких метрах от британской атомной подводной лодки, с которой она была запущена... неудачный запуск... произошел, когда министр обороны Грант Шаппс находился на борту HMS Vanguard, чтобы наблюдать за испытаниями&quot;, — говорится в сообщении издания.Как отмечает газета, инцидент произошел во время учений 30 января у берегов Флориды, позже была инициирована проверка обстоятельств случившегося, Великобритания начала поисковую операцию по извлечению ракеты с морского дна. Согласно информации министерства обороны Великобритании, во время пуска "произошла аномалия". "HMS Vanguard и ее экипаж доказали полную готовность управлять непрерывными морскими средствами сдерживания Великобритании, пройдя все тесты во время недавних контрольно-тестовых пусков, подтверждающих, что подводная лодка может вернуться в строй после тщательного технического обслуживания. Испытание подтвердило эффективность британских сил ядерного сдерживания, в котором мы абсолютно уверены. Во время испытания произошла аномалия. По соображениям национальной безопасности мы не можем предоставить дополнительную информацию по этому вопросу", — говорится в заявлении минобороны Великобритании для Sun. Ранее Sun со ссылкой на источники сообщало, что военно-морские силы Великобритании готовятся впервые с 2016 года провести испытание межконтинентальной баллистической ракеты Trident 2, пуск которой будет произведен с атомной подводной лодки в Атлантическом океане. Ракета должна была преодолеть около 6 тысяч километров, прежде чем упасть в море между Бразилией и Западной Африкой. Предыдущий пуск ракеты межконтинентальной баллистической ракеты Trident 2 с борта британской подлодки в 2016 году окончился неудачей. Ракета должна была пролететь 9 тысяч километров от побережья Флориды до цели к юго-востоку от острова Вознесения, но опасно отклонилась от курса и автоматически самоуничтожилась.
https://ria.ru/20240120/stolknovenie-1922454469.html
https://ria.ru/20240219/yemen-1928136834.html
великобритания
флорида
атлантический океан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/11/1564862386_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d5e0a04792425e4cd78534244e425c6a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, великобритания, флорида, атлантический океан, грант шаппс
В мире, Великобритания, Флорида, Атлантический океан, Грант Шаппс
Минобороны Британии сообщило об "аномалии" на атомной подлодке

Sun: ВМС Великобритании провели неудачный пуск баллистической ракеты Trident II

© Фото : ВМС СШАЗапуск баллистической ракеты Trident II
Запуск баллистической ракеты Trident II - РИА Новости, 1920, 21.02.2024
© Фото : ВМС США
Запуск баллистической ракеты Trident II. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. ВМС Великобритании провели неудачный пуск межконтинентальной баллистической ракеты Trident II ("Трайдент-2") с атомной подводной лодки HMS Vanguard, на борту которой находился глава британского минобороны Грант Шаппс, сообщает газета Sun.
«

"Ракета Trident дала резкую осечку и упала в океан в нескольких метрах от британской атомной подводной лодки, с которой она была запущена... неудачный запуск... произошел, когда министр обороны Грант Шаппс находился на борту HMS Vanguard, чтобы наблюдать за испытаниями", — говорится в сообщении издания.

Как отмечает газета, инцидент произошел во время учений 30 января у берегов Флориды, позже была инициирована проверка обстоятельств случившегося, Великобритания начала поисковую операцию по извлечению ракеты с морского дна.
Согласно информации министерства обороны Великобритании, во время пуска "произошла аномалия".
"HMS Vanguard и ее экипаж доказали полную готовность управлять непрерывными морскими средствами сдерживания Великобритании, пройдя все тесты во время недавних контрольно-тестовых пусков, подтверждающих, что подводная лодка может вернуться в строй после тщательного технического обслуживания. Испытание подтвердило эффективность британских сил ядерного сдерживания, в котором мы абсолютно уверены. Во время испытания произошла аномалия. По соображениям национальной безопасности мы не можем предоставить дополнительную информацию по этому вопросу", — говорится в заявлении минобороны Великобритании для Sun.
Тральщик британских ВМС Chiddingfold - РИА Новости, 1920, 20.01.2024
Два британских корабля столкнулись в Бахрейне, сообщили СМИ
20 января, 01:38
Ранее Sun со ссылкой на источники сообщало, что военно-морские силы Великобритании готовятся впервые с 2016 года провести испытание межконтинентальной баллистической ракеты Trident 2, пуск которой будет произведен с атомной подводной лодки в Атлантическом океане. Ракета должна была преодолеть около 6 тысяч километров, прежде чем упасть в море между Бразилией и Западной Африкой.
Предыдущий пуск ракеты межконтинентальной баллистической ракеты Trident 2 с борта британской подлодки в 2016 году окончился неудачей. Ракета должна была пролететь 9 тысяч километров от побережья Флориды до цели к юго-востоку от острова Вознесения, но опасно отклонилась от курса и автоматически самоуничтожилась.
Йеменская береговая охрана от группировки хуситов патрулируют море
В Британии сообщили об инциденте в водах у берегов Йемена
19 февраля, 00:33
 
В миреВеликобританияФлоридаАтлантический океанГрант Шаппс
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала