https://ria.ru/20240221/velikobritaniya-1928622305.html

Минобороны Британии сообщило об "аномалии" на атомной подлодке

Минобороны Британии сообщило об "аномалии" на атомной подлодке - РИА Новости, 21.02.2024

Минобороны Британии сообщило об "аномалии" на атомной подлодке

ВМС Великобритании провели неудачный пуск межконтинентальной баллистической ракеты Trident II ("Трайдент-2") с атомной подводной лодки HMS Vanguard, на борту... РИА Новости, 21.02.2024

2024-02-21T03:55

2024-02-21T03:55

2024-02-21T06:08

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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. ВМС Великобритании провели неудачный пуск межконтинентальной баллистической ракеты Trident II ("Трайдент-2") с атомной подводной лодки HMS Vanguard, на борту которой находился глава британского минобороны Грант Шаппс, сообщает газета Sun. "Ракета Trident дала резкую осечку и упала в океан в нескольких метрах от британской атомной подводной лодки, с которой она была запущена... неудачный запуск... произошел, когда министр обороны Грант Шаппс находился на борту HMS Vanguard, чтобы наблюдать за испытаниями", — говорится в сообщении издания.Как отмечает газета, инцидент произошел во время учений 30 января у берегов Флориды, позже была инициирована проверка обстоятельств случившегося, Великобритания начала поисковую операцию по извлечению ракеты с морского дна. Согласно информации министерства обороны Великобритании, во время пуска "произошла аномалия". "HMS Vanguard и ее экипаж доказали полную готовность управлять непрерывными морскими средствами сдерживания Великобритании, пройдя все тесты во время недавних контрольно-тестовых пусков, подтверждающих, что подводная лодка может вернуться в строй после тщательного технического обслуживания. Испытание подтвердило эффективность британских сил ядерного сдерживания, в котором мы абсолютно уверены. Во время испытания произошла аномалия. По соображениям национальной безопасности мы не можем предоставить дополнительную информацию по этому вопросу", — говорится в заявлении минобороны Великобритании для Sun. Ранее Sun со ссылкой на источники сообщало, что военно-морские силы Великобритании готовятся впервые с 2016 года провести испытание межконтинентальной баллистической ракеты Trident 2, пуск которой будет произведен с атомной подводной лодки в Атлантическом океане. Ракета должна была преодолеть около 6 тысяч километров, прежде чем упасть в море между Бразилией и Западной Африкой. Предыдущий пуск ракеты межконтинентальной баллистической ракеты Trident 2 с борта британской подлодки в 2016 году окончился неудачей. Ракета должна была пролететь 9 тысяч километров от побережья Флориды до цели к юго-востоку от острова Вознесения, но опасно отклонилась от курса и автоматически самоуничтожилась.

https://ria.ru/20240120/stolknovenie-1922454469.html

https://ria.ru/20240219/yemen-1928136834.html

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в мире, великобритания, флорида, атлантический океан, грант шаппс