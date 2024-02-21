Минобороны Британии сообщило об "аномалии" на атомной подлодке
Sun: ВМС Великобритании провели неудачный пуск баллистической ракеты Trident II
Запуск баллистической ракеты Trident II. Архивное фото
МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. ВМС Великобритании провели неудачный пуск межконтинентальной баллистической ракеты Trident II ("Трайдент-2") с атомной подводной лодки HMS Vanguard, на борту которой находился глава британского минобороны Грант Шаппс, сообщает газета Sun.
«
"Ракета Trident дала резкую осечку и упала в океан в нескольких метрах от британской атомной подводной лодки, с которой она была запущена... неудачный запуск... произошел, когда министр обороны Грант Шаппс находился на борту HMS Vanguard, чтобы наблюдать за испытаниями", — говорится в сообщении издания.
Как отмечает газета, инцидент произошел во время учений 30 января у берегов Флориды, позже была инициирована проверка обстоятельств случившегося, Великобритания начала поисковую операцию по извлечению ракеты с морского дна.
Согласно информации министерства обороны Великобритании, во время пуска "произошла аномалия".
"HMS Vanguard и ее экипаж доказали полную готовность управлять непрерывными морскими средствами сдерживания Великобритании, пройдя все тесты во время недавних контрольно-тестовых пусков, подтверждающих, что подводная лодка может вернуться в строй после тщательного технического обслуживания. Испытание подтвердило эффективность британских сил ядерного сдерживания, в котором мы абсолютно уверены. Во время испытания произошла аномалия. По соображениям национальной безопасности мы не можем предоставить дополнительную информацию по этому вопросу", — говорится в заявлении минобороны Великобритании для Sun.
Ранее Sun со ссылкой на источники сообщало, что военно-морские силы Великобритании готовятся впервые с 2016 года провести испытание межконтинентальной баллистической ракеты Trident 2, пуск которой будет произведен с атомной подводной лодки в Атлантическом океане. Ракета должна была преодолеть около 6 тысяч километров, прежде чем упасть в море между Бразилией и Западной Африкой.
Предыдущий пуск ракеты межконтинентальной баллистической ракеты Trident 2 с борта британской подлодки в 2016 году окончился неудачей. Ракета должна была пролететь 9 тысяч километров от побережья Флориды до цели к юго-востоку от острова Вознесения, но опасно отклонилась от курса и автоматически самоуничтожилась.