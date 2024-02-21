https://ria.ru/20240221/uzbekistan-1928824649.html

Мирзиеев заявил о совместных проектах с Россией на 45 миллиардов долларов

Мирзиеев заявил о совместных проектах с Россией на 45 миллиардов долларов - РИА Новости, 21.02.2024

Мирзиеев заявил о совместных проектах с Россией на 45 миллиардов долларов

Москва и Ташкент разрабатывают совместные перспективные проекты на 45 миллиардов долларов, сообщил президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев на встрече с Владимиром РИА Новости, 21.02.2024

2024-02-21T18:48

2024-02-21T18:48

2024-02-21T19:32

россия

узбекистан

шавкат мирзиеев

экономика

владимир путин

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КАЗАНЬ, 21 фев — РИА Новости. Москва и Ташкент разрабатывают совместные перспективные проекты на 45 миллиардов долларов, сообщил президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев на встрече с Владимиром Путиным в Казани."У нас хорошая база инвестиционно-составляющая. Я вам должен сказать, ни с одной страной у нас такой базы нет. На 45 миллиардов долларов у нас есть перспективные проекты", — сказал Мирзиеев.Он добавил, что в этом году совместно с российскими партнерами планируется реализовать пять миллиардов долларов инвестиций. У двух стран есть реальные большие проекты, реальные исполнители и реальные регионы, подчеркнул президент.В свою очередь, Владимир Путин отметил, что Россия и Узбекистан очень интенсивно развивают связи, выстраивают хорошие перспективы."Я, честно говоря, даже не вижу никаких вопросов, которые требовали бы дополнительного решения с нашей стороны, с нашего уровня", — сказал российский лидер.По словам Мирзиеева, Узбекистан хочет, чтобы Россия присоединилась к проекту Трансафганской железной дороги. Он напомнил, что российский министр транспорта Виталий Савельев побывал в Ташкенте, стороны договорились об участии.Мирзиеев прибыл с рабочим визитом в Казань, где примет участие в торжественной церемонии открытия международного турнира "Игры будущего".

https://ria.ru/20240221/gaz-1928640178.html

https://ria.ru/20240202/sotrudnichestvo-1925002840.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, узбекистан, шавкат мирзиеев, экономика, владимир путин