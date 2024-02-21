https://ria.ru/20240221/uzbekistan-1928824649.html
Мирзиеев заявил о совместных проектах с Россией на 45 миллиардов долларов
Мирзиеев заявил о совместных проектах с Россией на 45 миллиардов долларов - РИА Новости, 21.02.2024
Мирзиеев заявил о совместных проектах с Россией на 45 миллиардов долларов
Москва и Ташкент разрабатывают совместные перспективные проекты на 45 миллиардов долларов, сообщил президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев на встрече с Владимиром РИА Новости, 21.02.2024
2024-02-21T18:48
2024-02-21T18:48
2024-02-21T19:32
россия
узбекистан
шавкат мирзиеев
экономика
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/15/1928822835_0:194:2933:1844_1920x0_80_0_0_c4f642e2a156bca2b302ddc02b2b20f8.jpg
КАЗАНЬ, 21 фев — РИА Новости. Москва и Ташкент разрабатывают совместные перспективные проекты на 45 миллиардов долларов, сообщил президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев на встрече с Владимиром Путиным в Казани."У нас хорошая база инвестиционно-составляющая. Я вам должен сказать, ни с одной страной у нас такой базы нет. На 45 миллиардов долларов у нас есть перспективные проекты", — сказал Мирзиеев.Он добавил, что в этом году совместно с российскими партнерами планируется реализовать пять миллиардов долларов инвестиций. У двух стран есть реальные большие проекты, реальные исполнители и реальные регионы, подчеркнул президент.В свою очередь, Владимир Путин отметил, что Россия и Узбекистан очень интенсивно развивают связи, выстраивают хорошие перспективы."Я, честно говоря, даже не вижу никаких вопросов, которые требовали бы дополнительного решения с нашей стороны, с нашего уровня", — сказал российский лидер.По словам Мирзиеева, Узбекистан хочет, чтобы Россия присоединилась к проекту Трансафганской железной дороги. Он напомнил, что российский министр транспорта Виталий Савельев побывал в Ташкенте, стороны договорились об участии.Мирзиеев прибыл с рабочим визитом в Казань, где примет участие в торжественной церемонии открытия международного турнира "Игры будущего".
https://ria.ru/20240221/gaz-1928640178.html
https://ria.ru/20240202/sotrudnichestvo-1925002840.html
россия
узбекистан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/15/1928822835_202:0:2933:2048_1920x0_80_0_0_e9890ea4a85a719d9634038f311078f7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, узбекистан, шавкат мирзиеев, экономика, владимир путин
Россия, Узбекистан, Шавкат Мирзиеев, Экономика, Владимир Путин
Мирзиеев заявил о совместных проектах с Россией на 45 миллиардов долларов
Мирзиеев: у Узбекистана ни с кем нет такой инвестиционной базы, как с Россией
КАЗАНЬ, 21 фев — РИА Новости.
Москва и Ташкент разрабатывают совместные перспективные проекты на 45 миллиардов долларов, сообщил президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев на встрече
с Владимиром Путиным в Казани.
"У нас хорошая база инвестиционно-составляющая. Я вам должен сказать, ни с одной страной у нас такой базы нет. На 45 миллиардов долларов у нас есть перспективные проекты", — сказал Мирзиеев.
В Узбекистане хотят увеличить импорт газа из России в 3,5 раза
Он добавил, что в этом году совместно с российскими партнерами планируется реализовать пять миллиардов долларов инвестиций. У двух стран есть реальные большие проекты, реальные исполнители и реальные регионы, подчеркнул президент.
В свою очередь, Владимир Путин отметил, что Россия и Узбекистан очень интенсивно развивают связи, выстраивают хорошие перспективы.
"Я, честно говоря, даже не вижу никаких вопросов, которые требовали бы дополнительного решения с нашей стороны, с нашего уровня", — сказал российский лидер.
По словам Мирзиеева, Узбекистан хочет, чтобы Россия присоединилась к проекту Трансафганской железной дороги. Он напомнил, что российский министр транспорта Виталий Савельев побывал в Ташкенте, стороны договорились об участии.
В феврале 2021 года власти Узбекистана, Афганистана и Пакистана подписали в Ташкенте дорожную карту по строительству железной дороги Термез — Мазари-Шариф — Кабул — Пешавар. По расчетам участников, предварительная стоимость проекта — около пяти миллиардов долларов. В результате новый транспортный коридор транзитным потенциалом до 20 миллионов тонн грузов должен связать страны Европы, Россию, Узбекистан, Афганистан, Пакистан, Индию и далее государства Юго-Восточной Азии.
Мирзиеев прибыл с рабочим визитом в Казань, где примет участие в торжественной церемонии открытия международного турнира "Игры будущего".
Россия и Узбекистан активизировали сотрудничество в развитии технопарка