США не заинтересованы в урегулировании на Украине, заявили в Москве
МИД России: США не хотят рассматривать инициативы по урегулированию на Украине
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве.. Архивное фото
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Москва не видит признаков заинтересованности США и их союзников в мирном урегулировании украинского кризиса, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Галузин.
"Мы не видим признаков заинтересованности США и их сателлитов в мирном урегулировании кризиса вокруг Украины. Для западников стало традицией напоминать своей общественности о том, что все происходящее там является выгодной для Вашингтона сделкой: большая часть выделяемых на украинский конфликт средств, сумма которых исчисляется десятками миллиардов, остается за океаном и стимулирует развитие американского ВПК, создает новые рабочие места. На поле боя погибают граждане Украины, а не США, на чем также цинично делается акцент", - сказал он в интервью агентству.
На дипломатическом треке Киев и западные страны "продолжают продвигать полностью дискредитировавшую себя "формулу" Зеленского", указал Галузин. При этом, сказал он, они "наотрез отказываются рассматривать предлагаемые другими странами реалистичные инициативы по урегулированию украинского кризиса".
Москва ранее неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны. Президент РФ Владимир Путин заявил позже, что если на Украине хотят переговорного процесса, то театральные жесты не нужны, надо отменить декрет, запрещающий вести переговоры с Россией. По его словам, Россия никогда не была против урегулирования конфликта на Украине мирными средствами, но при соблюдении гарантий безопасности РФ.