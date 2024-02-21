https://ria.ru/20240221/ukraina-1928742152.html

Захарова критически отнеслась к соглашениям Украины по безопасности

Захарова критически отнеслась к соглашениям Украины по безопасности - РИА Новости, 21.02.2024

Захарова критически отнеслась к соглашениям Украины по безопасности

Соглашения Киева с ФРГ и Францией в области безопасности уже окрестили "гарантиями безопасности", хотя о "гарантиях" в документах нет речи, заявила официальный... РИА Новости, 21.02.2024

2024-02-21T14:57

2024-02-21T14:57

2024-02-21T14:57

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министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Соглашения Киева с ФРГ и Францией в области безопасности уже окрестили "гарантиями безопасности", хотя о "гарантиях" в документах нет речи, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Ранее президент Франции Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский подписали двустороннее соглашение о гарантиях безопасности для Украины. Еще одно соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности было подписано Зеленским и канцлером Германии Олафом Шольцем. "На прошлой неделе Зеленский, традиционно гастролируя по европейским столицам с протянутой рукой, подписал "соглашения о сотрудничестве в сфере безопасности" с Германией и Францией, аналогичные подписанному в январе с.г. между Киевом и Лондоном. В рамках этих документов Берлин намерен выделить Киеву до конца 2024 г. 7 млрд евро военной помощи и 6 млрд в последующие годы, Париж – 3 млрд евро в этом году", - говорится в ее комментарии на сайте ведомства. "Данные соглашения на Украине уже окрестили "гарантиями безопасности", хотя о "гарантиях" во всех трех документах нет и речи. В них лишь констатируется то, что и так делается. Ничего сверх этого Киеву никто не обещает", - подчеркнула Захарова. Цена западных "гарантий" в отношении Украины хорошо известна, указала она. "В феврале 2014 г. Берлин, Париж и Варшава "гарантировали" выполнение соглашения Виктора Януковича и оппозиции, но ничего не сделали для его реализации. В феврале 2015 г. Германия и Франция брали на себя роль "гарантов" минского "Комплекса мер", который сами же и похоронили вместе с Киевом, обманув все мировое сообщество. А ведь это был документ, одобренный резолюцией СБ ООН и ставший неотъемлемой частью международного права", - заявила Захарова.

https://ria.ru/20240218/ukraine-1928102042.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, германия, мария захарова, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), ситуация в днр и лнр, франция