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Захарова критически отнеслась к соглашениям Украины по безопасности - РИА Новости, 21.02.2024
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https://ria.ru/20240221/ukraina-1928742152.html
Захарова критически отнеслась к соглашениям Украины по безопасности
Захарова критически отнеслась к соглашениям Украины по безопасности - РИА Новости, 21.02.2024
Захарова критически отнеслась к соглашениям Украины по безопасности
Соглашения Киева с ФРГ и Францией в области безопасности уже окрестили "гарантиями безопасности", хотя о "гарантиях" в документах нет речи, заявила официальный... РИА Новости, 21.02.2024
2024-02-21T14:57
2024-02-21T14:57
специальная военная операция на украине
в мире
украина
германия
мария захарова
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Соглашения Киева с ФРГ и Францией в области безопасности уже окрестили "гарантиями безопасности", хотя о "гарантиях" в документах нет речи, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Ранее президент Франции Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский подписали двустороннее соглашение о гарантиях безопасности для Украины. Еще одно соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности было подписано Зеленским и канцлером Германии Олафом Шольцем. "На прошлой неделе Зеленский, традиционно гастролируя по европейским столицам с протянутой рукой, подписал "соглашения о сотрудничестве в сфере безопасности" с Германией и Францией, аналогичные подписанному в январе с.г. между Киевом и Лондоном. В рамках этих документов Берлин намерен выделить Киеву до конца 2024 г. 7 млрд евро военной помощи и 6 млрд в последующие годы, Париж – 3 млрд евро в этом году", - говорится в ее комментарии на сайте ведомства. "Данные соглашения на Украине уже окрестили "гарантиями безопасности", хотя о "гарантиях" во всех трех документах нет и речи. В них лишь констатируется то, что и так делается. Ничего сверх этого Киеву никто не обещает", - подчеркнула Захарова. Цена западных "гарантий" в отношении Украины хорошо известна, указала она. "В феврале 2014 г. Берлин, Париж и Варшава "гарантировали" выполнение соглашения Виктора Януковича и оппозиции, но ничего не сделали для его реализации. В феврале 2015 г. Германия и Франция брали на себя роль "гарантов" минского "Комплекса мер", который сами же и похоронили вместе с Киевом, обманув все мировое сообщество. А ведь это был документ, одобренный резолюцией СБ ООН и ставший неотъемлемой частью международного права", - заявила Захарова.
https://ria.ru/20240218/ukraine-1928102042.html
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в мире, украина, германия, мария захарова, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), ситуация в днр и лнр, франция
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Германия, Мария Захарова, Россия, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Ситуация в ДНР и ЛНР, Франция
Захарова критически отнеслась к соглашениям Украины по безопасности

Захарова: в соглашениях Украины с Германией и Францией нет речи о гарантиях

© РИА Новости / Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве - РИА Новости, 1920, 21.02.2024
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Соглашения Киева с ФРГ и Францией в области безопасности уже окрестили "гарантиями безопасности", хотя о "гарантиях" в документах нет речи, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский подписали двустороннее соглашение о гарантиях безопасности для Украины. Еще одно соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности было подписано Зеленским и канцлером Германии Олафом Шольцем.
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"На прошлой неделе Зеленский, традиционно гастролируя по европейским столицам с протянутой рукой, подписал "соглашения о сотрудничестве в сфере безопасности" с Германией и Францией, аналогичные подписанному в январе с.г. между Киевом и Лондоном. В рамках этих документов Берлин намерен выделить Киеву до конца 2024 г. 7 млрд евро военной помощи и 6 млрд в последующие годы, Париж – 3 млрд евро в этом году", - говорится в ее комментарии на сайте ведомства.
"Данные соглашения на Украине уже окрестили "гарантиями безопасности", хотя о "гарантиях" во всех трех документах нет и речи. В них лишь констатируется то, что и так делается. Ничего сверх этого Киеву никто не обещает", - подчеркнула Захарова.
Цена западных "гарантий" в отношении Украины хорошо известна, указала она. "В феврале 2014 г. Берлин, Париж и Варшава "гарантировали" выполнение соглашения Виктора Януковича и оппозиции, но ничего не сделали для его реализации. В феврале 2015 г. Германия и Франция брали на себя роль "гарантов" минского "Комплекса мер", который сами же и похоронили вместе с Киевом, обманув все мировое сообщество. А ведь это был документ, одобренный резолюцией СБ ООН и ставший неотъемлемой частью международного права", - заявила Захарова.
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