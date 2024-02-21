https://ria.ru/20240221/ukraina-1928631138.html

Медведчук рассказал, как восстановить экономику Украины

Медведчук рассказал, как восстановить экономику Украины - РИА Новости, 21.02.2024

Медведчук рассказал, как восстановить экономику Украины

Восстановить экономику Украины можно только в сотрудничестве с Россией, заявил в интервью РИА Новости оппозиционный украинский политик, председатель совета... РИА Новости, 21.02.2024

2024-02-21T07:04

2024-02-21T07:04

2024-02-21T09:30

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виктор медведчук

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МОСКВА, 21 фев – РИА Новости. Восстановить экономику Украины можно только в сотрудничестве с Россией, заявил в интервью РИА Новости оппозиционный украинский политик, председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук в преддверии десятой годовщины государственного переворота в стране. "Чтобы восстановить уровень благосостояния, уровень доходов людей, мы исходили из того, что надо восстановить экономические и торговые отношения, в первую очередь, с Россией и странами СНГ", - сказал он. По словам Медведчука, "необходимо восстановить реализацию нашего экспорта, необходимо нарастить производственные и промышленные мощности". "Но это можно было сделать только в сотрудничестве с Россией. Потому что наша экономика как часть цикла общего индустриального потенциала Советского Союза была всегда завязана в том числе на Россию и другие страны, другие республики Советского Союза, но не на Европу", - отметил он. Государственный переворот на Украине 22 февраля 2014 года был проведен вооруженной оппозицией при поддержке США. Парламент Украины незаконно отстранил президента Виктора Януковича от власти, а радикалы с оружием в руках захватили здание администрации президента. Все это произошло при попустительстве стран Евросоюза, которые накануне выступили гарантом соглашения между властью и оппозицией Украины. Госперевороту предшествовало многодневное противостояние правоохранительных органов с протестующими в центре Киева, среди которых появились радикалы. С целью провокации по протестующим на майдане гражданам и силовикам стреляли снайперы из Грузии и стран Балтии. Как рассказал на неформальном заседании СБ ООН бывший в 2011-2014 годах министром внутренних дел Украины Виталий Захарченко, эти снайперы были тесно связаны со спецслужбами западных стран.

https://ria.ru/20240221/medvedchuk-1928628950.html

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в мире, украина, россия, виктор медведчук