Медведчук рассказал, как восстановить экономику Украины
Медведчук: восстановить экономику Украины можно только сотрудничая с Россией
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкОппозиционный украинский политик, председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук дает интервью агентству РИА Новости
Оппозиционный украинский политик, председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук дает интервью агентству РИА Новости
МОСКВА, 21 фев – РИА Новости. Восстановить экономику Украины можно только в сотрудничестве с Россией, заявил в интервью РИА Новости оппозиционный украинский политик, председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук в преддверии десятой годовщины государственного переворота в стране.
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"Чтобы восстановить уровень благосостояния, уровень доходов людей, мы исходили из того, что надо восстановить экономические и торговые отношения, в первую очередь, с Россией и странами СНГ", - сказал он.
По словам Медведчука, "необходимо восстановить реализацию нашего экспорта, необходимо нарастить производственные и промышленные мощности".
"Но это можно было сделать только в сотрудничестве с Россией. Потому что наша экономика как часть цикла общего индустриального потенциала Советского Союза была всегда завязана в том числе на Россию и другие страны, другие республики Советского Союза, но не на Европу", - отметил он.
Государственный переворот на Украине 22 февраля 2014 года был проведен вооруженной оппозицией при поддержке США. Парламент Украины незаконно отстранил президента Виктора Януковича от власти, а радикалы с оружием в руках захватили здание администрации президента. Все это произошло при попустительстве стран Евросоюза, которые накануне выступили гарантом соглашения между властью и оппозицией Украины.
Госперевороту предшествовало многодневное противостояние правоохранительных органов с протестующими в центре Киева, среди которых появились радикалы. С целью провокации по протестующим на майдане гражданам и силовикам стреляли снайперы из Грузии и стран Балтии. Как рассказал на неформальном заседании СБ ООН бывший в 2011-2014 годах министром внутренних дел Украины Виталий Захарченко, эти снайперы были тесно связаны со спецслужбами западных стран.