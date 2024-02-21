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Турецкий эксперт рассказал, как можно решить проблему с платежами из России - РИА Новости, 21.02.2024
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08:26 21.02.2024
https://ria.ru/20240221/turtsiya-1928636915.html
Турецкий эксперт рассказал, как можно решить проблему с платежами из России
Турецкий эксперт рассказал, как можно решить проблему с платежами из России - РИА Новости, 21.02.2024
Турецкий эксперт рассказал, как можно решить проблему с платежами из России
Одним из вариантов решения проблемы в платежных переводах между Анкарой и Москвой является создание Россией банков в Турции со стопроцентным российским... РИА Новости, 21.02.2024
2024-02-21T08:26
2024-02-21T08:26
экономика
россия
сша
турция
санкции в отношении россии
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АНКАРА, 21 фев – РИА Новости. Одним из вариантов решения проблемы в платежных переводах между Анкарой и Москвой является создание Россией банков в Турции со стопроцентным российским капиталом, которые могут использовать систему "Мир", заявил РИА Новости турецкий аналитик Энгин Озер. "Доля упомянутых государственных банков во внешней торговле Турции с западным миром очень велика, поэтому крайне важно, чтобы они не попали под санкции. По этой причине знаем, что Москва и Анкара работают над альтернативной платежной системой между двумя странами, работа находится на завершающей стадии", - сказал собеседник агентства. По его словам, Анкара имеет возможность торговать с Россией, не подвергаясь санкциям. "Другой вариант - создать в Турции банки со 100%-ным российским капиталом и продолжить работу с платежной системой "Мир". С другой стороны, в среднесрочной перспективе, с увеличением использования "официальных" цифровых валют, использование платежной системы SWIFT будет сокращаться с каждым днем. Известно, что работа Москвы над цифровыми рублями близка к завершению. Таким образом, внешняя торговля между двумя странами не будет нарушена из-за проблем в платежной системе, изучаются многие варианты", - сказал эксперт. С 1 января турецкие экспортеры столкнулись с отказами банков принимать денежные переводы из России. По словам источника РИА Новости, проблема отчасти связана с давлением США на Турцию в связи с санкциями. Вопросом занялся турецкий минторг, Москва ведет диалог с Анкарой. Турецкая сторона на официальном уровне осведомлена об имеющихся проблемах в платежных переводах с Россией, считает ситуацию некатастрофичной, соответствующие ведомства двух стран работают над урегулированием ситуации, сообщал РИА Новости источник в администрации президента страны. При этом источник в банковском секторе сообщал 14 февраля, что США, исходя из санкционной политики, предупреждают ряд частных банков Турции о необходимости тщательной проверки платежных переводов с Россией, доходит до угрожающего тона.
https://ria.ru/20240220/neft-1928478094.html
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экономика, россия, сша, турция, санкции в отношении россии
Экономика, Россия, США, Турция, Санкции в отношении России
Турецкий эксперт рассказал, как можно решить проблему с платежами из России

Аналитик Энгин Озер посоветовал создать в Турции банки, использующие "Мир"

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкВид на город Анкара
Вид на город Анкара - РИА Новости, 1920, 21.02.2024
© РИА Новости / Антон Денисов
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Вид на город Анкара. Архивное фото
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АНКАРА, 21 фев – РИА Новости. Одним из вариантов решения проблемы в платежных переводах между Анкарой и Москвой является создание Россией банков в Турции со стопроцентным российским капиталом, которые могут использовать систему "Мир", заявил РИА Новости турецкий аналитик Энгин Озер.
"Доля упомянутых государственных банков во внешней торговле Турции с западным миром очень велика, поэтому крайне важно, чтобы они не попали под санкции. По этой причине знаем, что Москва и Анкара работают над альтернативной платежной системой между двумя странами, работа находится на завершающей стадии", - сказал собеседник агентства.
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По его словам, Анкара имеет возможность торговать с Россией, не подвергаясь санкциям.
"Другой вариант - создать в Турции банки со 100%-ным российским капиталом и продолжить работу с платежной системой "Мир". С другой стороны, в среднесрочной перспективе, с увеличением использования "официальных" цифровых валют, использование платежной системы SWIFT будет сокращаться с каждым днем. Известно, что работа Москвы над цифровыми рублями близка к завершению. Таким образом, внешняя торговля между двумя странами не будет нарушена из-за проблем в платежной системе, изучаются многие варианты", - сказал эксперт.
С 1 января турецкие экспортеры столкнулись с отказами банков принимать денежные переводы из России. По словам источника РИА Новости, проблема отчасти связана с давлением США на Турцию в связи с санкциями.
Вопросом занялся турецкий минторг, Москва ведет диалог с Анкарой. Турецкая сторона на официальном уровне осведомлена об имеющихся проблемах в платежных переводах с Россией, считает ситуацию некатастрофичной, соответствующие ведомства двух стран работают над урегулированием ситуации, сообщал РИА Новости источник в администрации президента страны. При этом источник в банковском секторе сообщал 14 февраля, что США, исходя из санкционной политики, предупреждают ряд частных банков Турции о необходимости тщательной проверки платежных переводов с Россией, доходит до угрожающего тона.
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ЭкономикаРоссияСШАТурцияСанкции в отношении России
 
 
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