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Эксперт призвал Россию и Турцию создать свою платежную систему - РИА Новости, 21.02.2024
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07:10 21.02.2024
https://ria.ru/20240221/turtsiya-1928631620.html
Эксперт призвал Россию и Турцию создать свою платежную систему
Эксперт призвал Россию и Турцию создать свою платежную систему - РИА Новости, 21.02.2024
Эксперт призвал Россию и Турцию создать свою платежную систему
Турции и России необходимо создать свою платежную систему для двусторонних финансовых операций, дискомфорт в турецком деловом мире растет, заявил РИА Новости... РИА Новости, 21.02.2024
2024-02-21T07:10
2024-02-21T07:10
россия
турция
санкции в отношении россии
в мире
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АНКАРА, 21 фев – РИА Новости. Турции и России необходимо создать свою платежную систему для двусторонних финансовых операций, дискомфорт в турецком деловом мире растет, заявил РИА Новости экономический обозреватель Мустафа Реджеп Эрчин. "Туристы (российские) могут тратить наличные. Или можно создать модель через турецкую финансовую систему TROY, чтобы российские карты были действительны здесь, и мы знаем, что это работает. Я не думаю, что будет большая проблема с точки зрения туристов. Но ограничения Запада сейчас показывают нам, что две страны должны создать платежную систему между собой. Потому что на встрече, которую я посетил на прошлой неделе, многие бизнесмены говорили об этом. Ограничение бизнеса с Россией из-за санкций имеет большой отклик в турецком деловом мире, и дискомфорт растет", - заявил собеседник агентства. С 1 января турецкие экспортеры столкнулись с отказами банков принимать денежные переводы из России. По словам источника РИА Новости, проблема отчасти связана с давлением США на Турцию в связи с санкциями. Вопросом занялся турецкий минторг, Москва ведет диалог с Анкарой. Турецкая сторона на официальном уровне осведомлена об имеющихся проблемах в платежных переводах с Россией, считает ситуацию некатастрофичной, соответствующие ведомства двух стран работают над урегулированием ситуации, сообщал РИА Новости источник в администрации президента страны. При этом источник в банковском секторе сообщал 14 февраля, что США, исходя из санкционной политики, предупреждают ряд частных банков Турции о необходимости тщательной проверки платежных переводов с Россией, доходит до угрожающего тона.
https://ria.ru/20240220/turtsiya-1928370356.html
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россия, турция, санкции в отношении россии, в мире
Россия, Турция, Санкции в отношении России, В мире
Эксперт призвал Россию и Турцию создать свою платежную систему

Эксперт: Турции и России нужно создать свою платежную систему, дискомфорт растет

© РИА Новости / пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкФлаги Турции и России
Флаги Турции и России - РИА Новости, 1920, 21.02.2024
© РИА Новости / пресс-служба МИД РФ
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Флаги Турции и России. Архивное фото
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АНКАРА, 21 фев – РИА Новости. Турции и России необходимо создать свою платежную систему для двусторонних финансовых операций, дискомфорт в турецком деловом мире растет, заявил РИА Новости экономический обозреватель Мустафа Реджеп Эрчин.
«
"Туристы (российские) могут тратить наличные. Или можно создать модель через турецкую финансовую систему TROY, чтобы российские карты были действительны здесь, и мы знаем, что это работает. Я не думаю, что будет большая проблема с точки зрения туристов. Но ограничения Запада сейчас показывают нам, что две страны должны создать платежную систему между собой. Потому что на встрече, которую я посетил на прошлой неделе, многие бизнесмены говорили об этом. Ограничение бизнеса с Россией из-за санкций имеет большой отклик в турецком деловом мире, и дискомфорт растет", - заявил собеседник агентства.
С 1 января турецкие экспортеры столкнулись с отказами банков принимать денежные переводы из России. По словам источника РИА Новости, проблема отчасти связана с давлением США на Турцию в связи с санкциями.
Вопросом занялся турецкий минторг, Москва ведет диалог с Анкарой. Турецкая сторона на официальном уровне осведомлена об имеющихся проблемах в платежных переводах с Россией, считает ситуацию некатастрофичной, соответствующие ведомства двух стран работают над урегулированием ситуации, сообщал РИА Новости источник в администрации президента страны. При этом источник в банковском секторе сообщал 14 февраля, что США, исходя из санкционной политики, предупреждают ряд частных банков Турции о необходимости тщательной проверки платежных переводов с Россией, доходит до угрожающего тона.
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