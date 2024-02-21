https://ria.ru/20240221/tramp-1928623549.html

Трамп заявил о политических мотивах своих уголовных дел

Трамп заявил о политических мотивах своих уголовных дел - РИА Новости, 21.02.2024

Трамп заявил о политических мотивах своих уголовных дел

Бывший президент США Дональд Трамп в эфире телеканала Fox News заявил, что его уголовное преследование политически мотивировано, при этом вспомнив про Алексея... РИА Новости, 21.02.2024

2024-02-21T04:10

2024-02-21T04:10

2024-02-21T04:10

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ВАШИНГТОН, 21 фев – РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп в эфире телеканала Fox News заявил, что его уголовное преследование политически мотивировано, при этом вспомнив про Алексея Навального. "Ситуация с Навальным очень печальная, он очень смелый парень, он вернулся, честно говоря, ему было бы лучше не возвращаться, а говорить из-за границы. Люди думали, что это может случиться, и это случилось, и это ужасно. Но в нашей стране это тоже происходит", - сказал Трамп. Как заявил Трамп, его в США преследуют по политическим мотивам. "Я ведущий кандидат, против меня возбуждены уголовные дела, только потому что я политик, они обвинили меня в смехотворных вещах", - заявил Трамп. На вопрос о том, может ли Трамп стать "политическим заключенным" в США, он заявил, что если бы он не опережал президента Джо Байдена по опросам, то никаких проблем с законом у него бы не было. Трампу предъявлено в общей сложности 91 обвинение в рамках четырех уголовных дел, которые политик-республиканец называет попыткой демократического истеблишмента помешать ему вернуться в Белый дом. Самые тяжелые статьи грозят Трампу 20 годами лишения свободы. Если наказание будет определяться методом сложения сроков, то он может оказаться за решеткой на несколько столетий. По совокупности обвинений политику грозит более 700 лет тюрьмы. По данным ямальского управления ФСИН, в пятницу после прогулки Навальный почувствовал себя плохо, потерял сознание и скончался. По предварительным данным источника RT, у осужденного оторвался тромб, точные причины смерти устанавливаются. СУСК по Ямало-Ненецкому автономному округу организовал процессуальную проверку по этому факту, все обстоятельства смерти Навального будут установлены. Как рассказали РИА Новости в Лабытнангской городской больнице, скорая помощь более получаса тщетно пыталась реанимировать Навального, а путь от станции до пациента занял у бригады около девяти минут. По факту случившегося начата доследственная проверка. В заключение Навальный попал после того, как в 2021 году условный срок по делу "Ив Роше" ему заменили реальным лишением свободы из-за нарушений режима условного осуждения. После нескольких процессов по другим уголовным статьям, включая создание экстремистского сообщества, мошенничество и неуважение к суду (оскорбление судьи, судившей его за клевету на ветерана войны) итоговый срок заключения вырос до 19 лет, а режим колонии - до особого.

https://ria.ru/20240221/tramp-1928622179.html

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в мире, сша, дональд трамп, джо байден