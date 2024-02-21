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Жители башкирского села отправили в зону СВО чаи из полезных трав - РИА Новости, 21.02.2024
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16:54 21.02.2024
https://ria.ru/20240221/svo-1928792788.html
Жители башкирского села отправили в зону СВО чаи из полезных трав
Жители башкирского села отправили в зону СВО чаи из полезных трав - РИА Новости, 21.02.2024
Жители башкирского села отправили в зону СВО чаи из полезных трав
Жители деревни Тайкаш Караидельского района Башкирии отправили участникам специальной военной операции травяные чаи, сообщил глава администрации района Айдар... РИА Новости, 21.02.2024
2024-02-21T16:54
2024-02-21T16:54
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УФА, 21 фев – РИА Новости. Жители деревни Тайкаш Караидельского района Башкирии отправили участникам специальной военной операции травяные чаи, сообщил глава администрации района Айдар Шайдуллин. "Неравнодушные жители деревни Тайкаш вновь соединили свои усилия, чтобы помочь нашим землякам, находящимся в зоне СВО. В местном клубе они приготовили травяные чаи из растений Караидельской земли", - написал Шайдуллин в своем Telegram-канале. По его словам, в чайных наборах - шиповник, мелисса, клевер, душица, иван-чай, чабрец, сушеные ягоды. "Чаи будут согревать солдат в холодные вечера. Отвары они упаковали в специальные пакеты, расписав на этикетках название и состав. Пусть любая помощь станет поддержкой для всех защитников России в трудные минуты. Желаем всем здоровья, терпения и настойчивости. Победа будет за нами! Мы не оставим своих", - добавил районный глава.
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Жители башкирского села отправили в зону СВО чаи из полезных трав

Жители Караидельского района Башкирии отправили травяные чаи в зону СВО

© Фото : пресс-служба администрации Караидельского района БашкирииЧаи из полезных трав для бойцов в зоне СВО
Чаи из полезных трав для бойцов в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 21.02.2024
© Фото : пресс-служба администрации Караидельского района Башкирии
Чаи из полезных трав для бойцов в зоне СВО
Читать ria.ru в
УФА, 21 фев – РИА Новости. Жители деревни Тайкаш Караидельского района Башкирии отправили участникам специальной военной операции травяные чаи, сообщил глава администрации района Айдар Шайдуллин.
"Неравнодушные жители деревни Тайкаш вновь соединили свои усилия, чтобы помочь нашим землякам, находящимся в зоне СВО. В местном клубе они приготовили травяные чаи из растений Караидельской земли", - написал Шайдуллин в своем Telegram-канале.
По его словам, в чайных наборах - шиповник, мелисса, клевер, душица, иван-чай, чабрец, сушеные ягоды. "Чаи будут согревать солдат в холодные вечера. Отвары они упаковали в специальные пакеты, расписав на этикетках название и состав. Пусть любая помощь станет поддержкой для всех защитников России в трудные минуты. Желаем всем здоровья, терпения и настойчивости. Победа будет за нами! Мы не оставим своих", - добавил районный глава.
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