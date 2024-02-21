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Российские военные улучшили положение на Донецком направлении
Российские военные улучшили положение на Донецком направлении - РИА Новости, 21.02.2024
Российские военные улучшили положение на Донецком направлении
Российские войска на донецком направлении улучшили положение по переднему краю, потери Украины составили до 425 военнослужащих, два танка, сообщили в Минобороны РИА Новости, 21.02.2024
2024-02-21T14:04
2024-02-21T14:04
2024-02-21T14:15
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вооруженные силы украины
клещеевка
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Российские войска на донецком направлении улучшили положение по переднему краю, потери Украины составили до 425 военнослужащих, два танка, сообщили в Минобороны РФ."На донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение подразделениям 93-й механизированной, 81-й аэромобильной бригад ВСУ и 241-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Белогоровка, Клещеевка и Раздоловка Донецкой народной республики", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, потери ВСУ составили свыше 425 военнослужащих, два танка, четыре боевые машины пехоты, две боевые бронированные машины, 20 автомобилей, гаубица Д-30, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36."Кроме того, в районе населенного пункта Маяки Донецкой народной республики уничтожен склад боеприпасов ВСУ", - сообщили в Минобороны.
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россия, украина, вооруженные силы украины, клещеевка, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Клещеевка, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Российские военные улучшили положение на Донецком направлении
Российские военные улучшили положение на Донецком направлении
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Российские войска на донецком направлении улучшили положение по переднему краю, потери Украины составили до 425 военнослужащих, два танка, сообщили в Минобороны РФ.
«
"На донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение подразделениям 93-й механизированной, 81-й аэромобильной бригад ВСУ и 241-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Белогоровка, Клещеевка и Раздоловка Донецкой народной республики", - говорится в сводке министерства.
По данным ведомства, потери ВСУ составили свыше 425 военнослужащих, два танка, четыре боевые машины пехоты, две боевые бронированные машины, 20 автомобилей, гаубица Д-30, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36.
"Кроме того, в районе населенного пункта Маяки Донецкой народной республики уничтожен склад боеприпасов ВСУ", - сообщили в Минобороны.