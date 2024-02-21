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Российские военные улучшили положение на Донецком направлении

Российские военные улучшили положение на Донецком направлении - РИА Новости, 21.02.2024

Российские военные улучшили положение на Донецком направлении

Российские войска на донецком направлении улучшили положение по переднему краю, потери Украины составили до 425 военнослужащих, два танка, сообщили в Минобороны РИА Новости, 21.02.2024

2024-02-21T14:04

2024-02-21T14:04

2024-02-21T14:15

специальная военная операция на украине

россия

украина

вооруженные силы украины

клещеевка

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Российские войска на донецком направлении улучшили положение по переднему краю, потери Украины составили до 425 военнослужащих, два танка, сообщили в Минобороны РФ."На донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение подразделениям 93-й механизированной, 81-й аэромобильной бригад ВСУ и 241-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Белогоровка, Клещеевка и Раздоловка Донецкой народной республики", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, потери ВСУ составили свыше 425 военнослужащих, два танка, четыре боевые машины пехоты, две боевые бронированные машины, 20 автомобилей, гаубица Д-30, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36."Кроме того, в районе населенного пункта Маяки Донецкой народной республики уничтожен склад боеприпасов ВСУ", - сообщили в Минобороны.

россия

украина

клещеевка

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россия, украина, вооруженные силы украины, клещеевка, министерство обороны рф (минобороны рф)