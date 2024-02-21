https://ria.ru/20240221/svo-1928674083.html

При обстреле Белгородской области пострадала женщина

При обстреле Белгородской области пострадала женщина - РИА Новости, 21.02.2024

При обстреле Белгородской области пострадала женщина

Женщина получила контузию при украинском обстреле во вторник поселка Ленинский Шебекинского округа, от госпитализации она отказалась, сообщил в Telegram-канале... РИА Новости, 21.02.2024

2024-02-21T11:34

2024-02-21T11:34

2024-02-21T11:34

специальная военная операция на украине

происшествия

белгородская область

харьковская область

украина

вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 21 фев – РИА Новости. Женщина получила контузию при украинском обстреле во вторник поселка Ленинский Шебекинского округа, от госпитализации она отказалась, сообщил в Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. "В Шебекинском городском округе по поселку Ленинский выпущено 6 минометных снарядов. Есть одна пострадавшая - жительница частного жилого дома, где снаряд пробил крышу. В результате взрыва у женщины закрытая черепно-мозговая травма и контузия. Вся необходимая помощь была оказана на месте, от госпитализации она отказалась", - написал Гладков в сообщении о нанесенных ударах за 20 февраля. Он добавил, что один из снарядов пробил крышу частного жилого дома. Еще один прилетел во двор жилого дома, в результате взрыва в нем посечены фасад и забор, выбиты окна и повреждена хозпостройка. Также один из снарядов прилетел на площадку сельхозпредприятия, осколками посекло фасад, окна и забор еще одного домовладения, уточнил губернатор. Поселок Ленинский расположен примерно в 1,5 километрах от украинской границы. Шебекинский городской округ граничит с Харьковской областью Украины.

https://ria.ru/20240221/vsu-1928665288.html

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харьковская область

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происшествия, белгородская область, харьковская область, украина, вячеслав гладков