https://ria.ru/20240221/svao-1928546577.html

Ефимов: свыше 14 тысяч рабочих мест создадут в СВАО по городской программе

Ефимов: свыше 14 тысяч рабочих мест создадут в СВАО по городской программе - РИА Новости, 21.02.2024

Ефимов: свыше 14 тысяч рабочих мест создадут в СВАО по городской программе

Свыше 14 тысяч дополнительных вакансий получится создать на северо-востоке Москвы благодаря возведению общественно-деловых объектов и технопарка по городской... РИА Новости, 21.02.2024

2024-02-21T09:05

2024-02-21T09:05

2024-02-21T09:05

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

владислав овчинский

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МОСКВА, 21 фев – РИА Новости. Свыше 14 тысяч дополнительных вакансий получится создать на северо-востоке Москвы благодаря возведению общественно-деловых объектов и технопарка по городской программе стимулирования создания мест приложения труда (МПТ), заявил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов."По программе стимулирования создания мест приложения труда инвесторы построят на северо-востоке Москвы 12 объектов городской инфраструктуры общей площадью свыше 340 тысяч квадратных метров. Например, в четырех районах столицы возведут четыре детских сада суммарно на 825 мест и две школы для 1200 учеников. Благодаря реализации этих проектов в городе будет создано более 14 тысяч рабочих мест", – сказал вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.Отмечается, что общая площадь учреждений образования составит до 50 тысяч "квадратов". Предполагается, что эти учреждения введут в строй с 2025 по 2027 годы. Также в столичном районе Марьина Роща возводят офисное здание, площадь которого будет составлять свыше 90 тысяч "квадратов".Еще два бизнес-центра планируют возвести на территории московского района Бутырский. А в столичном Ростокине построят торгово-офисный центр. Площадь указанного здания будет равна примерно 64 тыс. кв. м.Как сообщил министр правительства столицы, глава департамента инвестиционной и промышленной политики города Владислав Овчинский, в районе Марьина Роща планируется строительство технопарка. Инвестор построит этот объект площадью свыше 32 тысячи "квадратов". В этом месте будет располагаться Останкинский завод напитков. Производство обеспечит рабочими местами примерно четыре тысячи москвичей.На территории мегаполиса программа реализуется уже четыре года. За указанный срок она охватила практически все столичные районы.Столичное правительство заключило свыше 70 соглашений с инвесторами, в рамках которых они намерены возвести больше 130 мест приложения труда. Речь идет о промпредприятиях, ТЦ, офисных центрах, учреждений образования, культуры и так далее.Площадь всех объектов, которые планируют построить инвесторы, составляет более 3,1 миллиона квадратных метров. Эти объекты создадут рабочие места для более чем 140 тысяч горожан. Совокупно в развитие города и создание мест приложения труда будет привлечено около одного триллиона рублей.Поучаствовать в городской программе есть возможность не только у тех, кто планирует реализовать свои объекты, но и у тех, кто уже строить жилье на территории столицы. Земельные участки под застройку и места приложения труда могут находиться в разных районах. Направлять заявки на участие в программе застройщики могут через онлайн-сервис на Инвестиционном портале Москвы.Ранее Ефимов сообщал, что в рамках программы МПТ на территории шести районов Южного округа столицы инвесторами будут построены детские сады, офисные здания, поликлиника, спорткомплекс, музей и торговый центр, где появятся более 4 тысяч новых рабочих мест.

https://ria.ru/20240220/mosprom-1928330417.html

https://ria.ru/20240220/torgi-1928329846.html

москва

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, владимир ефимов (правительство москвы) , владислав овчинский