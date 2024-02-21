https://ria.ru/20240221/sud-1928837679.html
Берлинский суд подтвердил запрет проецировать фото на посольство России
Берлинский суд подтвердил запрет проецировать фото на посольство России - РИА Новости, 21.02.2024
Берлинский суд подтвердил запрет проецировать фото на посольство России
Высший административный суд Берлина-Бранденбурга подтвердил в среду запрет украинской организации "Виче" ("Вече") на проецирование фото- и видеоматериалов,... РИА Новости, 21.02.2024
2024-02-21T20:05
2024-02-21T20:05
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Высший административный суд Берлина-Бранденбурга подтвердил в среду запрет украинской организации "Виче" ("Вече") на проецирование фото- и видеоматериалов, снятых в зоне боевых действий, на здание российского посольства, говорится в релизе на сайте суда. Украинская организация хотела в течение часа проецировать фото и видео на здание российского посольства в ходе запланированной на субботу демонстрации. Ранее полиция Берлина уже запретила это делать, во вторник это решение подтвердил административный суд Берлина. У организаторов акции оставалась возможность обжаловать решение в высшем административном суде Берлина-Бранденбурга. "Проецирование изображений и видео на части здания посольства в рамках демонстрации перед посольством России 24 февраля 2024 года по-прежнему запрещено", - говорится в заявлении суда. "Запланированное проецирование нарушает правила защиты безопасности и достоинства посольства в соответствии с международным правом, поскольку собственность (посольства - ред.) будет использоваться в качестве поверхности для проекции без его согласия. Это не может быть оправдано свободой слова и собрания. Это решение окончательное", - добавлено в релизе. Защита дипломатических миссий закреплена в статье 22 Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, берлин (город)
В мире, Россия, Берлин (город)
Берлинский суд подтвердил запрет проецировать фото на посольство России
Высший суд в Берлине подтвердил запрет на проекцию фото на здание посольства РФ
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Высший административный суд Берлина-Бранденбурга подтвердил в среду запрет украинской организации "Виче" ("Вече") на проецирование фото- и видеоматериалов, снятых в зоне боевых действий, на здание российского посольства, говорится в релизе на сайте суда.
Украинская организация хотела в течение часа проецировать фото и видео на здание российского посольства в ходе запланированной на субботу демонстрации. Ранее полиция Берлина
уже запретила это делать, во вторник это решение подтвердил административный суд Берлина. У организаторов акции оставалась возможность обжаловать решение в высшем административном суде Берлина-Бранденбурга.
"Проецирование изображений и видео на части здания посольства в рамках демонстрации перед посольством России 24 февраля 2024 года по-прежнему запрещено", - говорится в заявлении суда. "Запланированное проецирование нарушает правила защиты безопасности и достоинства посольства в соответствии с международным правом, поскольку собственность (посольства - ред.) будет использоваться в качестве поверхности для проекции без его согласия. Это не может быть оправдано свободой слова и собрания. Это решение окончательное", - добавлено в релизе.
Защита дипломатических миссий закреплена в статье 22 Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года.
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