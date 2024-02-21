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Шеф Пентагона Остин переговорил с Умеровым

Шеф Пентагона Остин переговорил с Умеровым - РИА Новости, 21.02.2024

Шеф Пентагона Остин переговорил с Умеровым

Американский министр обороны Ллойд Остин сообщил, что переговорил с украинским коллегой Рустемом Умеровым, обсудил последние события на поле боя. РИА Новости, 21.02.2024

2024-02-21T01:15

2024-02-21T01:15

2024-02-21T01:15

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ллойд остин

рустем умеров

министерство обороны сша

вооруженные силы украины

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ВАШИНГТОН, 21 фев - РИА Новости. Американский министр обороны Ллойд Остин сообщил, что переговорил с украинским коллегой Рустемом Умеровым, обсудил последние события на поле боя. Соответствующий публичный разговор прошел после освобождения войсками РФ Авдеевки. "Сегодня я разговаривал со своим украинским коллегой Рустемом Умеровым, чтобы обсудить последние события на поле боя", - написал Остин в соцсети Х, отметив, что в ходе беседы министры затронули также и поддержку коалиции примерно из 50 стран. Главком ВСУ Александр Сырский в ночь на 17 февраля отдал приказ оставить Авдеевку, при этом позже министерство обороны РФ констатировало, что приказ вышел спустя сутки после начала "неконтролируемого бегства украинских подразделений из города". По данным Минобороны РФ, освобождение Авдеевки позволило отодвинуть линию фронта от Донецка и снизить риск обстрелов столицы ДНР.

https://ria.ru/20240221/gosdep-1928613278.html

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авдеевка

донецк

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в мире, россия, авдеевка, донецк, ллойд остин, рустем умеров, министерство обороны сша, вооруженные силы украины, александр сырский