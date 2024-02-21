Рейтинг@Mail.ru
Шеф Пентагона Остин переговорил с Умеровым - РИА Новости, 21.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:15 21.02.2024
https://ria.ru/20240221/ssha-1928614003.html
Шеф Пентагона Остин переговорил с Умеровым
Шеф Пентагона Остин переговорил с Умеровым - РИА Новости, 21.02.2024
Шеф Пентагона Остин переговорил с Умеровым
Американский министр обороны Ллойд Остин сообщил, что переговорил с украинским коллегой Рустемом Умеровым, обсудил последние события на поле боя. РИА Новости, 21.02.2024
2024-02-21T01:15
2024-02-21T01:15
в мире
россия
авдеевка
донецк
ллойд остин
рустем умеров
министерство обороны сша
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/12/1750653734_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_54b3d894fa5c0cb715c64bd889fff4fc.jpg
ВАШИНГТОН, 21 фев - РИА Новости. Американский министр обороны Ллойд Остин сообщил, что переговорил с украинским коллегой Рустемом Умеровым, обсудил последние события на поле боя. Соответствующий публичный разговор прошел после освобождения войсками РФ Авдеевки. "Сегодня я разговаривал со своим украинским коллегой Рустемом Умеровым, чтобы обсудить последние события на поле боя", - написал Остин в соцсети Х, отметив, что в ходе беседы министры затронули также и поддержку коалиции примерно из 50 стран. Главком ВСУ Александр Сырский в ночь на 17 февраля отдал приказ оставить Авдеевку, при этом позже министерство обороны РФ констатировало, что приказ вышел спустя сутки после начала "неконтролируемого бегства украинских подразделений из города". По данным Минобороны РФ, освобождение Авдеевки позволило отодвинуть линию фронта от Донецка и снизить риск обстрелов столицы ДНР.
https://ria.ru/20240221/gosdep-1928613278.html
https://ria.ru/20240221/ssha-1928611228.html
россия
авдеевка
донецк
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/12/1750653734_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_5baa90642140db70e2ae31132115970e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, авдеевка, донецк, ллойд остин, рустем умеров, министерство обороны сша, вооруженные силы украины, александр сырский
В мире, Россия, Авдеевка, Донецк, Ллойд Остин, Рустем Умеров, Министерство обороны США, Вооруженные силы Украины, Александр Сырский
Шеф Пентагона Остин переговорил с Умеровым

Шеф Пентагона Остин переговорил с Умеровым после освобождения Авдеевки Россией

© AP Photo / Susan WalshМинистр обороны США Ллойд Остин
Министр обороны США Ллойд Остин - РИА Новости, 1920, 21.02.2024
© AP Photo / Susan Walsh
Министр обороны США Ллойд Остин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 21 фев - РИА Новости. Американский министр обороны Ллойд Остин сообщил, что переговорил с украинским коллегой Рустемом Умеровым, обсудил последние события на поле боя.
Соответствующий публичный разговор прошел после освобождения войсками РФ Авдеевки.
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 21.02.2024
В Госдепе заявили, что не дают Киеву проводить атаки по территории России
01:05
"Сегодня я разговаривал со своим украинским коллегой Рустемом Умеровым, чтобы обсудить последние события на поле боя", - написал Остин в соцсети Х, отметив, что в ходе беседы министры затронули также и поддержку коалиции примерно из 50 стран.
Главком ВСУ Александр Сырский в ночь на 17 февраля отдал приказ оставить Авдеевку, при этом позже министерство обороны РФ констатировало, что приказ вышел спустя сутки после начала "неконтролируемого бегства украинских подразделений из города".
По данным Минобороны РФ, освобождение Авдеевки позволило отодвинуть линию фронта от Донецка и снизить риск обстрелов столицы ДНР.
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 21.02.2024
В США не рассматривают возможность кредита Украине, заявил советник Байдена
00:45
 
В миреРоссияАвдеевкаДонецкЛлойд ОстинРустем УмеровМинистерство обороны СШАВооруженные силы УкраиныАлександр Сырский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала