Рейтинг@Mail.ru
В США не рассматривают возможность кредита Украине, заявил советник Байдена - РИА Новости, 21.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:45 21.02.2024
https://ria.ru/20240221/ssha-1928611228.html
В США не рассматривают возможность кредита Украине, заявил советник Байдена
В США не рассматривают возможность кредита Украине, заявил советник Байдена - РИА Новости, 21.02.2024
В США не рассматривают возможность кредита Украине, заявил советник Байдена
США не рассматривают возможность выделения Украине кредита, если согласовать новые средства для Киева не удастся, заявил советник американского президента по... РИА Новости, 21.02.2024
2024-02-21T00:45
2024-02-21T00:45
в мире
украина
сша
джейк салливан
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0d/1838424550_0:51:3072:1779_1920x0_80_0_0_78300868cb3b8afa01085b38d8a6b61e.jpg
ВАШИНГТОН, 21 фев - РИА Новости. США не рассматривают возможность выделения Украине кредита, если согласовать новые средства для Киева не удастся, заявил советник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан. "Что касается займа для Украины, как я сказал ранее, мы запросили, а сенат утвердил военную и экономическую помощь. Эта экономическая помощь в форме грантов, потому что просить Украину взять на себя долговые обязательства прямо сейчас... мы не считаем лучшим способом продвижения", - заявил Салливан на брифинге, ответив на вопрос, рассматривает ли Белый дом возможность выдачи кредита Киеву на фоне отсутствия продвижения в конгрессе запроса о новых средствах для Украины. Салливан призвал палату представителей последовать примеру сената и поддержать запрос. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
https://ria.ru/20240221/bayden-1928608981.html
украина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0d/1838424550_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_613bb585467a79d2c062acc03cce577a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, сша, джейк салливан, нато
В мире, Украина, США, Джейк Салливан, НАТО
В США не рассматривают возможность кредита Украине, заявил советник Байдена

Салливан: Белый дом не рассматривает возможность кредита Украине вместо помощи

© AP Photo / Jacquelyn MartinЗдание Капитолия в Вашингтоне, США
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 21.02.2024
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Здание Капитолия в Вашингтоне, США. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 21 фев - РИА Новости. США не рассматривают возможность выделения Украине кредита, если согласовать новые средства для Киева не удастся, заявил советник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан.
«
"Что касается займа для Украины, как я сказал ранее, мы запросили, а сенат утвердил военную и экономическую помощь. Эта экономическая помощь в форме грантов, потому что просить Украину взять на себя долговые обязательства прямо сейчас... мы не считаем лучшим способом продвижения", - заявил Салливан на брифинге, ответив на вопрос, рассматривает ли Белый дом возможность выдачи кредита Киеву на фоне отсутствия продвижения в конгрессе запроса о новых средствах для Украины.
Салливан призвал палату представителей последовать примеру сената и поддержать запрос.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 21.02.2024
Байден в субботу созвонится с лидерами G7 и Зеленским
00:09
 
В миреУкраинаСШАДжейк СалливанНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала