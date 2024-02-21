https://ria.ru/20240221/ssha-1928611228.html

В США не рассматривают возможность кредита Украине, заявил советник Байдена

В США не рассматривают возможность кредита Украине, заявил советник Байдена - РИА Новости, 21.02.2024

В США не рассматривают возможность кредита Украине, заявил советник Байдена

США не рассматривают возможность выделения Украине кредита, если согласовать новые средства для Киева не удастся, заявил советник американского президента по... РИА Новости, 21.02.2024

2024-02-21T00:45

2024-02-21T00:45

2024-02-21T00:45

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джейк салливан

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ВАШИНГТОН, 21 фев - РИА Новости. США не рассматривают возможность выделения Украине кредита, если согласовать новые средства для Киева не удастся, заявил советник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан. "Что касается займа для Украины, как я сказал ранее, мы запросили, а сенат утвердил военную и экономическую помощь. Эта экономическая помощь в форме грантов, потому что просить Украину взять на себя долговые обязательства прямо сейчас... мы не считаем лучшим способом продвижения", - заявил Салливан на брифинге, ответив на вопрос, рассматривает ли Белый дом возможность выдачи кредита Киеву на фоне отсутствия продвижения в конгрессе запроса о новых средствах для Украины. Салливан призвал палату представителей последовать примеру сената и поддержать запрос. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

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в мире, украина, сша, джейк салливан, нато