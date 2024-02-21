https://ria.ru/20240221/spetsoperatsiya-1928825031.html
Спецоперация, 21 февраля: Путин заявил о переломе на сложных участках СВО
Спецоперация, 21 февраля: Путин заявил о переломе на сложных участках СВО - РИА Новости, 21.02.2024
Спецоперация, 21 февраля: Путин заявил о переломе на сложных участках СВО
О награждении героев специальной военной операции, разоблачении шпионов и диверсантов и ходе боевых действий — в материале РИА Новости. РИА Новости, 21.02.2024
2024-02-21T19:11
2024-02-21T19:11
2024-02-21T19:40
специальная военная операция на украине
россия
киев
авдеевка
владимир путин
ян гагин
валерий герасимов
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/15/1928690306_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c7e272429c083cc887ca4d1997066752.jpg
МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. О награждении героев специальной военной операции, разоблачении шпионов и диверсантов и ходе боевых действий — в материале РИА Новости.Вручение государственных наградРоссийская армия добилась перелома на самых сложных участках фронта в том числе благодаря героизму бойцов Воздушно-космических сил (ВКС), заявил Владимир Путин на церемонии награждения государственными наградами авиационных подразделений, прошедшей на военном аэродроме "Чкаловский" в Подмосковье. Глава государства вручил:Кроме того, президент передал Главному командованию Воздушно-космических сил России список подносной иконы-складня "Спас Нерукотворный", образ будет храниться в храме Вознесения Господня за Серпуховскими воротами — главном храме ВКС России. Вручил награды бойцам сегодня и Валерий Герасимов, посетивший командный пункт группировки войск "Центр" в зоне СВО. Ордена мужества и медали "За отвагу" от генерала армии получили военнослужащие, отличившиеся при освобождении Авдеевки. На встрече с бойцами начальник Генштаба отметил, что город, бывший одним из самых мощных укрепрайонов ВСУ в Донбассе, освободили в достаточно короткие сроки, но подчеркнул, что этому предшествовал длительный период подготовки. Ход спецоперацииВооруженные силы России за минувшие сутки отразили восемь атак ВСУ: семь на Авдеевском направлении и одну на Южнодонецком. На Донецком направлении российская армия улучшила положение по переднему краю, на Авдеевском — заняла более выгодные позиции. Совокупные потери противника на всех участках фронта за минувшие сутки составили до 1190 солдат убитыми и ранеными, 26 танков и других бронемашин, одну РСЗО, шесть артиллерийских орудий, 40 военных автомобилей и 99 дронов. Как сообщил РИА Новости советник главы ДНР Ян Гагин, Киев эвакуировал архивы, чиновников и сотрудников СБУ из Курахово, куда ВСУ отступили после потери Марьинки. По словам собеседника агентства, ранее Запад велел Зеленскому превратить этот населенный пункт, значимый транспортный узел снабжения группировки украинской армии, в новую "крепость". Советник отметил, что выполнить задачу Киеву не удается. "Британский совет" раскрыт на ХерсонщинеФСБ вскрыла деятельность организации из Великобритании "Британский совет", занимавшейся разведкой в пользу Киева на территории Херсонской области. В спецслужбе уточнили, что организация использовала украинских беженцев, находящихся в Великобритании, для получения разведывательной информации военно-политического характера через их близких и родственников, проживающих в Херсонской области. Под влияние организации попал гражданин России Сергей Чебукин, который в итоге понял, что его втягивают в преступные схемы, и обратился в правоохранительные органы. Деятельность "Британского совета" сейчас проверяют силовики. Кроме того, ФСБ задержала пособников украинских спецслужб в Забайкальском крае и Подмосковье. Администратора Telegram-канала из Читы задержали по подозрению в государственной измене в интересах Украины, когда тот пытался выехать за границу. По информации спецслужбы, с октября 2022 года мужчина вел антироссийскую пропаганду через группу в мессенджере, подконтрольную СБУ. Кроме того, он собирал персональные данные российских военнослужащих и их близких родственников и передавал украинской стороне. Возбуждено уголовное дело. Кроме того, сотрудники ФСБ задержали уроженца Ярославля, который по заданию украинских спецслужб планировал теракт против сотрудника правоохранительных органов в подмосковной Лобне. По данным спецслужбы, в минувший понедельник мужчина заложил взрывное устройство под автомобиль, но бомбу своевременно заметили и обезвредили. Возбуждено уголовное дело по статьям о покушении на теракт и госизмене, подозреваемый арестован. Других причастных к планированию преступления устанавливают. Новые антироссийские санкцииГлава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз согласовал тринадцатый пакет санкций против Москвы. Меры затронут предприятия оборонного сектора и компании, которые, по утверждению ЕС, обходят ранее введенные антироссийские ограничения.Ожидается, что новый санкционный пакет официально примут к 24 февраля — второй годовщине начала СВО. По словам главы МИД Нидерландов Ханке Брюинс Слот, в него включат 193 юридических и физических лица. По данным европейских СМИ, большинство включенных в список из России, но упоминаются также лица или организации из Белоруссии, Китая, Индии, Турции и КНДР. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила в соцсети X, что с помощью нового пакета санкций ЕС якобы "дальше сокращает доступ России к беспилотникам".
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
киев
авдеевка
РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Церемония вручения госнаград воинским частям ВКС России
Президент РФ Владимир Путин отметил мужество и отвагу, проявленные военнослужащими Воздушно-космических сил (ВКС) РФ в ходе специальной военной операции.
2024-02-21T19:11
true
PT1M20S
Российский флаг в Крынках
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале опубликовал видео, на котором российские военнослужащие развертывают флаг России в селе Крынки, откуда были выбиты украинские военные.
2024-02-21T19:11
true
PT0M17S
Житель Херсонской области о деятельности британской шпионской организации
В Херсонской области вскрыли деятельность организации из Великобритании "Британский совет", занимавшейся разведкой для Украины, сообщила ФСБ.
2024-02-21T19:11
true
PT4M31S
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Задержание агента украинских спецслужб, планировавшего взрыв в Лобне
Задержан уроженец Ярославля, планировавший по заданию украинских спецслужб теракт в отношении сотрудника правоохранительных органов в Лобне, сообщает в среду УФСБ по Москве и Подмосковью.
2024-02-21T19:11
true
PT0M52S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, киев, авдеевка, владимир путин, ян гагин, валерий герасимов, вооруженные силы украины, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), воздушно-космические силы россии, безопасность, ситуация в днр и лнр, санкции в отношении россии
Специальная военная операция на Украине, Россия, Киев, Авдеевка, Владимир Путин, Ян Гагин, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Воздушно-космические силы России, Безопасность, Ситуация в ДНР и ЛНР, Санкции в отношении России
МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. О награждении героев специальной военной операции, разоблачении шпионов и диверсантов и ходе боевых действий — в материале РИА Новости.
Вручение государственных наград
Российская армия добилась перелома на самых сложных участках фронта в том числе благодаря героизму бойцов Воздушно-космических сил (ВКС), заявил Владимир Путин на церемонии награждения государственными наградами авиационных подразделений, прошедшей на военном аэродроме "Чкаловский" в Подмосковье.
Глава государства вручил:
- орден Суворова — 344-му государственному центру боевой подготовки и переучивания личного состава армейской авиации;
- орден Жукова — 15-й бригаде армейской авиации;
- орден Кутузова — 487-му отдельному вертолетному полку.
Кроме того, президент передал Главному командованию Воздушно-космических сил России список подносной иконы-складня "Спас Нерукотворный", образ будет храниться в храме Вознесения Господня за Серпуховскими воротами — главном храме ВКС России.
Вручил награды бойцам сегодня и Валерий Герасимов
, посетивший командный пункт группировки войск "Центр" в зоне СВО. Ордена мужества и медали "За отвагу" от генерала армии получили военнослужащие, отличившиеся при освобождении Авдеевки
. На встрече с бойцами начальник Генштаба отметил, что город, бывший одним из самых мощных укрепрайонов ВСУ
в Донбассе
, освободили в достаточно короткие сроки, но подчеркнул, что этому предшествовал длительный период подготовки.
Вооруженные силы России за минувшие сутки отразили восемь атак ВСУ: семь на Авдеевском направлении и одну на Южнодонецком. На Донецком направлении российская армия улучшила положение по переднему краю, на Авдеевском — заняла более выгодные позиции.
Совокупные потери противника на всех участках фронта за минувшие сутки составили до 1190 солдат убитыми и ранеными, 26 танков и других бронемашин, одну РСЗО, шесть артиллерийских орудий, 40 военных автомобилей и 99 дронов.
Как сообщил РИА Новости советник главы ДНР Ян Гагин
, Киев
эвакуировал архивы, чиновников и сотрудников СБУ
из Курахово, куда ВСУ отступили после потери Марьинки
. По словам собеседника агентства, ранее Запад велел Зеленскому превратить этот населенный пункт, значимый транспортный узел снабжения группировки украинской армии, в новую "крепость". Советник отметил, что выполнить задачу Киеву не удается.
"Британский совет" раскрыт на Херсонщине
ФСБ
вскрыла деятельность организации из Великобритании
"Британский совет", занимавшейся разведкой в пользу Киева на территории Херсонской области
.
В спецслужбе уточнили, что организация использовала украинских беженцев, находящихся в Великобритании, для получения разведывательной информации военно-политического характера через их близких и родственников, проживающих в Херсонской области.
Под влияние организации попал гражданин России Сергей Чебукин, который в итоге понял, что его втягивают в преступные схемы, и обратился в правоохранительные органы. Деятельность "Британского совета" сейчас проверяют силовики.
Кроме того, ФСБ задержала пособников украинских спецслужб в Забайкальском крае
и Подмосковье
.
Администратора Telegram-канала из Читы
задержали по подозрению в государственной измене в интересах Украины
, когда тот пытался выехать за границу. По информации спецслужбы, с октября 2022 года мужчина вел антироссийскую пропаганду через группу в мессенджере, подконтрольную СБУ. Кроме того, он собирал персональные данные российских военнослужащих и их близких родственников и передавал украинской стороне. Возбуждено уголовное дело.
Кроме того, сотрудники ФСБ задержали уроженца Ярославля
, который по заданию украинских спецслужб планировал теракт против сотрудника правоохранительных органов в подмосковной Лобне
. По данным спецслужбы, в минувший понедельник мужчина заложил взрывное устройство под автомобиль, но бомбу своевременно заметили и обезвредили. Возбуждено уголовное дело по статьям о покушении на теракт и госизмене, подозреваемый арестован. Других причастных к планированию преступления устанавливают.
Новые антироссийские санкции
Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель
заявил, что Евросоюз согласовал тринадцатый пакет санкций против Москвы. Меры затронут предприятия оборонного сектора и компании, которые, по утверждению ЕС
, обходят ранее введенные антироссийские ограничения.
Ожидается, что новый санкционный пакет официально примут к 24 февраля — второй годовщине начала СВО. По словам главы МИД Нидерландов
Ханке Брюинс Слот, в него включат 193 юридических и физических лица.
По данным европейских СМИ, большинство включенных в список из России, но упоминаются также лица или организации из Белоруссии
, Китая
, Индии
, Турции
и КНДР.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен
заявила в соцсети X, что с помощью нового пакета санкций ЕС якобы "дальше сокращает доступ России к беспилотникам".
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине