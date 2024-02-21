https://ria.ru/20240221/spetsoperatsiya-1928825031.html

Спецоперация, 21 февраля: Путин заявил о переломе на сложных участках СВО

Спецоперация, 21 февраля: Путин заявил о переломе на сложных участках СВО - РИА Новости, 21.02.2024

Спецоперация, 21 февраля: Путин заявил о переломе на сложных участках СВО

О награждении героев специальной военной операции, разоблачении шпионов и диверсантов и ходе боевых действий — в материале РИА Новости. РИА Новости, 21.02.2024

2024-02-21T19:11

2024-02-21T19:11

2024-02-21T19:40

специальная военная операция на украине

россия

киев

авдеевка

владимир путин

ян гагин

валерий герасимов

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. О награждении героев специальной военной операции, разоблачении шпионов и диверсантов и ходе боевых действий — в материале РИА Новости.Вручение государственных наградРоссийская армия добилась перелома на самых сложных участках фронта в том числе благодаря героизму бойцов Воздушно-космических сил (ВКС), заявил Владимир Путин на церемонии награждения государственными наградами авиационных подразделений, прошедшей на военном аэродроме "Чкаловский" в Подмосковье. Глава государства вручил:Кроме того, президент передал Главному командованию Воздушно-космических сил России список подносной иконы-складня "Спас Нерукотворный", образ будет храниться в храме Вознесения Господня за Серпуховскими воротами — главном храме ВКС России. Вручил награды бойцам сегодня и Валерий Герасимов, посетивший командный пункт группировки войск "Центр" в зоне СВО. Ордена мужества и медали "За отвагу" от генерала армии получили военнослужащие, отличившиеся при освобождении Авдеевки. На встрече с бойцами начальник Генштаба отметил, что город, бывший одним из самых мощных укрепрайонов ВСУ в Донбассе, освободили в достаточно короткие сроки, но подчеркнул, что этому предшествовал длительный период подготовки. Ход спецоперацииВооруженные силы России за минувшие сутки отразили восемь атак ВСУ: семь на Авдеевском направлении и одну на Южнодонецком. На Донецком направлении российская армия улучшила положение по переднему краю, на Авдеевском — заняла более выгодные позиции. Совокупные потери противника на всех участках фронта за минувшие сутки составили до 1190 солдат убитыми и ранеными, 26 танков и других бронемашин, одну РСЗО, шесть артиллерийских орудий, 40 военных автомобилей и 99 дронов. Как сообщил РИА Новости советник главы ДНР Ян Гагин, Киев эвакуировал архивы, чиновников и сотрудников СБУ из Курахово, куда ВСУ отступили после потери Марьинки. По словам собеседника агентства, ранее Запад велел Зеленскому превратить этот населенный пункт, значимый транспортный узел снабжения группировки украинской армии, в новую "крепость". Советник отметил, что выполнить задачу Киеву не удается. "Британский совет" раскрыт на ХерсонщинеФСБ вскрыла деятельность организации из Великобритании "Британский совет", занимавшейся разведкой в пользу Киева на территории Херсонской области. В спецслужбе уточнили, что организация использовала украинских беженцев, находящихся в Великобритании, для получения разведывательной информации военно-политического характера через их близких и родственников, проживающих в Херсонской области. Под влияние организации попал гражданин России Сергей Чебукин, который в итоге понял, что его втягивают в преступные схемы, и обратился в правоохранительные органы. Деятельность "Британского совета" сейчас проверяют силовики. Кроме того, ФСБ задержала пособников украинских спецслужб в Забайкальском крае и Подмосковье. Администратора Telegram-канала из Читы задержали по подозрению в государственной измене в интересах Украины, когда тот пытался выехать за границу. По информации спецслужбы, с октября 2022 года мужчина вел антироссийскую пропаганду через группу в мессенджере, подконтрольную СБУ. Кроме того, он собирал персональные данные российских военнослужащих и их близких родственников и передавал украинской стороне. Возбуждено уголовное дело. Кроме того, сотрудники ФСБ задержали уроженца Ярославля, который по заданию украинских спецслужб планировал теракт против сотрудника правоохранительных органов в подмосковной Лобне. По данным спецслужбы, в минувший понедельник мужчина заложил взрывное устройство под автомобиль, но бомбу своевременно заметили и обезвредили. Возбуждено уголовное дело по статьям о покушении на теракт и госизмене, подозреваемый арестован. Других причастных к планированию преступления устанавливают. Новые антироссийские санкцииГлава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз согласовал тринадцатый пакет санкций против Москвы. Меры затронут предприятия оборонного сектора и компании, которые, по утверждению ЕС, обходят ранее введенные антироссийские ограничения.Ожидается, что новый санкционный пакет официально примут к 24 февраля — второй годовщине начала СВО. По словам главы МИД Нидерландов Ханке Брюинс Слот, в него включат 193 юридических и физических лица. По данным европейских СМИ, большинство включенных в список из России, но упоминаются также лица или организации из Белоруссии, Китая, Индии, Турции и КНДР. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила в соцсети X, что с помощью нового пакета санкций ЕС якобы "дальше сокращает доступ России к беспилотникам".

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

киев

авдеевка

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Наталья Макарова

россия, киев, авдеевка, владимир путин, ян гагин, валерий герасимов, вооруженные силы украины, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), воздушно-космические силы россии, безопасность, ситуация в днр и лнр, санкции в отношении россии