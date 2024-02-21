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Спецоперация, 21 февраля: Путин заявил о переломе на сложных участках СВО - РИА Новости, 21.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:11 21.02.2024 (обновлено: 19:40 21.02.2024)
https://ria.ru/20240221/spetsoperatsiya-1928825031.html
Спецоперация, 21 февраля: Путин заявил о переломе на сложных участках СВО
Спецоперация, 21 февраля: Путин заявил о переломе на сложных участках СВО - РИА Новости, 21.02.2024
Спецоперация, 21 февраля: Путин заявил о переломе на сложных участках СВО
О награждении героев специальной военной операции, разоблачении шпионов и диверсантов и ходе боевых действий — в материале РИА Новости. РИА Новости, 21.02.2024
2024-02-21T19:11
2024-02-21T19:40
специальная военная операция на украине
россия
киев
авдеевка
владимир путин
ян гагин
валерий герасимов
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. О награждении героев специальной военной операции, разоблачении шпионов и диверсантов и ходе боевых действий — в материале РИА Новости.Вручение государственных наградРоссийская армия добилась перелома на самых сложных участках фронта в том числе благодаря героизму бойцов Воздушно-космических сил (ВКС), заявил Владимир Путин на церемонии награждения государственными наградами авиационных подразделений, прошедшей на военном аэродроме "Чкаловский" в Подмосковье. Глава государства вручил:Кроме того, президент передал Главному командованию Воздушно-космических сил России список подносной иконы-складня "Спас Нерукотворный", образ будет храниться в храме Вознесения Господня за Серпуховскими воротами — главном храме ВКС России. Вручил награды бойцам сегодня и Валерий Герасимов, посетивший командный пункт группировки войск "Центр" в зоне СВО. Ордена мужества и медали "За отвагу" от генерала армии получили военнослужащие, отличившиеся при освобождении Авдеевки. На встрече с бойцами начальник Генштаба отметил, что город, бывший одним из самых мощных укрепрайонов ВСУ в Донбассе, освободили в достаточно короткие сроки, но подчеркнул, что этому предшествовал длительный период подготовки. Ход спецоперацииВооруженные силы России за минувшие сутки отразили восемь атак ВСУ: семь на Авдеевском направлении и одну на Южнодонецком. На Донецком направлении российская армия улучшила положение по переднему краю, на Авдеевском — заняла более выгодные позиции. Совокупные потери противника на всех участках фронта за минувшие сутки составили до 1190 солдат убитыми и ранеными, 26 танков и других бронемашин, одну РСЗО, шесть артиллерийских орудий, 40 военных автомобилей и 99 дронов. Как сообщил РИА Новости советник главы ДНР Ян Гагин, Киев эвакуировал архивы, чиновников и сотрудников СБУ из Курахово, куда ВСУ отступили после потери Марьинки. По словам собеседника агентства, ранее Запад велел Зеленскому превратить этот населенный пункт, значимый транспортный узел снабжения группировки украинской армии, в новую "крепость". Советник отметил, что выполнить задачу Киеву не удается. "Британский совет" раскрыт на ХерсонщинеФСБ вскрыла деятельность организации из Великобритании "Британский совет", занимавшейся разведкой в пользу Киева на территории Херсонской области. В спецслужбе уточнили, что организация использовала украинских беженцев, находящихся в Великобритании, для получения разведывательной информации военно-политического характера через их близких и родственников, проживающих в Херсонской области. Под влияние организации попал гражданин России Сергей Чебукин, который в итоге понял, что его втягивают в преступные схемы, и обратился в правоохранительные органы. Деятельность "Британского совета" сейчас проверяют силовики. Кроме того, ФСБ задержала пособников украинских спецслужб в Забайкальском крае и Подмосковье. Администратора Telegram-канала из Читы задержали по подозрению в государственной измене в интересах Украины, когда тот пытался выехать за границу. По информации спецслужбы, с октября 2022 года мужчина вел антироссийскую пропаганду через группу в мессенджере, подконтрольную СБУ. Кроме того, он собирал персональные данные российских военнослужащих и их близких родственников и передавал украинской стороне. Возбуждено уголовное дело. Кроме того, сотрудники ФСБ задержали уроженца Ярославля, который по заданию украинских спецслужб планировал теракт против сотрудника правоохранительных органов в подмосковной Лобне. По данным спецслужбы, в минувший понедельник мужчина заложил взрывное устройство под автомобиль, но бомбу своевременно заметили и обезвредили. Возбуждено уголовное дело по статьям о покушении на теракт и госизмене, подозреваемый арестован. Других причастных к планированию преступления устанавливают. Новые антироссийские санкцииГлава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз согласовал тринадцатый пакет санкций против Москвы. Меры затронут предприятия оборонного сектора и компании, которые, по утверждению ЕС, обходят ранее введенные антироссийские ограничения.Ожидается, что новый санкционный пакет официально примут к 24 февраля — второй годовщине начала СВО. По словам главы МИД Нидерландов Ханке Брюинс Слот, в него включат 193 юридических и физических лица. По данным европейских СМИ, большинство включенных в список из России, но упоминаются также лица или организации из Белоруссии, Китая, Индии, Турции и КНДР. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила в соцсети X, что с помощью нового пакета санкций ЕС якобы "дальше сокращает доступ России к беспилотникам".
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россия
киев
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Наталья Макарова
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РИА Новости
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Церемония вручения госнаград воинским частям ВКС России
Президент РФ Владимир Путин отметил мужество и отвагу, проявленные военнослужащими Воздушно-космических сил (ВКС) РФ в ходе специальной военной операции.
2024-02-21T19:11
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PT1M20S
Российский флаг в Крынках
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале опубликовал видео, на котором российские военнослужащие развертывают флаг России в селе Крынки, откуда были выбиты украинские военные.
2024-02-21T19:11
true
PT0M17S
Житель Херсонской области о деятельности британской шпионской организации
В Херсонской области вскрыли деятельность организации из Великобритании "Британский совет", занимавшейся разведкой для Украины, сообщила ФСБ.
2024-02-21T19:11
true
PT4M31S
Задержание агента украинских спецслужб, планировавшего взрыв в Лобне
Задержан уроженец Ярославля, планировавший по заданию украинских спецслужб теракт в отношении сотрудника правоохранительных органов в Лобне, сообщает в среду УФСБ по Москве и Подмосковью.
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россия, киев, авдеевка, владимир путин, ян гагин, валерий герасимов, вооруженные силы украины, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), воздушно-космические силы россии, безопасность, ситуация в днр и лнр, санкции в отношении россии
Специальная военная операция на Украине, Россия, Киев, Авдеевка, Владимир Путин, Ян Гагин, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Воздушно-космические силы России, Безопасность, Ситуация в ДНР и ЛНР, Санкции в отношении России
Спецоперация, 21 февраля: Путин заявил о переломе на сложных участках СВО

Спецоперация, 21 февраля: Путин заявил о переломе на сложных участках фронта

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на церемонии вручения государственных наград военным частям ВКС РФ на аэродроме Чкаловский
Президент РФ Владимир Путин выступает на церемонии вручения государственных наград военным частям ВКС РФ на аэродроме Чкаловский - РИА Новости, 1920, 21.02.2024
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин выступает на церемонии вручения государственных наград военным частям ВКС РФ на аэродроме Чкаловский
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. О награждении героев специальной военной операции, разоблачении шпионов и диверсантов и ходе боевых действий — в материале РИА Новости.

Вручение государственных наград

Российская армия добилась перелома на самых сложных участках фронта в том числе благодаря героизму бойцов Воздушно-космических сил (ВКС), заявил Владимир Путин на церемонии награждения государственными наградами авиационных подразделений, прошедшей на военном аэродроме "Чкаловский" в Подмосковье.
Глава государства вручил:
  • орден Суворова — 344-му государственному центру боевой подготовки и переучивания личного состава армейской авиации;
  • орден Жукова — 15-й бригаде армейской авиации;
  • орден Кутузова — 487-му отдельному вертолетному полку.
Кроме того, президент передал Главному командованию Воздушно-космических сил России список подносной иконы-складня "Спас Нерукотворный", образ будет храниться в храме Вознесения Господня за Серпуховскими воротами — главном храме ВКС России.
Вручил награды бойцам сегодня и Валерий Герасимов, посетивший командный пункт группировки войск "Центр" в зоне СВО. Ордена мужества и медали "За отвагу" от генерала армии получили военнослужащие, отличившиеся при освобождении Авдеевки. На встрече с бойцами начальник Генштаба отметил, что город, бывший одним из самых мощных укрепрайонов ВСУ в Донбассе, освободили в достаточно короткие сроки, но подчеркнул, что этому предшествовал длительный период подготовки.

Ход спецоперации

Вооруженные силы России за минувшие сутки отразили восемь атак ВСУ: семь на Авдеевском направлении и одну на Южнодонецком. На Донецком направлении российская армия улучшила положение по переднему краю, на Авдеевском — заняла более выгодные позиции.
Совокупные потери противника на всех участках фронта за минувшие сутки составили до 1190 солдат убитыми и ранеными, 26 танков и других бронемашин, одну РСЗО, шесть артиллерийских орудий, 40 военных автомобилей и 99 дронов.
Как сообщил РИА Новости советник главы ДНР Ян Гагин, Киев эвакуировал архивы, чиновников и сотрудников СБУ из Курахово, куда ВСУ отступили после потери Марьинки. По словам собеседника агентства, ранее Запад велел Зеленскому превратить этот населенный пункт, значимый транспортный узел снабжения группировки украинской армии, в новую "крепость". Советник отметил, что выполнить задачу Киеву не удается.

"Британский совет" раскрыт на Херсонщине

ФСБ вскрыла деятельность организации из Великобритании "Британский совет", занимавшейся разведкой в пользу Киева на территории Херсонской области.
В спецслужбе уточнили, что организация использовала украинских беженцев, находящихся в Великобритании, для получения разведывательной информации военно-политического характера через их близких и родственников, проживающих в Херсонской области.
Под влияние организации попал гражданин России Сергей Чебукин, который в итоге понял, что его втягивают в преступные схемы, и обратился в правоохранительные органы. Деятельность "Британского совета" сейчас проверяют силовики.
Кроме того, ФСБ задержала пособников украинских спецслужб в Забайкальском крае и Подмосковье.
Администратора Telegram-канала из Читы задержали по подозрению в государственной измене в интересах Украины, когда тот пытался выехать за границу. По информации спецслужбы, с октября 2022 года мужчина вел антироссийскую пропаганду через группу в мессенджере, подконтрольную СБУ. Кроме того, он собирал персональные данные российских военнослужащих и их близких родственников и передавал украинской стороне. Возбуждено уголовное дело.
Кроме того, сотрудники ФСБ задержали уроженца Ярославля, который по заданию украинских спецслужб планировал теракт против сотрудника правоохранительных органов в подмосковной Лобне. По данным спецслужбы, в минувший понедельник мужчина заложил взрывное устройство под автомобиль, но бомбу своевременно заметили и обезвредили. Возбуждено уголовное дело по статьям о покушении на теракт и госизмене, подозреваемый арестован. Других причастных к планированию преступления устанавливают.

Новые антироссийские санкции

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз согласовал тринадцатый пакет санкций против Москвы. Меры затронут предприятия оборонного сектора и компании, которые, по утверждению ЕС, обходят ранее введенные антироссийские ограничения.
Ожидается, что новый санкционный пакет официально примут к 24 февраля — второй годовщине начала СВО. По словам главы МИД Нидерландов Ханке Брюинс Слот, в него включат 193 юридических и физических лица.
По данным европейских СМИ, большинство включенных в список из России, но упоминаются также лица или организации из Белоруссии, Китая, Индии, Турции и КНДР.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила в соцсети X, что с помощью нового пакета санкций ЕС якобы "дальше сокращает доступ России к беспилотникам".
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияКиевАвдеевкаВладимир ПутинЯн ГагинВалерий ГерасимовВооруженные силы УкраиныФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Воздушно-космические силы РоссииБезопасностьСитуация в ДНР и ЛНРСанкции в отношении России
 
 
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