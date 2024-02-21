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В Минобороны оценили потери ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости, 21.02.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
14:20 21.02.2024 (обновлено: 14:22 21.02.2024)
https://ria.ru/20240221/spetsoperatsiya-1928730289.html
В Минобороны оценили потери ВСУ на Купянском направлении
В Минобороны оценили потери ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости, 21.02.2024
В Минобороны оценили потери ВСУ на Купянском направлении
Войска Украины потеряли за сутки на купянском направлении до 30 военнослужащих, сообщило в среду Минобороны РФ в телеграм-канале. РИА Новости, 21.02.2024
2024-02-21T14:20
2024-02-21T14:22
специальная военная операция на украине
в мире
харьковская область
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Войска Украины потеряли за сутки на купянском направлении до 30 военнослужащих, сообщило в среду Минобороны РФ в телеграм-канале.На купянском направлении активными действиями подразделений "Западной" группировки войск нанесено огневое поражение подразделениям 14-й, 32-й механизированных, 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ и 115-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Чугуновка Харьковской области и Стельмаховка Луганской Народной Республики. Кроме того, отражены пять контратак в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области. "Потери ВСУ составили до 30 военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре пикапа, а также самоходная артиллерийская установка "Акация", - сказали в ведомстве.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, харьковская область, вооруженные силы украины, украина, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьковская область, Вооруженные силы Украины, Украина, Россия
В Минобороны оценили потери ВСУ на Купянском направлении

Минобороны: на Купянском направлении ВСУ потеряли до 30 военнослужащих

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкРеактивная система залпового огня "Град" в зоне специальной военной операции
Реактивная система залпового огня Град в зоне специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 21.02.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Реактивная система залпового огня "Град" в зоне специальной военной операции. Архивное фото
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Войска Украины потеряли за сутки на купянском направлении до 30 военнослужащих, сообщило в среду Минобороны РФ в телеграм-канале.
На купянском направлении активными действиями подразделений "Западной" группировки войск нанесено огневое поражение подразделениям 14-й, 32-й механизированных, 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ и 115-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Чугуновка Харьковской области и Стельмаховка Луганской Народной Республики. Кроме того, отражены пять контратак в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области.
«
"Потери ВСУ составили до 30 военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре пикапа, а также самоходная артиллерийская установка "Акация", - сказали в ведомстве.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
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