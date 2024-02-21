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В Минобороны оценили потери ВСУ на Купянском направлении
В Минобороны оценили потери ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости, 21.02.2024
В Минобороны оценили потери ВСУ на Купянском направлении
Войска Украины потеряли за сутки на купянском направлении до 30 военнослужащих, сообщило в среду Минобороны РФ в телеграм-канале. РИА Новости, 21.02.2024
2024-02-21T14:20
2024-02-21T14:20
2024-02-21T14:22
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Войска Украины потеряли за сутки на купянском направлении до 30 военнослужащих, сообщило в среду Минобороны РФ в телеграм-канале.На купянском направлении активными действиями подразделений "Западной" группировки войск нанесено огневое поражение подразделениям 14-й, 32-й механизированных, 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ и 115-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Чугуновка Харьковской области и Стельмаховка Луганской Народной Республики. Кроме того, отражены пять контратак в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области. "Потери ВСУ составили до 30 военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре пикапа, а также самоходная артиллерийская установка "Акация", - сказали в ведомстве.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьковская область, Вооруженные силы Украины, Украина, Россия
В Минобороны оценили потери ВСУ на Купянском направлении
Минобороны: на Купянском направлении ВСУ потеряли до 30 военнослужащих